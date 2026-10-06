El Rey reivindica en Finlandia la defensa de Ceuta con una sola frontera común en la UE: "Las amenazas son para todos"

El rey Felipe VI ha destacado en Finlandia la necesidad de una Europa "fuerte y decidida, resiliente y con capacidad de acción". Así lo ha indicado durante el discurso que ha pronunciado en la cena de Estado ofrecida este martes por el presidente finlandés, Alexander Stubb.

En sus palabras, Su Majestad también ha recordado a la Unión Europea que la frontera es una, en singular, y la misma para todos los ciudadanos europeos y que "las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan", lo son para todos los estados miembros.

Los reyes Felipe y Letizia en el Palacio Presidencial de Finlandia. Jesús Briones Gtres

Y por eso ha incidido en que la protección de la frontera común compete a toda la Unión, "en un ejercicio solidario y eficaz, que interesa y beneficia al conjunto".

Y ha sostenido que debe ser un esfuerzo compartido y que de eso "depende mucho más que la seguridad de un país: depende también el futuro mismo de la construcción europea".

Felipe VI junto al presidente Stubb. Jesús Briones Gtres

El mandatario finés, por su parte, ha expresado su solidaridad con España por lo sucedido en Ceuta a finales del pasado mes de julio.

A pesar del apoyo público del presidente, el pasado 31 de julio, la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, pidió excluir a España del espacio Schengen debido a la situación migratoria de Ceuta.

"España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la inmigración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", escribió en la red social X.

Seguridad y defensa

El soberano ha subrayado que ambos países, Finlandia y España, comparten la visión de la seguridad cuando "de nuevo, en la historia de Europa, la paz ha dejado de ser un bien adquirido para tornarse una exigencia diaria de esfuerzo, concertación y compromiso".

E hizo mención a cómo Finlandia sabe de esta exigencia al tener un tercio de su territorio "en esa encrucijada geopolítica" que es el Círculo Polar Ártico, "y por contener, en su propia historia, algunas enseñanzas trágicas que Europa no debe olvidar".

Por eso, ha explicado que en seguridad y defensa los países de la UE deben actuar "con convicción y con una visión de 360 grados".

El discurso pronunciado por Felipe VI ha llegado tras el del presidente de Finlandia, quien expresó su solidaridad con España por lo sucedido en Ceuta a finales del pasado mes de julio con la entrada masiva de migrantes, un hecho que "puso a España bajo una inmensa presión".

Stubb ha recordado que Finlandia también sufre la inmigración desde Rusia y ha señalado que aunque la situación difiere, "las lecciones son las mismas".

"Son problemas que atañen nuestra común humanidad, pero desafían la seguridad nacional y europea. Asegurar las fronteras exteriores es esencial, la solidaridad europea es esencial y ningún estado miembro debería estar solo a la hora de enfrentar algo que en un punto último preocupa a todos los europeos", ha declarado.

La cena de Estado ha cerrado una intensa segunda jornada de los reyes de España en Helsinki, en la que, por la mañana, fueron recibidos con honores por el presidente y su esposa.

Felipe VI y la reina Letizia acudieron también al Ayuntamiento de la capital donde almorzaron con el alcalde, Daniel Sazonov, y donde, tras firmar en el Libro de Oro de la ciudad, el monarca recibió la medalla de honor de la ciudad.

A continuación, estuvo también en el Parlamento de Finlandia. Allí se reunió con su presidente, Jussi Halla-aho, y con los responsables de los grupos parlamentarios, tras lo que acudió a un pleno donde se debatían los presupuestos de 2027.

En el plano económico, señaló las tecnologías cuánticas, los semiconductores y las infraestructuras de inteligencia artificial como áreas clave de cooperación entre ambos países, junto con la transición energética.

El ecuador del viaje

El viaje de Estado de Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia a Finlandia, que ha llegado al ecuador con este banquete, concluirá mañana miércoles 7 de octubre. La cultura será otro de los capítulos de esta visita.

Este miércoles los Reyes inaugurarán una exposición sobre la influencia del finlandés Alvar Aalto, uno de los arquitectos más destacados del siglo XX, en España; una muestra que acoge el Finlandia Hall, una de las trece obras arquitectónicas de este artista declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Ya en Rovaniemi, la parada final, los Reyes podrán conocer también el Museo de la Ciencia del Ártico.

Allí se reunirán con representantes samis, el último pueblo indígena de Europa, integrado por unas 80.000 personas que habitan desde hace siglos en el norte de Finlandia, Suecia, Noruega y el noroeste de Rusia, y que es uno de los más afectados por el cambio climático.