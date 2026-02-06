La Justicia vincula a un policía nacional detenido en Telde con una trama de narcotráfico: "Se juntaba con gente muy chunga"

Una foto de archivo de varios agentes de la Policía Nacional durante una inspección.

Los compañeros del agente de policía nacional detenido en Telde (Gran Canaria) siguen sin salir de su asombro después de que fuera arrestado este martes tras ser vinculado con una presunta trama de narcotráfico.

Este miembro del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la comisaría de este municipio ingresó en prisión provisional por orden de las autoridades judiciales, tras una operación en la que se le detuvo junto a otras siete personas.

Ahora, el agente se enfrenta a acusaciones por presunto tráfico de drogas, tráfico de medicamentos e infidelidad en la custodia de documentos.

Los ocho detenidos figuran en la causa como supuestos autores de un delito contra la salud pública, aunque el magistrado ha aprobado la libertad provisional para todos, a excepción del policía.

Fuentes del cuerpo en Telde detallan a EL ESPAÑOL que el detenido "era un buen profesional", pero reconocen haberlo visto "con gente muy chunga".

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

"No era mala persona, pero se ha juntado con chusma. Últimamente se le veía físicamente muy fuerte, como si hubiera recurrido a sustancias anabolizantes".

"Los efectos de esos esteroides, aunque no se pueden excusar, sí que pueden hacerte dejarte llevar por gente que no es buena", valoran las citadas fuentes. "Muchas personas que han coincidido con él están de acuerdo en que era muy buen tío".

Las malas influencias le llevaron a que en alguna ocasión fuese visto por Jinámar, uno de los barrios más conflictivos de la isla, ubicado entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria.

La detención del policía en el municipio de Telde causó un gran impacto a principios de semana, debido no solo a la naturaleza de los delitos, sino a la presunta traición al deber de custodia de documentos oficiales que habrían facilitado las actividades ilícitas.

La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la red y si existen más conexiones dentro o fuera del cuerpo policial en el archipiélago.

Según Canarias 7, la causa permanece bajo secreto de sumario y los encausados fueron arrestados tras varios días de detenciones en los que se practicaron registros domiciliarios y se intervinieron sustancias estupefacientes, anabolizantes y dispositivos electrónicos relacionados con las criptomonedas.

El agente, que responde a las siglas de J. M. D. M., fue arrestado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.