Salvamento Marítimo recupera los cadáveres de dos migrantes en aguas del Estrecho y rescata al menos a cinco personas

Salvamento Marítimo ha recuperado este mediodía los cadáveres de dos migrantes en aguas del Estrecho y ha rescatado al menos a otras cinco personas que estaban nadando e esa zona.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta, los servicios de Salvamento han trasladado a la ciudad autónoma los cuerpos sin vida de los dos migrantes.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

