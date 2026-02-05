Azcón, el candidato "empático y disfrutón" que "va de duro" en Aragón: hijo de un futbolista, devoto "sin excesos" y taurino

Tañen, proféticas, las campanas de la Plaza del Pilar de Zaragoza mientras Jorge Azcón participa en la tradicional entrega del roscón de San Valero. Un grupo de personas se arremolina en torno a él. Enfundado en unos guantes de látex azules que contrastan con su sobria gabardina negra, el candidato del PP a la presidencia de Aragón reparte trozos del dulce patronal y vasos de chocolate caliente.

"¡Este grande para usted, que parece que no ha desayunado!", bromea con un hombre. "Traiga, traiga el móvil, que hago yo la foto", le reclama a una vecina de la capital maña antes de tomar su teléfono y hacerse un selfie con ella.

Tiene don de gentes este "animal político". Así lo definen sus allegados. Le gusta la calle, el diálogo. Cuando era alcalde de Zaragoza, se hacía a pie la distancia de más de una hora que separa su casa del consistorio.

Jorge Azcón en las instalaciones de PLD Space. Cedida.

"Ir con él por la calle es imposible", asegura una fuente cercana. "Nunca llegas a la hora. Todo el mundo le para. Es muy conocido, empático y simpático. Luego, en las distancias cortas, es divertido y disfrutón. Muy de sus amigos... y muy familiar".

A los 52 años, Jorge Antonio Azcón Navarro ha construido una sólida carrera política en Zaragoza. Hijo menor de cinco hermanos —su padre fue futbolista que jugó en el Zaragoza en los años 50—, estudió en el colegio de las Teresianas del Pilar y en el Juan de Lanuza antes de licenciarse en Derecho y completar un máster en Urbanismo por la Universidad de Zaragoza.

Esa formación académica lo alejó del perfil típico del político de comarca: hizo de él un abogado que maneja conceptos urbanísticos con soltura, habla de eficiencia como si fuera empresario y persigue objetivos de crecimiento con la lógica de quien ha dominado una profesión en el ámbito privado.

Sus colaboradores subrayan que esta formación es crucial para entender su visión política: "Tiene una perspectiva netamente liberal. Cree en la empresa y en la economía para mejorar la calidad de vida. Le gusta trabajar con empresarios, pulsar las teclas que se traduzcan en bienestar".

Azcón entró en política joven: estuvo muy vinculado a las Nuevas Generaciones del PP y, con 26 años, fue concejal de Juventud y Personal en el gobierno de José Atarés (2000‑2003). Después, entre 2003 y 2007, permaneció en el Ayuntamiento en la oposición como portavoz adjunto del PP.

Más tarde dejó la política municipal para trabajar en una empresa de vivienda protegida y, en 2011, regresó a la corporación como concejal y portavoz adjunto de Economía y Hacienda. Luego, en 2016, fue portavoz del Grupo Popular y, finalmente, de 2019 a 2023, alcalde de Zaragoza.

"Él lleva toda la vida dedicado a la política. Se conoce a todos los funcionarios, conoce todas las leyes. Es muy difícil que alguien sepa más que él".

El alcalde del acuerdo imposible

En 2019, con Zaragoza fragmentada entre el PSOE de Pilar Alegría y el PP, Azcón consiguió la alcaldía gracias a un acuerdo in extremis con Ciudadanos apoyado por Vox. Fue la primera señal de su pragmatismo político sin complejos.

Fueron cuatro años intensos marcados por su estilo personal: "Reuniones con taxistas al desayuno, encuentros constantes con empresarios, viajes de formación, etcétera".

"Se podría haber dedicado a lo que hubiese querido y haber ganado mucho más", señala un estrecho colaborador suyo. "Pero tiene vocación de servicio público y le encanta la política".

La imagen que dibujan quienes lo conocen es la de un político muy dinámico. "Es un terremoto. Un hombre hiperactivo. Un tío con la cabeza. Yo siempre le digo que lleva 'un periodista dentro' porque sabe perfectamente cuál es el titular para un periódico. Sabe manejar su imagen".

Jorge Azcón en una bodega. Cedida

Azcón, relata esta misma fuente, se levanta muy temprano. "Hace natación por las mañanas, esquía cuando puede y asiste a los partidos de fútbol de su hijo, el único que ha seguido la tradición de su abuelo". Tiene dos vástagos, es católico practicante pero "sin excesos" y mantiene cierta pasión por la tauromaquia, a la que ve como "un símil de la libertad".

Su combinación de campechanía y obsesión por el trabajo es lo que sus colaboradores destacan como su marca de agua. "Es muy trabajador y da siempre ejemplo", comenta otra persona que lo conoce. "No es controlador, le da mucha libertad a la gente y se rodea de personas que trabajan tanto como él".

Pese a que es "muy seguro de sí mismo, duro y expeditivo", Azcón en el fondo es muy sensible. "Es un emotivo irredento que se emociona en los discursos. Cuando lo escuchas hablar de sus padres, de su familia o va a un minuto de silencio es fácil verle soltar una lágrima. Esa faceta no le gusta nada. A veces la voz se le entrecorta o ha tenido que parar un discurso. Es algo que le da una credibilidad tremenda".

Además, fuentes de su entorno sugieren que es "una persona culta, bien formada, con inquietudes y ambición intelectual; muy curioso, de los que no permite quedarse obsoleto. Por ejemplo, hoy está muy atento a la inteligencia artificial; siempre prevé lo que puede llegar".

Las fuentes remiten a marzo de 2020, cuando llegaron las primeras noticias sobre la Covid-19 desde China e Italia. Azcón ordenó a su gabinete informes diarios sobre las medidas que se estaban tomando desde Roma. El mismo día 5 llamó a una colaboradora y le preguntó: "'Oye, ¿cómo va este tema? Yo creo que tenemos que empezar a desinfectar los autobuses'. Eso pudo salvar vidas".

Por esas fechas, Azcón logró también algo extraordinario: poner de acuerdo a decenas de alcaldes de partidos muy distintos contra el decreto del Gobierno que planteaba que los ayuntamientos prestaran al Estado parte de sus ahorros –remanentes y superávit– para gestionar la crisis derivada de la pandemia.

"Lo mal que hay que hacerlo desde el Gobierno de Sánchez para que un alcalde del PP se ponga de acuerdo con el PNV y con el BNG", llegó a bromear Azcón, subrayando lo que consideraba una medida injusta para ciudades como Zaragoza, que según sus cálculos recibiría "cero euros" de ayuda.

Azcón lideró, así, la conocida como 'rebelión de los alcaldes' y demostró ser capaz de tejer consensos incluso con rivales políticos. "No es sectario. En absoluto. Incluso con Javier Lambán, pese a ser de partidos rivales, se han respetado mucho y han tenido una buena relación, más allá de lo que digan los medios".

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la número uno de la lista por la provincia de Huesca, Carmen Susín, este lunes en un puesto de la Feria de la Candelera.

En 2023, Azcón decidió abandonar la alcaldía de Zaragoza para presentarse a las elecciones autonómicas. El PP de Aragón necesitaba un cambio de liderazgo, y él fue elegido presidente provincial del partido.

Tres meses después, fue investido presidente del Gobierno de Aragón con el apoyo de Vox y el Partido Aragonés. "No tiene miedo a pactar con quien sea si lo considera necesario para gobernar".

"Eso sí, si necesita a los de Abascal para gobernar tras el 8-F, mantendrá las líneas rojas del Partido Popular: hablar de la inmigración con respeto, integrar a las personas que se necesitan como mano de obra y canalizar esa integración para que sea productiva".

Lo que le queda por demostrar a Jorge Azón es si esa capacidad de gestión local, su madera de líder y su voluntad pactista pueden transformarse en un gobierno autonómico estable. Por lo pronto, el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL pronostica que podría rozar los 28-29 escaños.