En La Zaida, el último refugio de 'Pili' Alegría, la sexadora de pollos y de familia "muy de derechas" que llegó a ministra

Hay una escena en Solo ante el peligro en la que Gary Cooper entra en un saloon del Viejo Oeste y todo el mundo calla, lo miran de reojo, su presencia incomoda; en las calles, fantasmales, los vecinos lo rehúyen o lo observan tras los ventanales de sus casas quejumbrosas. La película parece repetirse hoy en las calles de La Zaida, el municipio natal de María del Pilar Alegría Continente, 'Pili', candidata del PSOE a las elecciones de Aragón.

Incomodan la prensa y sus preguntas, los paraguas agilizan el paso y se escabullen en portales y esquinas; hay zaidanos que incluso desenfundan y disparan contra el forastero: "¡No voy a decir nada! ¡Sólo contáis mentiras!", espeta una mujer de avanzada edad. "Pero su testimonio nos puede ayudar a contar la verdad", se le responde. "No. No. ¡Mentiras! Vamos, María, hay que hacer la comida".

Y la vecina se lleva a su amiga casi a rastras como si quedarse implicara manchar su reputación.

Fachada del ayuntamiento de La Zaida, municipio de poco más de 400 habitantes situado a unos 50 minutos de Zaragoza. David G. Maciejewski

La calle principal de La Zaida, la del ayuntamiento, está ya desierta. Al final del rojizo y húmedo empedrado que conduce al consistorio granate se encuentra la casa de Pilar Alegría. Fachada blanca, cortinilla de jarapa, zócalo de piedra irregular, persianas selladas.

Es el mismo domicilio en el que hizo su felicitación navideña con house tour incluido. O donde posó junto a sus familiares 'aplastada' en un sofá, metáfora, dicen las malas lenguas, sobre lo que le auguran las encuestas. Según la última de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Azcón le sacaría 10 escaños.

Desde allí también oficializó, el pasado 20 de diciembre, su candidatura a las elecciones del 8 de febrero.

Ahora la casa está vacía. Allí ya sólo pasa algunos fines de semana. A veces, para reunirse con sus amigos de la peña La Chapuza; otros, para descansar del ajetreo de la ciudad y leer a Stefan Zweig, Philip Roth y Luis García Montero, sus autores predilectos, o ponerse en bucle sus canciones favoritas de Viva Suecia, Rozalén y Amaral, el repertorio indie que puede escuchar quien pegue la oreja a su ventana.

Se trata de una propiedad familiar adquirida hace décadas por sus antepasados. Así lo atestigua Margarita, una de las pocas mujeres que rompe el voto de silencio de esta Hadleyville maña. "Allí vivieron su madre y su padre".

Margarita refiere que sólo uno de los familiares de Pili, su abuelo, estuvo vinculado a la política. "Fue el alcalde del pueblo cuando Franco, pero somos tan pocos que a todos nos acaba tocando". Los padres de Alegría, en cambio, siempre fueron de clase humilde: "Ella, Adoración, era ama de casa y limpiadora; él, Alfredo, dedicó su vida a trabajar las tierras como agricultor. También eran muy de derechas".

En efecto, según el Fondo Documental de la Comarca de la Ribera Baja, los padres de Pilar Alegría formaron parte de los grupos de jota locales adscritos a la Sección Femenina, la rama femenina de la Falange. "Eran otros tiempos; pura supervivencia".

Pilar Alegría también tiene dos hermanos. Alfredo trabaja en la planta química Budenheim Ibérica y vive en La Zaida. Olga, en cambio, está radicada en Zaragoza. Ambos fueron en las listas del PP locales en 2003 como independientes.

Pilar Alegría, en una fotografía de archivo.

Pilar Alegría (i) de adolescente junto a su familia. Redes sociales

La exministra también tiene un hijo "de unos 12 o 13 años" que viaja con ella al pueblo de forma habitual.

Pese a que la mayoría de vecinos son muy escurridizos, Amapola, dueña de la pastelería Ordovas, se abre al cuestionario. Cuenta que conoce a Pilar Alegría, a la que se refiere como 'la Pili', desde que tenía 20 años y estudiaba Magisterio en la capital aragonesa. "Es muy querida. Una persona muy sencilla".

La repostera fue testigo indirecto de su ascenso a ministra de Educación en 2021. "Su hermana Olga estaba aquí, haciendo la cola para comprar el pan. Pili la llamó para decirle lo del Ministerio. 'Oye, que estoy en la fila, y eso es sagrado, así que te llamo después', recuerdo que le contestó". Amapola suelta una risotada.

"Al margen de las ideologías, como persona no puedo ponerle un 'pero'. Es muy buena".

Coinciden todos los vecinos en que la candidata aragonesa comenzó su carrera profesional desde bien abajo. Mientras estudiaba Magisterio en la Universidad de Zaragoza, trabajaba como camarera o como temporera recogiendo fruta. Con ello se pagaba sus estudios.

"Siempre ha sido muy currante", asegura la vecina. "Y, por lo que veo cuando viene a comprar aquí, creo que la política no la ha cambiado".

"A ella le gusta hacer las cosas bien. Y tiene una capacidad de empatía brutal. Le encanta escuchar a la gente. Ponerse en su lugar", explica a EL ESPAÑOL una fuente socialista muy cercana a la candidata. "Ella entiende la política desde la cercanía. Desde que ha dejado el cargo de ministra ha recorrido 4.000 kilómetros para estar con la gente".

El trabajo más curioso que tuvo Alegría antes de embarcarse en política fue el de sexadora de pollos en una fábrica local. "Fue un trabajo pequeñito, muy corto, pero el Heraldo de Aragón le dio mucho bombo y todos se quedaron con eso".

Pilar Alegría muestra al entonces presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, cómo se diferencia el sexo de los pollos. Diputación de Aragón

En 2011, cuando ya llevaba tres años de diputada en el Congreso, visitó esa fábrica junto al presidente del PSOE en Aragón, Marcelino Iglesias. La prensa regional del momento describió incluso cómo Alegría hizo una breve demostración a Iglesias y al entonces consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé.

"Pilar también trabajó de profesora en una academia de informática para sacarse un dinerillo", explica la fuente. Se refiere a su paso por la empresa Federación de Industria y Afines de la UGT. Ahí es donde comenzó su vocación política.

"Le puede y le mueve el poder"

A finales de los 90, Alegría se afilió a UGT. Durante su etapa universitaria, lo hizo al PSOE. "Al llegar a la universidad es cuando empiezas a sentir curiosidad por el funcionamiento de las cosas y conoces más de cerca el tejido asociativo", reconoció ella.

Su primer cargo de relevancia llegó en 2001, cuando sólo tenía 24 años y fue nombrada jefa de Gabinete de Eva Almunia, consejera de Educación del Gobierno de Aragón. Durante los próximos seis años forjó sus contactos en Ferraz y trabajó en la Secretaría de Organización del PSOE como adjunta de Leire Pajín y de Marcelino Iglesias, quien se convertiría en su principal referente político.

Con apenas 30 años, en 2008, Alegría dio el gran salto de su carrera: fue elegida diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2008 y 2012, ocupó también un puesto de vocal en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde conoció a Pedro Sánchez.

Su trayectoria en el PSOE, no obstante, estuvo marcado por varias apuestas que acabaron descarrilando. En 2014, cuando Sánchez le pidió que se incorporase a su candidatura, Alegría lo rechazó y se unió al equipo de Eduardo Madina. Tres años después, ejerció de portavoz de la candidatura de Susana Díaz en las primarias tras la defenestración de Sánchez.

En paralelo, en 2014, Javier Lambán la nombró secretaria de Organización del PSOE-Aragón. Un año después, en 2015, Alegría abandonó el Congreso para concurrir a las elecciones a las Cortes de Aragón. Conseguida el acta de diputada autonómica, Lambán la designó consejera de Innovación, Investigación y Universidad.

Durante cuatro años fue mano derecha del presidente aragonés. Logró sacar adelante el primer Pacto por la Ciencia, que firmaron todos los grupos parlamentarios, y normalizar las relaciones con la Universidad de Zaragoza.

Es ahí cuando comienzan sus primeras enemistades políticas y lo que la oposición define como "puñaladas". Así las define Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, quien conoce su trayectoria y coincidió con Alegría en el consistorio de la capital aragonesa.

Explica Chueca que la zaidana, tras ganar las primarias para liderar la candidatura, no dudó en ir por libre cuando trató de imponer en 2019 una candidatura alternativa para la alcaldía de Zaragoza que Lambán no compartía. Tenían visiones diferentes.

Pilar Alegría junto a Félix Bolaños (i) y Óscar Puente (d). Redes sociales

"Pilar no se puso de acuerdo con él en lo de las listas. Eso es algo que se gestiona siempre a nivel regional y donde Madrid no suele opinar. Pero ella fue a hablar con Pedro Sánchez y le dijo que quería otra lista. Sánchez llamó a Lambán, lo desautorizó y le impuso la que Pilar quería".

Tras las elecciones, la lista de Alegría fue la más votada. Sin embargo, los números no le dieron para gobernar, y Jorge Azcón se hizo con la alcaldía tras un pacto del PP con Ciudadanos que sumó el apoyo de Vox.

Alegría pasó entonces a ejercer como portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento desde la oposición. Duró poco. En febrero de 2020, Pedro Sánchez, viendo que era más cercana al sanchismo que al lambanismo, la rescató y la nombró delegada del Gobierno en Aragón. Ni siquiera lo consultó con Lambán. La designación se sintió como un "feo" al barón aragonés y consolidó a Alegría como su antagonista en el territorio.

Según la alcaldesa de Zaragoza, "Alegría traicionó a Lambán, quien fue su mentor". Asegura la popular que "es una persona con mucha ambición a la que le puede y le mueve el poder".

Pilar Alegría, este martes en Zaragoza. PSOE

La mochila de las polémicas

Un año y medio después de su nombramiento como delegada del Gobierno, en julio de 2021, Sánchez la elevó a ministra de Educación y Formación Profesional en sustitución de Isabel Celaá. En julio de 2022 la nombró portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Y, en noviembre de 2023, tras las generales, sumó la cartera de Deportes y la portavocía del Gobierno.

Alegría siempre negó cualquier inquina con Lambán, pero la ruptura de su vieja camaradería quedó evidenciada en las elecciones generales de 2023, cuando el histórico socialista no la quiso incluir en las listas de Aragón al Congreso de los Diputados pese a la relevancia que ya tenía en la estructura orgánica socialista.

En diciembre de 2024, casi dos décadas después de afiliarse al PSOE, Alegría anunció su candidatura a secretaria general del PSOE Aragón para relevar a Lambán. Tras la retirada de su competidor, quedó como única candidata y fue proclamada líder de los socialistas aragoneses.

Hoy se presenta a la presidencia de la comunidad autónoma con las encuestas en contra. Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el PP sacaría entre 29 y 30 diputados, Vox entre 11 y 12 y el PSOE bajaría de los 23 de 2023 a los 18-20 que pronostican los sondeos.

"Su problema es que lleva una mochila muy grande: pasó lo de Lambán, ha sido portavoz del Gobierno, estuvo en el Parador con Ábalos y, para colmo, se encontró con el acosador Salazar días después de estallar su caso".

Efectivamente, Pilar Alegría fue una de las personas que acompañó a Ábalos al Parador de Teruel la noche en la que, presuntamente, el exministro de Fomento celebró una fiesta con prostitutas. La candidata reconoció que durmió aquel 15 de septiembre de 2020 en el hotel, pero que jamás vio ni acudió a ningún tipo de evento. "Acompañé al ministro Ábalos hasta el hotel y en la puerta nos despedimos [...] Me fui a dormir a mi habitación".

Lo que sí reconoció fue haber comido con Paco Salazar en noviembre, cuatro meses después de que el PSOE tuviese constancia de tres denuncias formales de militantes socialistas interpuestas por presunto acoso sexual. "Fue un error [...] Ese encuentro no se tenía que haber producido". Vista la tormenta suscitada por el encuentro, la portavoz del Gobierno calificó días después de "vomitivas" las "expresiones" atribuidas a Salazar.