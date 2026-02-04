Ruslan, español viviendo en Suiza: "He ganado en 20 minutos lo que una persona en España consigue en 2 horas"

Irse a trabajar al extranjero se está convirtiendo en la única salida para gran parte de los españoles. Encontrar un empleo que ofrezca un sueldo digno para poder vivir en España está siendo todo un desafío para los jóvenes hoy en día.

Entre ellos se encuentra Ruslan (@ruslanensuiza), un joven viviendo en Suiza que se dedica a compartir su vida en Zúrich a través de las redes sociales. Y recientemente ha publicado una serie de vídeos en los que muestra cuánto se puede llegar a ganar trabajando como repartidor de Uber Eats en cinco días.

"Me he tirado repartiendo por las gélidas calles de Zúrich cinco días para comprobar cuánto se gana en Uber Eats. He sumado cada pedido, cada propina y he restado cada gasto", comienza relatando en el vídeo para comprobar si realmente Suiza es "la mina de oro" que todo el mundo piensa.

"He ganado en 20 minutos lo que una persona normal en España en 2 horas", asegura tras haber hecho la primera entrega. Lo que más le sorprendió en su primer día, es que tras haber estado unas cuantas horas trabajando todavía no había recibido ninguna propina, algo normal en este tipo de trabajos. Y su primer día finalizó con 8 pedidos en 3 horas de trabajo.

El reto lo realizó en moto, ya que le parece que es la mejor opción teniendo en cuenta que se puede aparcar en prácticamente cualquier lugar, no cansa y la gasolina tiene un precio relativamente bajo. Además, no dependes de baterías ni de parking, como puede ser en caso de hacerlo en coche. "Acabo de hacer un pedido en el que me han pagado el mes entero de mi seguro de moto", concluye en el segundo día al que le dedicó unas 5 horas y pudo realizar 15 pedidos.

Tras terminar el reto publicó un vídeo con el balance total de las ganancias durante estos cinco días: el primer día ganó 89,70 francos; el segundo, 162,59 francos; el tercero, 129,92 francos; el cuarto, 90,23; y el último día 77,15 francos. "Esto hace un total bruto de 556,59 francos brutos".

Restando los gastos como gasolina, seguro, mantenimiento, unos 44,5 francos, ha ganado trabajando en Uber Eats 512 francos netos en 20 horas y 20 minutos de trabajo, es decir, unos 542 euros. "Básicamente he ganado en cinco días lo que mucha gente gana en medio mes en sus países. Yo pienso que vale la pena como un ingreso extra, no como un trabajo principal", finaliza el vídeo.