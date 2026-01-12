Ronald, el alemán muerto en Mallorca tras un año en coma por la paliza de dos menores para "impresionar" a dos chicas

Ronald Bulss, el alemán afincado en Mallorca que murió tras la paliza de dos jóvenes que querían impresionar a dos chicas. E. E.

Ronald Bulss, un ciudadano alemán de 59 años y afincado en la isla de Mallorca, regresaba a casa de su cena de empresa. Era de noche. Las tres de la mañana del pasado 30 de noviembre de 2024. De pronto, se cruzó con dos jóvenes. Nunca les había visto. Y ellos a él tampoco. Un encuentro aleatorio.

José Luis y Agustín, dos jóvenes de 16 y 17 años en el momento de los hechos, querían impresionar a dos chicas que les acompañaban. Y esa forma de "impresionar" que ellos tenían, terminó en tragedia.

"¿Alguna vez habéis visto un KO?", preguntó José Luis a sus colegas. Agustín agarró a Ronald y José Luis le propinó un brutal puñetazo en la cara. Esta agresión hizo que el alemán se fuera contra una barandilla y se golpease de nuevo. Cayó al suelo.

Y por si esta salvaje paliza fuera poco, los menores, de etnia gitana según ha podido saber EL ESPAÑOL, continuaron propinándole patadas en la cabeza. El resultado de la agresión: Bulss quedó inconsciente. No respondía. Su cuerpo yacía en el suelo, pero no había muerto. Quedó en estado vegetativo.

No contentos con el fatídico resultado del empresario alemán, José Luis y Agustín le robaron su cartera y su móvil, de marca Samsung Galaxy S24+, valorado en 600 euros. Los agresores huyeron del lugar con el botín. Sin embargo, a los pocos días, el móvil fue hallado en el interior de una alcantarilla, y la cartera, sin las tarjetas de crédito, en el buzón del vecino de la víctima, según publica Última Hora.

"Peligrosidad de las familias"

Uno de ellos fue detenido en Cáceres, acreditan fuentes del caso. Logró escapar hasta la provincia extremeña cuando sucedieron los hechos huyendo de polizón en un ferry, según apunta Diario de Mallorca. El otro fue apresado en Palma. Fuentes cercanas a la investigación aseguran a EL ESPAÑOL que debido a la "peligrosidad de las familias" de los encartados, han establecido a las dos chicas que presenciaron los hechos como testigos protegidos.

Según informa el diario balear, un ciudadano encontró a Ronald tirado junto a un "gran charco de sangre". Este avisó a los servicios de emergencias. Ingresó en el hospital Son Espases. Sufrió un traumatismo encefálico grave y diversas lesiones de distinta gravedad por todo el cuerpo.

Permaneció ingresado en el Servicio de Medicina Intensiva hasta el 12 de diciembre de 2024. Dos semanas después, sus agresores fueron detenidos por los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional. Fueron internados en un centro de menores. Estuvieron cerca de seis meses apresados únicamente. Ronald murió el pasado 3 de enero.

La abogada de la familia de Ronald, María Barbancho, reclamaba la medida de ocho años de internamiento en régimen cerrado, la máxima pena contemplada para menores de edad en España, por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de robo con violencia. Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de millón y medio de euros.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que finalmente Ronald murió, la letrada de Barbancho Legal modificará su escrito de acusación, donde solicitarán la inculpación por un delito de asesinato consumado.

"El motivo que subyacía en la conducta de los acusados era la de matar, no la de lesionar por este tipo de expresiones", comenta la letrada de la acusación particular a este periódico sobre el móvil del crimen.

Los menores comentaban entre ellos, atendiendo a sus conversaciones de WhatsApp tras el volcado de los terminales móviles por parte de los investigadores del caso, los hechos: "Ostia tío, la que hemos liao".

El "recuerdo silencioso"

"El año pasado, Ronald fue víctima de un brutal robo que regresó al hogar de la fiesta en Navidad. Desde entonces, ha estado en coma. A pesar de toda la esperanza, las oraciones y el apoyo recibido, no ha recuperado la conciencia. Ronald perdió su pelea hoy".

La llamada de auxilio de los familiares de Bulss es ensordecedora. Su círculo más cercano ha abierto un crowdfunding con el fin de cubrir los gastos legales del procedimiento. Anteriormente, también para su atención médica con la "enorme carga financiera" que eso conllevaba. "Y, sobre todo, para garantizar que su familia no estuviera sola en estos momentos difíciles. Esto es lo que significa", continúa el mensaje colgado en la web del micromecenazgo.

Según ha podido saber este periódico en relación a Bulss, el alemán llegó al archipiélago balear hace más de 10 años. No tenía una relación formal con nadie ni tampoco hijos. "Tenía amigos, pero de familia únicamente sus padres y su hermano", comentan fuentes a EL ESPAÑOL. Y en cuanto al crowdfunding, fue abierto por Jorge, un amigo.

Bulss tenía una empresa de marketing digital, NetMarketing Solutions. Le apasionaban los viajes, los animales y el deporte. Su muerte ha causado estupor, no solo en la prensa española, sino también en la internacional, haciendo especialmente en la alemana en medios como Bild.

EL ESPAÑOL ha tratado de contactar con la familia de Ronald Bulss, pero no ha sido posible.