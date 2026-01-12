Mario, español trabajando en Australia, explica cómo cobra: "He ganado unos 3.500 euros en dos semanas"

Si hablamos de los destinos predilectos por los jóvenes españoles para emigrar y ganar dinero, Australia se lleva la medalla de oro. Las oportunidades laborales y los salarios notablemente más altos que en España son los principales atractivos que cada año atraen a cientos de recién titulados y profesionales en busca de una nueva oportunidad.

Entre uno de esos tantos jóvenes se encuentra Mario (@lega.wave), que tras casi seis años viviendo en Australia se dedica a compartir a través de sus redes sociales su experiencia viviendo y trabajando en el extranjero.

Recientemente ha publicado un vídeo en el que contaba cómo se había propuesto como objetivo ahorrar 60.000 dólares en tres años, sin embargo, asegura que lo ha conseguido antes de tiempo gracias a la Work and Holiday Visa, lo que le permite trabajar las horas que quiera. Además, ha compartido el desglose de su nómina para mostrar cómo se paga en el país de los canguros.

"Os voy a explicar cómo me pagan aquí en Australia para que veáis que es bastante loco", comienza el vídeo. El total bruto fue de 7.097 dólares (unos 4.000 euros), lo que se le queda en 6.084 dólares netos (unos 3.500 euros) en dos semanas de trabajo. "Me han pagado 76 horas a 28 dólares, que son las primeras 40 horas de cada semana, más los almuerzos, que no me los pagan", explica el joven.

Pero a estos 28 dólares le suma 7 más, porque Mario trabaja como casual. Según explica, esto significa que le pueden echar en cualquier momento, que no dispone de un horario fijo y que tampoco cuenta con vacaciones pagadas. En definitiva, por estar trabajando de casual le han pagado 571 dólares más. Además, 36 de las horas trabajadas fueron en el horario de tarde-noche, con lo cual cobraba 4,20 más la hora, lo que hace un total de 151 dólares.

Por otra parte, en caso de trabajar más de 40 horas en una semana, las siguientes 5 horas las pagan a 42 dólares. "Y por último, el resto de horas, que son las más interesantes, te las empiezan a pagar a 63 dólares", que en su caso realizó 55 horas extras, lo que hace un total de 3.481 dólares en horas extras.

Además una parte del sueldo recibido es por la comida, 370 dólares, aunque el joven asegura que nunca le dijeron que le iban a pagar por ello. "El caso es que he trabajado 141 horas y me han pagado 6.084 dólares, es decir, unos 43 dólares la hora", finaliza Mario.