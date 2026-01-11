Los ayuntamientos 'milagro' de España en los que es posible el pacto PP-PSOE: "El compromiso ético es con la ciudadanía"

Ocurrió un día antes de Nochebuena en Arico, un pequeño municipio de Tenerife. Aunque el primer gesto de paz y buena voluntad tuvo lugar en junio de 2023, cuando los dos concejales del PP se abstuvieron y favorecieron la investidura de Olivia Delgado (PSOE) como alcaldesa con otros cinco ediles.

Dos meses después, la también senadora por Tenerife integró a los populares en el equipo de gobierno y les hizo una promesa: 18 meses de Alcaldía para los socialistas, y luego, otros 18 para los populares.

Este pasado 23 de diciembre Delgado cumplió, fiel a su palabra, y le entregó el bastón de mando a Andrés Martín (PP), el flamante alcalde de este pueblecito tinerfeño en el que "hemos devuelto el valor a la palabra dada y a los pactos, entendidos como un compromiso ético con la ciudadanía", explicó la exalcaldesa.

No es el único caso. Estos pactos milagro se dan en otros municipios españoles, como Teror y Arucas, ambos en Gran Canaria; Villanueva del Trabuco (Málaga), La Garrovilla (Extremadura) o Aldeamayor de San Martín (Castilla y León).

También ha habido pueblos en los que se ha roto la cuerda del violín en plena melodía. En muncipios como Ramiás (Orense), han acabado tirándose los trastos a la cabeza, y en Algámitas (Sevilla) los mismos socialistas firmantes del pacto han acabado rubricando una moción de censura contra el único concejal del PP al que le dieron la alcadía por sorpresa.

Los permitidos

En Teror, los dos grandes partidos compartieron equipo de gobierno entre 2019 y 2023. Les fue tan bien, que en los siguientes comicios municipales lo reeditaron por otros cuatro años: hasta 2027.

El relevo tranquilo tuvo lugar el 12 de junio de este año. Quien venía siendo alcalde, Sergio Nuez (PP) cumplió con lo pactado y entregó la Alcaldía a José Agustín Arencibia (PSOE).

Con seis concejales populares y cinco socialistas, ambos partidos se han repartido cinco tenencias de Alcaldía de forma equitativa.

En Arucas la situación es similar. Tras las elecciones de 2019, cogobernaron el Ayuntamiento el PP y el PSOE en coalición. Y en las de 2023, ambas formaciones reeditaron el pacto de gobierno, pero incluyendo a Nueva Canarias.

Así, el equipo de gobierno, ya con mayoría absoluta, quedó conformado con Juan Jesús Facundo, el anterior alcalde (PSOE), y sus ocho concejales; Sebastián Guerra y otros tres ediles (PP) y Marcelo Alonso, más otro concejal más por Nueva Canarias.

En Villanueva del Trabuco (Málaga), el pacto entre PSOE y PP se materializó tras las elecciones de 2023, cuando el partido local Trabuco SI perdió la mayoría absoluta.

Ésta, fijada en 7 concejales, quedó conformada entre el PSOE, con cuatro concejales y el PP, que se estrenó con tres. Tras este acuerdo, socialistas y 'populares' sumaron el mínimo necesario para gobernar hasta 2027.

Su pacto se reeditará cuando el PSOE ceda la Alcaldía al PP el último año de mandato corporativo, esto es, en mayo de 2026.

Eso mismo ha ocurrido en La Garrovilla (Extremadura), un pequeño pueblo de la Comarca de Vegas Bajas. Las elecciones municipales de 2023 las ganó Belén Solís, de Ciudadanos, con 5 concejales, frente a tres del PP y otros tres del PSOE.

En el pleno de investidura, la candidata popular Anabel Frutos apoyó la investidura de la socialista Cristina Romero. ¿Su acuerdo? Dos años de Alcaldía para cada una. Así, el pasado mes de junio la nueva alcaldesa de la localidad es ya la popular Anabel Frutos.

De izquierda a derecha: Roberto Martínez PP, Noelia García CS, y Fernando de la Cal PSOE, del Ayuntamiento de Aldeamayor.

En Aldeamayor de San Martín (Valladolid), el pacto de gobierno entre PSOE, PP y Cs se forjó tras las elecciones municipales. Los socialistas ganaron con 4 concejales, seguidos del partido local CCD, que también obtuvo 4 asientos. Luego, el PP obtuvo 3; Ciudadanos, 1, y Vox, otro concejal.

En un consistorio en el que la mayoría se ubica en los siete concejales, de un total de 13, tocó pactar para conseguir formar gobierno.

Fernando de la Cal (PSOE), Roberto Martínez (PP) y Noelia García Blanco (Ciudadanos) pactaron repartirse el tiempo de Alcaldía: dos años para el PSOE y otros dos para el PP. El Pleno en el que tuvo lugar el traspaso fue en mayo de 2025.

Los casos gallegos

Aunque con peor fortuna, también ha habido acuerdos entre el bipartidismo en otros municipios gallegos como O Carballino, donde su alcalde, Francisco Fumega, ganador de las elecciones con 6 ediles, pactó por sorpresa con los cinco concejales del PP.

Lo hizo en junio de 2024, para evitar la moción de censura planteada por Espazo Común, que había empatado con los populares.

Fumega fue expulsado del PSOE en febrero de este año por mantener, contra viento y marea, el pacto con el PP en contra de la decisión de Ferraz. Un acuerdo que, sorprendentemente, sí tolera la Ejecutiva nacional en otros pueblos de la geografía española.

Un caso más insólito es el de Brión (A Coruña). El pacto entre ambas formaciones, consolidado en junio de 2025, no se ha materializado en la entrada de los populares en el gobierno local.

El alcalde socialista de la localidad, Pablo Lago, anunció a principios de verano, durante un debate en el Pleno municipal, un acuerdo para otorgar una dedicación parcial de 600 euros al mes al cabeza de lista y edil popular Waldo Carballo.

El líder y fundador de Espazo Común, Pachi Vázquez, es un político muy conocido en Carballino y en toda Galicia. Fue secretario provincial del PSdeG-PSOE en la provincia de Orense y desde 2009 hasta 2013, el secretario general del PSdeG-PSOE.

También fue consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta... y antes, alcalde de O Carballino hasta 2005.

En 2019 creó el partido Espazo Común, con el que concurrió a las elecciones municipales. En conversación con EL ESPAÑOL, detalla que "aquí hay una doble moral, porque en O Carballino, aunque el PSOE echó a Francisco Fumega, los otros cinco concejales que también firmaron aquel pacto no han sido expulsados. Todos van a actos del PSOE, militan..."

Incluso, abunda, "el PSOE de Orense ha hecho actos en O Carballino sin hablar del pacto que tiene con el PP".

Oficialmente, en Galicia, "el PSOE es anti PP. Pero, de facto, se llevan bien. Está detrás la lectura de las diputaciones provinciales, como la de Orense. Al PP le falta un asiento para tener la mayoría absoluta, pero el PSOE lo ampara con sus abstenciones".

Incumplimientos y rechazos

Fue en Ramiás (Orense) donde populares y socialistas, tras entenderse, acabaron como el rosario de la aurora. En las elecciones locales de mayo de 2023 se produjo un triple empate entre PP, PSOE y BNG, con tres concejales para cada formación.

Tras descartarse un pacto entre PSOE y BNG, socialistas y populares alcanzaron un acuerdo basado principalmente en el relevo en la Alcaldía a los dos años, además de incluir a dos concejales del PP en la comisión de gobierno municipal.

Pero Isabel Gil (PSOE) se negó a entregarle en junio la Alcaldía a Juan Carlos Rodríguez Matías (PP). Luego de esperar cinco meses, a primeros de diciembre los populares acabaron rompiendo el pacto, pues Gil, según los populares, ponía "continuas excusas" para evitar el relevo.

Aquel desenlace ya lo había augurado en 2023 Marcos Meléndez (BNG). Era el ganador de las elecciones municipales y a quien aquel pacto, que se saltó el acuerdo de gobiernos municipales cerrado por PSOE y BNG, le arrebató la Alcaldía del pueblo: "Dubido que Isabel Gil, pasados dous anos, deixe gobernar ós outros".

Lo mismo cree Pachi Vázquez que ocurrirá en O Carballino: "El PSOE no va a cumplir lo acordado de cederle la Alcaldía al PP el último año", refiere a este periódico.

Algo similar ocurrió en El Arahal (Sevilla), donde el PSOE, con el socialista Francisco Brenes como alcalde, pactó entregar al popular Alberto Sanromán la primera tenencia de alcaldía, más otras atribuciones para dos ediles del PP.

El objetivo era desalojar del Ayuntamiento a Izquierda Unida, tras 17 años gobernando el pueblo. Lo hicieron mediante una moción de censura.

A principios de verano de 2024, llegaron de Ferraz las órdenes de expulsión, firmadas por Santos Cerdán, del alcalde socialista y de sus cinco ediles, que se convirtieron así en concejales no adscritos.

En Algámitas (Sevilla) la situación es aún más rocambolesca. En el pleno de investidura de 2023, los cuatro ediles del PSOE pidieron que el voto fuera secreto: acabaron invistiendo como alcalde al único concejal del PP, Francisco Jesús Mesa, que de manera automática se vio con la vara de mando entre las manos.

Francisco Jesús Mesa, con la vara de mando en el pleno de investidura de Algámitas. Ayuntamiento de Algámitas

El partido ganador de las elecciones, Unidos por Algámitas (UxA), quedó en la oposición.

Tras un mandato corporativo bastante convulso, el pasado diciembre los cuatro concejales socialistas que dieron la alcaldía al PP, y que fueron expulsados del partido por hacerlo, han registrado una moción de censura que comanda el PSOE de la provincia de Sevilla, a través de su secretario de organización, Rafael Recio.

Cabe reseñar que, en este tiempo, y pese a haber sido expulsados del partido, ninguno de los cuatro ediles ha sido declarado como concejales no adscritos en el ayuntamiento.