Nerea, una española viviendo en Australia: "He cobrado unos 2.140 euros netos en dos semanas de trabajo"

Australia se está convirtiendo en el destino favorito de muchos jóvenes españoles. El motivo es claro: ganar dinero. La situación laboral para los jóvenes en España no es nada prometedora y, como consecuencia, muchos de ellos se han visto en la obligación de mudarse a la otra punta del mundo.

Algunos de los trabajos más populares entre los jóvenes españoles son en la obra, en las minas y en los trabajos de temporada, como la del grano. Este último ha sido el trabajo en el que Nerea, una joven española trabajando en Australia, ha recibido su nómina más grande.

La joven comparte con sus seguidores a través de las redes sociales (@nereaexplora) toda su experiencia fuera de España, los distintos trabajos que tiene, el dinero que gana o los viajes que realiza. Y recientemente ha publicado un vídeo en el que cuenta cuánto ha ganado en tan solo dos semanas de trabajo.

"La temporada del grano ha sido la más gorda de toda mi vida", comienza el vídeo. "He cobrado por 93 horas de trabajo, repartidas a lo largo de dos semanas 4.465 dólares australianos brutos, que en neto se me queda en unos 2.140 euros netos", cuenta emocionada, recalcando que ese monto lo ha ganado en tan solo dos semanas. Algo impensable para la gran mayoría en España.

Asimismo, sabe que es una cifra bastante alta y piensa que no cree que pueda volver a recibir una nómina igual en su vida. Pero aun así quiere desmentir la idealización que muchos jóvenes tienen sobre el país de los canguros: "Australia no es el paraíso, no es un mal lugar, pero es un trabajo muy inestable, nunca te garantizan horas, te pueden decir pasado mañana que la temporada se ha acabado", entre otros inconvenientes que pueden surgir.

Sabe que es mucho dinero y anima a quien quiera que vaya a Australia a intentarlo, pero recalca que es importante tener objetivos realistas: "Aquí nadie regala nada, si pagan tanto por algo es", finaliza el vídeo.