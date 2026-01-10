Infiltrados en los canales de Telegram de adeptos a Simón Pérez que crean retos como el que mató al 'streamer' Sergio

Aviator VIP y Diplomáticos son dos grupos de Telegram que operan como una secta. Sus miembros se esconden tras motes y le rezan a un mismo Dios, Simón Pérez, el otrora gurú de las hipotecas a tipo fijo hoy reciclado en mentor espiritual de los trash streamings o directos basura.

Desde este tipo de espacios se promueven y jalean retos extremos como el que acabó con la vida de Sergio Jiménez, alias 'Sancho', la madrugada del 30 al 31 de diciembre. El hombre, un drogodependiente de 37 años originario de Vilanova i la Geltrú diagnosticado con una discapacidad, dicen sus allegados que un tipo de esquizofrenia, cayó en las redes de Pérez y sus adláteres.

"Este es Sergio. Está mal de la olla. Está de antipsicóticos. Es un yonqui cocainómano. Y es muy divertido. Como yo. Os he traído un heredero. Un compa. Para que cuando no esté yo, esté él", aseveró el polémico rey de las hipotecas a tipo fijo durante uno de sus directos, en el que participó junto al hoy fallecido.

Simón Pérez (i) y Sergio Jiménez (d) durante su primer directo juntos.

Jiménez, sonriente, asentía con la cabeza, siempre dispuesto a formar parte de su universo de humillaciones a cambio de dinero.

Simón Pérez se refería a él como su 'Sancho'. De ahí que este último adoptase ese mote para sus redes. Una vez se integró en los grupos de Telegram y fue avalado por su "mentor", comenzó a realizar directos de Google Meet para ganar algo con lo que pagar sus drogas.

Los enlaces eran compartidos en ambos grupos, aunque Diplomáticos era, por así decirlo, el más extremo, el VIP, donde se promocionaban los contenidos más oscuros.

A Diplomáticos sólo se podía acceder mediante el pago de una cuota directa a Pérez; a Aviator VIP, aún en activo, mediante invitación.

En ambos era habitual compartir los enlaces de aquellos directos de streaming. A veces eran encuentros fortuitos donde la gente charlaba, jugaba al Fortnite o fumaba; en otras ocasiones, las menos, se proponían retos extremos.

Efectivamente, según ha podido constatar EL ESPAÑOL, en algunos de los retos propulsados por la comunidad se realizaban todo tipo de retos extremos. Este diario ha tenido acceso a documentos vejatorios de extrema gravedad en los que se ve a personas ingiriendo heces de un inodoro, introduciéndose utensilios por vía anal o quemándose sus partes íntimas con mecheros y sopletes, por poner algunos ejemplos.

Es lo que se conoce como trash streaming o mendicidad digital. "Son, esencialmente, actos de autovejación que si los hiciera un tercero serían delitos contra la dignidad humana, pero como lo hace el propio titular no pasa nada a nivel legal", explica Oriol Martínez Sanromà, profesor de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

"Es una constante degradación que se basa en la autoexplotación y el morbo. Es como la gente que se metía en NarcoTube a ver gente muriendo. Es el gusto por lo mórbido, lo sórdido, con espectadores que participan del espectáculo. Como Zona Gemelos, que no deja de ser una versión extrema de Crónicas Marcianas".

Sergio Jiménez, alias Sancho, durante uno de sus directos.

Sin embargo, Nieves, gestora del grupo Aviator VIP bajo el mote Benito Camela, asegura a EL ESPAÑOL que "los retos vejatorios se hacían en Meets muy reducidos" que eran promovidos por un grupo de afines a Simón Pérez. "Una suerte de 'Diplomáticos VIP'".

"¿Cómo se accede a esos grupos? Básicamente, pagando a Simón. En relación al dinero que le donas, así tienes su confianza. Se pasan los enlaces entre ellos y como en Aviator hay gente de Diplomáticos, a veces también se acababan filtrando en nuestro grupo".

El fatídico día de Nochevieja

Nadie tiene muy claro dónde se fraguó el fatídico Meet en el que Sergio Jiménez recibió dinero (dicen que entre 40 € y 120 €) a cambio de hacer un reto muy concreto: meterse una raya de dos gramos de cocaína de golpe y beberse después una botella de whisky. Una ingesta letal que le provocó, presuntamente (la autopsia aún no lo ha confirmado), una sobredosis.

Lo que sí se sabe es que, tras su muerte el grupo de los Diplomáticos, fue eliminado.

"De las 10.000 personas que orbitan en torno a estos grupos serán unas 200 las que ponen dinero", añade Pablo_Xtrm, streamer conocedor del submundo de los directos basura. "De esos 200, que pongan grandes cantidades, sólo hay tres. Hay quien dice que Nani y Trifásico [motes utilizados en Telegram] estaban presentes en ese encuentro".

Así, el 30 de diciembre, integrantes del universo de Aviator y Diplomáticos retaron a Jiménez a participar en un encuentro privado. Este se prestó a cambio de recibir Bizums con los que comprar su droga. Murió delante de la cámara. Dicen, entre las burlas de los asistentes.

"¿Qué, ya te has sobado?", decía una voz metálica al otro lado de la pantalla. Probablemente, fue lo último que escuchó Sergio Jiménez. Triste final para un hombre que había tenido una vida trágica: de joven, uno de sus hermanos murió en un accidente de moto. Su padre falleció unos meses después y luego él tuvo un incidente con el coche en el que murieron dos menores de edad.

La tragedia lo sumió en la depresión que retroalimentó su adicción a las drogas, con las que ya había flirteado desde su adolescencia. Esto, a su vez, agravó sus problemas psiquiátricos.

"Era muy buena persona, muy trabajador", asegura en conversación con EL ESPAÑOL un íntimo amigo suyo. "Recuerdo un cumpleaños de su madre. A él sólo le quedaban 10 € en la cartera y se los quería gastar en ella. Mi mujer fue a una pastelería a comprarle un pastel con velas para echarle una mano. No era capaz de entender por qué le ayudó. Nadie, jamás, se había portado bien con él. Lo trataban de payasito".

Esta fuente sostiene que uno de los hermanos de Sergio, Jorge, también orbitaba en torno al universo de Aviator y Diplomáticos.

"Jorge entraba en los Meets de su hermano e incluso se peleó con toda la comunidad de Aviator llamándonos ratas por no donarle a Sergio", confirma Nieves. "Un día hasta le regaló un 'cóctel' de drogas, que consistía en cocaína y ketamina. Jorge abandonó los Meets de su hermano porque Sergio ya no lo quería ahí. Siempre creaba mal rollo, se metía y discutía con todo el mundo, incluso con Sergio".

Algunos de los momentos surrealistas vividos en el canal de Simón Pérez.

La personalidad quebradiza e inestable de Sergio Jiménez, sumada a su drogodependencia, lo convirtió en el objetivo perfecto del sumidero escatológico del universo de Simón Pérez. El rey de las hipotecas a tipo fijo vivía en Vilanova i la Geltrù, en Barcelona, igual que Jiménez. Así acabaron haciendo su primer directo.

"En su primer stream juntos, Simón le explicó cómo funcionaba eso de que la gente le pagara por el basuko [la cocaína quemada, cocinada con bicarbonato y fumada como el crack]. Aquel fue el día en que acabó con la cara pintada, que es la foto que aparece en la esquela que compartió Simón. Fue un desfase", añade Pablo_Xtrm. "Son una panda de psicópatas".

"Sergio nunca fue realmente un streamer", añade Nieves. "Simón tenía el proyecto de que hiciera directos y él se llevase un porcentaje. Abrió algunos directos en Kick, pero cuando vio que nadie entraba ni hablaba con él decidió pasarse a los Meet".

La noche del fallecimiento, según el testimonio de su entorno en Aviator, Sergio llevaba meses desconectado de su grupo original.

La noticia de su muerte llegó a través de capturas de WhatsApp y el testimonio de su hermano Jorge, quien confirmó la existencia de un video y un Meet fatal. Daniel, su otro hermano, fue quien encontró el cuerpo tendido sobre el colchón de su cama, inerte.

"Para mí, Simón Pérez es el responsable de todo", zanja Pablo_Xtrm. "Esto es un asesinato cometido por un grupo de psicópatas. Es como si le hubieran pegado un tiro". En los grupos de Telegram, Sergio había recibido comentarios del tipo: "A ver si se muere ya el puto yonki".

Responsabilidades penales

Fuentes de Mossos d'Esquadra han confirmado a EL ESPAÑOL que están llevando a cabo una investigación para comprender cuáles son las causas de la muerte de Sergio Jiménez y si existen potenciales responsabilidades penales.

"Estamos analizando la casuística, que es muy nueva, y debe crearse jurisprudencia. Vamos a recopilar toda la información posible para ver si alguien puede tener una responsabilidad penal por esta muerte. Lo que sabemos hasta ahora es que ese hombre retransmitía en directo y que, a falta de autopsia, todo apunta a una posible sobredosis".

Algunas de las humillaciones a las que se prestó Sergio Jiménez en sus directos de Meet.

Orion Martínez Sanromà considera que el caso es extremadamente complejo a nivel jurídico. "Existen tres alternativas: por un lado, la omisión del deber de socorro. La familia de Sergio dice que cuando su hermano y su madre entraron en la habitación el streaming todavía seguía y había espectadores".

La segunda alternativa es imputarles la muerte a los espectadores por contribuir en un homicidio doloso e imprudente. Sin embargo, "no hay casos en España que se hayan mojado sobre este asunto y es complicado porque, en última instancia, quien decidió tomar la droga fue la víctima pese a que pudiese estar influenciado".

"La tercera posibilidad es considerar su salud mental, si eso afectó al consumo de cocaína. Es cierto que decidió hacerlo libremente, pero es una persona adicta en situación de vulnerabilidad que está prestándose a hacer un acto de mendicidad digital. Esgrimir el argumento de que ha consumido libremente puede ser exagerado. Pero es un argumento difícil de comprar por los jueces".

Martínez Sanromà lamenta que lo más probable es que "no pase absolutamente nada".