Sinéad, la luchadora de MMA detenida en Canarias por pegar brutalmente a su mujer: hasta 8 agentes tuvieron que reducirla

La carrera deportiva de Sinéad Kavanagh, una de las luchadoras irlandesas más reconocidas de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), se ha visto sacudida en los últimos meses por dos episodios de violencia ocurridos en Canarias.

El primero, una investigación por la presunta agresión a dos guardias civiles durante un vuelo entre Gran Canaria e Irlanda. El segundo, su detención el pasado fin de semana en Maspalomas por un supuesto caso de violencia doméstica contra su pareja, que tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

La intervención policial requirió el despliegue de ocho agentes y varios vehículos. La causa fue archivada de forma provisional tras no ratificarse la denuncia en sede judicial.

No se movilizó a ocho policías porque fuera una pelea pactada ni un combate con reglas, árbitro y campana. Tampoco porque se hubiera desbordado una discusión doméstica al uso. Según fuentes policiales, la mujer no entraba en razón: gritaba, empujaba, se resistía y lanzaba golpes.

La escena ocurrió el sábado por la noche en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, donde la pareja vive desde hace unos meses. La detenida no era una desconocida ni una turista más atrapada en una noche que se torció.

Era Sinéad Kavanagh, luchadora profesional de artes marciales mixtas, irlandesa, veterana del circuito internacional. Su pareja, L. B., acabó trasladada a un centro de salud de la zona debido a las lesiones que presentaba.

Fuera de lo habitual

Las fuentes consultadas describen una actuación policial poco común. Cuatro coches patrulla movilizados. Ocho agentes de la Policía Nacional implicados en la intervención. Una detenida que se resistía de forma constante y violenta, obligando a los agentes a emplearse a fondo para poder reducirla.

"No era la típica discusión de pareja", explican fuentes policiales. "Se mostró agresiva desde el principio, gritaba, empujaba, tiraba golpes. No entraba en razón".

El relato policial coincide en un punto clave: la violencia no fue puntual ni reactiva. Fue sostenida. Y obligó a desplegar un operativo muy superior al habitual para un episodio de este tipo.

El juzgado y el silencio

Kavanagh pasó a disposición judicial este lunes ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, en funciones de guardia. Allí se produjo el desenlace habitual en muchos procedimientos de violencia doméstica: la mujer afectada no se personó para ratificar la denuncia.

El resultado fue el archivo provisional de la causa y la puesta en libertad de la luchadora. "Libertad absoluta", manifiesta uno de los agentes policiales implicados a EL ESPAÑOL.

Desde el punto de vista judicial, el procedimiento quedó cerrado de forma temporal. Desde el punto de vista informativo, la historia seguía abierta.

El episodio de Maspalomas no fue un hecho aislado. Dos meses antes, Sinéad Kavanagh ya había sido investigada por un suceso violento ocurrido en pleno vuelo entre Gran Canaria e Irlanda.

En aquella ocasión, según las diligencias abiertas, la luchadora no siguió las indicaciones de la tripulación, respondiendo de manera agresiva. Dos guardias civiles se vieron en la obligación de intervenir para desalojarla del avión, recibiendo la resistencia de la irlandesa, quien optó por agredirles.

Fotograma del vídeo en el que se muestra la agresión de la luchadora a dos guardias civiles, que causó baja médica tras ser atendidos. E. E.

Una vida de combate

Nacida en 1986 en Inchicore, un barrio obrero de Dublín, Kavanagh creció vinculada a los deportes de contacto. Primero karate y kickboxing; después, boxeo. Llegó a proclamarse cinco veces campeona nacional amateur en Irlanda, forjándose una reputación de peleadora dura, resistente, agresiva sobre el ring.

En 2015 dio el salto a las artes marciales mixtas. Su debut fue fulminante: nocaut en apenas 17 segundos. El ascenso fue rápido y llamó la atención de Bellator MMA, una de las grandes ligas internacionales del deporte.

Allí se consolidó como contendiente del peso pluma, encadenando victorias y derrotas, y construyendo una carrera sólida en la élite. En 2021 llegó a disputar una pelea por el título mundial frente a Cris Cyborg, uno de los grandes nombres de la disciplina.

El combate no lo ganó. La imagen pública, sin embargo, quedó intacta.

Kavanagh recibe un golpe de Cyborg en un combate que perdería en 92 segundos. Bellator MMA.

El cuerpo como arma

Las artes marciales mixtas no son un deporte cualquiera. El cuerpo se entrena para golpear, resistir y someter. La violencia no es un accidente: es la herramienta central. Todo está reglado, contenido, acotado por normas estrictas. El problema aparece cuando ese cuerpo entrenado para el combate sale del octágono.

Fuentes policiales subrayan ese desequilibrio en el caso de Kavanagh: una diferencia evidente de fuerza entre la luchadora y su pareja; una agresividad que, según relatan, no parecía improvisada ni excepcional; una resistencia activa a la autoridad que obligó a reforzar la intervención. Nada de eso llegó a juicio.

El archivo provisional no equivale a una absolución. Significa, simplemente, que el procedimiento no puede continuar sin la ratificación de la denuncia. Es una figura jurídica frecuente en los delitos de violencia doméstica, donde el miedo, la dependencia emocional o la presión social empujan a muchas víctimas a retirarse del proceso.

En este caso, el resultado fue inmediato: Sinéad Kavanagh abandonó el juzgado y quedó en libertad. De forma paralela, continúa abierta la investigación por la agresión a los guardias civiles en el vuelo internacional. Dos causas distintas. Dos escenarios distintos. El mismo nombre.

El combate que no termina

En los vídeos promocionales, Kavanagh aparece concentrada, disciplinada, consciente del espacio y del tiempo. Una profesional del combate que sabe cuándo atacar y cuándo detenerse. En Maspalomas, según las fuentes consultadas, no hubo pausa ni estrategia. Solo una violencia que no supo frenarse.

La pregunta queda suspendida: qué ocurre cuando alguien entrenado para golpear pierde la frontera entre el ring y la vida cotidiana. Y qué hace el sistema cuando ese combate no termina con una campana, sino con un archivo provisional y una salida en libertad.

En Canarias, al menos por ahora, el caso de Sinéad Kavanagh sigue abierto.