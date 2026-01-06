'Sancho', el fan de Simón Pérez muerto en directo tras tomar 2 g. de coca y un litro de whisky por dinero: "Lo han matado"

Simón Pérez y Sergio Jiménez, alias 'Sancho', durante uno de los polémicos directos en los que consumían drogas.

Una botella de whisky y dos gramos de coca. "¿Qué, te has dormido ya?". "Sí, debe estar durmiendo la mona". Las voces metálicas se burlan de él al otro lado de la pantalla. Mientras, el streamer Sergio Jiménez, 'Sancho', 'Sssancho' o 'El Salchi' (tiene tantos motes que uno ya no sabe cómo llamarlo) agoniza frente a la cámara. Está de rodillas, con la cabeza apoyada en el colchón.

Su cuerpo no ha aguantado el chute.

"Me dijeron que se había metido varios gramos", aseguró Simón Pérez en uno de sus directos varios días después, tras conocer la fatídica noticia. Sin demostrar un ápice de emoción en su voz, se despidió de su adlátere y compañero de colocones.

Fotografía de archivo de Sergio Jiménez antes de su caída al abismo de las drogas.

Pérez fue su 'maestro'. Su 'amigo', si es que así se puede llamar a alguien que incita a otro a participar en tertulias de trash streaming o streaming basura, a ser la víctima de retos degradantes y a consumir drogas en directo.

"Alguna vez había hecho rayas de un gramo. Mientras, le incitaban a que se metiera. Yo siempre decía que espaciara, que dos gramos eran sobredosis", añadía el hipoteco, negando cualquier responsabilidad en la muerte de Sergio Jiménez.

Simón Pérez asegura que el fallecimiento de 'Sancho' se produjo en un directo de Meet, ya que no había otra plataforma que albergase su contenido extremo.

Porque la recua de seguidores de Pérez se mueve por canales alternativos. Utilizan Telegram para convocar sus retos virales. Simón es el rey, el gran protagonista en torno al cual orbita todo un universo de escatologías y vicios; es él quien acaba incitando al resto a participar de su universo. Así es como atrapó a Jiménez, su Sancho.

Pantallazo de un directo de Sergio Jiménez.

"Simón lo pilló a él porque tenía problemas mentales, era un discapacitado que sólo quería meterse cuatro rayas sin ser consciente del peligro que todo esto acarreaba", asegura el youtuber Pablo_Xtrm, conocedor del submundo de la dark web y exmiembro de los grupos de Telegram en los que se movía Sancho.

El encuentro de Telegram en el que participó Jiménez se llamaba Aviator y está alojado en Telegram. "Aviator es el núcleo de todo. Luego hay otro grupo, Los Diplomáticos, que es más exclusivo. Son los más cercanos a Simón Pérez. Pero sin Aviator no hay nada. Es el patio de juego".

El sistema funciona como un club: sus miembros pagan por acceder a directos y retos extremos que se celebran por Google Meet. Las membresías van desde los 40 a los 120 euros, dinero con el que, después, los streamers compran la droga que se meten para cumplir sus retos virales.

Dentro de las reuniones de Meet hay diferentes tipos, según explica Pablo. "Están las que son en abierto, donde puede entrar cualquiera. Luego están los Meet de Los Diplomáticos, donde se hacen retos. Y después existen otros retos aún más VIP, que es donde ha muerto Sancho, donde se pone más dinero. De 10.000 personas a lo mejor dinero ponen 200. Pero de esos 200, que pongan cantidades tan grandes para un directo como ese hay tres gatos. Había pocas personas presentes".

Simón Pérez (i) y Sergio Jiménez, 'Sancho' (d), en una imagen compartida en los canales de Telegram de los afines a Pérez.

Así es como se convocó el fatídico streaming de Nochevieja en el que Sergio Jiménez falleció en directo. El reto era meterse dos gramos de cocaína y una botella de whisky. A contrarreloj. Un cóctel explosivo para alguien que no sólo padecía drogodependencia, sino problemas psiquiátricos.

"El reto era algo así como 'te doy 200 euros si te bebes una botella de whisky de un trago y te metes una raya de dos gramos'. Yo no lo vi, pero dicen que se quedó con la botella en la mano completamente tieso hasta que hubo el levantamiento del cadáver. Hablamos de una dosis mortal".

"Según dice el atestado de la policía, los Mossos encontraron seis gramos de cocaína en su mesilla, aunque sólo se metió dos", añade Víctor (nombre ficticio), allegado de Sergio Jiménez que prefiere mantener su anonimato.

Esta fuente, en conversación con EL ESPAÑOL, asegura que el auténtico responsable de la muerte de Jiménez es Simón Pérez. "Él es la cabeza de la serpiente. De hecho, él iba de amigo, pero cuando murió Sergio hizo un comunicado de mierda, como si no le importase. Daba vergüenza ajena. Es una persona fría. Él tenía constancia de su problema y le regó los oídos diciéndole que iba a ganar pasta fácil".

Simón Pérez, antes y después de su caída en el infierno de las drogas. El Español / Rumble

"Para mí Simón Pérez es el responsable", refrenda Pablo_Xtrm. "Esto es un asesinato cometido por psicópatas. Han cogido a un discapacitado y lo han alentado a hacer este tipo de retos. Ha sido como pegarle un tiro: lo han matado", denuncia.

Pablo recuerda que Sergio Jiménez era "un actor secundario más de la comunidad enfermiza de Simón". Empezó a hacerse conocido en octubre de 2025, cuando el fallecido entró "por la puerta grande, a lo Neymar" en el canal de Pérez.

"La esquela que han compartido, en la que sale con la cara pintada, es del primer día que salió con Simón. Sancho ni siquiera era streamer. Se hizo Kick y subió dos directos".

"Entró en un pozo de depresión"

Víctor asegura que el streamer, efectivamente, padecía una minusvalía diagnosticada. "Le atribuyeron una deficiencia, una especie de esquizofrenia. Cuando tenía brotes, ingresaba en el psiquiátrico de San Juan de Dios". Esta misma fuente asegura que era "una persona trabajadora" que había contado con él en varios de sus negocios.

"Él estaba en el paro, pero anteriormente había trabajado limpiando coches. Se desvivía. Era muy perfeccionista, hasta el punto de que limpiaba las rejillas de los coches con un bastoncillo de los oídos. También ha estado en el campo recogiendo uva".

Sergio Jiménez, no obstante, tuvo una vida muy dura. "Su hermano se mató en un accidente de moto. Al poco tiempo murió su padre. Luego, él tuvo un accidente conduciendo y murió una pareja de chavales de 16 o 17 años que iban con él. Entró en un pozo de depresión y se volcó en el consumo de porros y cocaína. Siempre ha jugado con las drogas. Pero no dejaba de ser una muy buena persona".

Hay un ejemplo que da cuenta del tipo de persona que era 'Sancho': "Era el cumpleaños de su madre y le quedaban 10 € en la cartera. Él quería comprarle con ese dinero un perfume del Mercadona. Mi pareja se fue a una pastelería a comprarle un pastel con velas. 'Te traigo esto para tu madre', le dijo. Y la respuesta de Sergio fue: 'No lo entiendo. ¿Por qué le compras un pastel si no la conoces?'. 'Porque te conozco a ti y te portas bien con nosotros'. Sergio no lo entendía. Nunca se habían portado bien con él. Lo trataban de payasito".

Fue la familia de Sergio Jiménez, concretamente su hermano Dani, quien encontró el cadáver en su casa de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona. El ordenador y la cámara estaban encendidos y varios usuarios seguían conectados a la transmisión. Pese a que la principal hipótesis es una sobredosis, los Mossos d'Esquadra, que investigan el caso, aún esperan los resultados de la autopsia.

De confirmarse la premisa, sería la primera muerte registrada en vivo en España, y las autoridades no descartan analizar posibles responsabilidades penales por la emisión y la incitación a conductas de riesgo por parte de los seguidores de los grupos de Telegram que incitaron el directo que se consumó con un fatal desenlace.