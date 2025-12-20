El test navideño de Juan del Val: "Compartiría un décimo con Juanma Moreno, y a Sánchez le regalaría carbón a toneladas"

El 2025 ha sido un gran año para Juan del Val. Además de su éxito en televisión como tertuliano y guionista de El Hormiguero y colaborador en La Roca, hay que añadirle que con su último libro, Vera, una historia de amor, ha logrado el Premio Planeta, que galardona con un millón de euros a su ganador.

Desde que salió publicada la novela, el madrileño ha compaginado sus apariciones televisivas (incluso faltó un día a El Hormiguero porque estaba fuera de España) con la promoción del libro, aunque ya anunció el pasado jueves en el programa de Antena 3 que se cogía vacaciones de todos sus eventos.

"¿Me dejas que anuncie una cosa muy importante?", le pidió a Motos el escritor. "Es una cosa menor, pero me hace muchísima ilusión. El domingo, a las 11.00 horas en la Casa del Libro de Gran Vía voy a firmar Vera, una historia de amor. Con ese evento termino definitivamente la gira este año y me voy de vacaciones. El año que viene habrá más", afirmó.

Juan del Val, antes de entrar a El Hormiguero. Carlos López Álvarez EL ESPAÑOL

Y no faltó en su día en El Hormiguero el último 'polémico' de 2025, donde criticó que se ponga como postre en Nochebuena un plato con melocotón en almíbar.

"Esa sección es de humor y quien no la entienda tiene un problema, así de sencillo. Todo lo que aparece en 'El polémico' lo hago yo, hasta un punto en el que cuando Pablo me da paso en la tertulia no tiene ni idea de lo que voy a decir. Ni él ni nadie, solo yo, pero Motos delega porque confía y le sorprende", explica.

Test navideño

Minutos antes de entrar en directo en el último El Hormiguero del año, Juan del Val atendió a EL ESPAÑOL para contestar a nuestro clásico test navideño para desvelar algunos detalles familiares de estas fiestas y, cómo no, mojarse en temas políticos al estilo 'El polémico Juan del Val'.

Pregunta.– ¿Qué producto nunca falta en su mesa en Navidad?

Respuesta.– El turrón, el vino tinto y el jamón, aunque, sobre todo, el vino, es fundamental en Nochebuena y en cualquier cena.

P.– ¿Cuál es su menú favorito en Nochebuena?

R.– A mí me gusta mucho el marisco y siempre en Nochebuena no falta un buen langostino congelado. Pero es verdad que hay un exceso de comida que siempre sobra, desde el cordero o los solomillos de ternera, siempre se sacan muchísimos quesos que luego al final nadie se come, el paté… siempre es un exceso. Pero yo soy feliz con mis langostinos y mi vino.

Cuando cenaba en casa de mi madre, ella siempre hacía croquetas con las sobras del día anterior. Yo echo de menos la lombarda de mi madre.

Siempre la hacía en Nochevieja y me encantaba. Es una tradición bastante madrileña, pero ya mi madre no me hace lombarda porque casi nunca cenamos juntos en Nochevieja, es que solemos estar de viaje.

P.– ¿Alguna 'pelea' mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R.– Si yo te contara… (risas) Soy un defensor de la familia, que es algo importantísimo para la sociedad. Independientemente de que se tengan roces, pienso que es mucho más importante el cariño que se tiene a la gente que quieres.

Entonces, lo que sí diría, como recomendación, es que si no se puede estar de una manera, digamos, pausada, en la conversación. De política no se debería hablar, me parece una vulgaridad. De fútbol, por ejemplo, como decía Valdano, sí porque es la cosa más importante de las cosas que no son importantes.

P.– ¿Y de toros?

R.– Si es del debate 'toros, sí, toros, no', no. Ahora, si te gusta más Morante o Juan Ortega, eso sí es una buena conversación.

P.– ¿Es más de adornar la casa con todo lo que pueda o prefiere algo sobrio?

R.– La verdad es que no tengo ningún tipo de voz ni de voto en esa cuestión, porque eso es Nuria quien lo decide. Entonces, ahora hemos puesto un árbol gigantesco (de casi 5 metros de alto) y, bueno, me gusta el árbol en Navidad porque disfruto mucho de esta época, y todo lo que tenga aspecto navideño, me encanta.

Es que un árbol en una casa me parece imprescindible, que las ciudades estén iluminadas y, cuantas más luces, mejor. A mí eso de ahorrar luces me parece fatal. También me gustan los Belenes y eso que no soy creyente. Eso sí, los belenes buenos son muy caros, con todas esas figuras tan delicadas…

P.– ¿Con qué personaje famoso, histórico o político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R.– Pues con Nuria Roca, como todos los años (risas).

P.– ¿Con qué político compartiría un décimo de lotería? ¿Por qué?

R.– Con Juan Manuel Moreno (actual presidente de la Junta de Andalucía desde 2019, ​presidente del Partido Popular de Andalucía desde 2014​ y primer vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones desde 2025).

Tengo muy buena relación con él, me parece un político muy interesante, de los pocos que no viven de la confrontación.

P.– ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R.– Pues que me quede como estoy, que ya me parece milagroso. O sea, yo, si me mantengo como en los últimos 20 años, me parece todo bien. Estoy en una buena racha que me dura dos décadas.

P.– ¿Es del team de Pedroche, verá este año La 1 con Chenoa y Estopa o las seguirá en Mediaset?

R.– Soy fiel a Antena 3, corporativo completamente. Es verdad que los últimos años hemos pasado Nochevieja fuera de España y no veía las Campanadas porque teníamos horarios diferentes.

Este año que sí voy a estar en Nochevieja en España y veré Antena 3, claro.

P.– ¿Se ha atragantado alguna vez con las uvas o se las toma del tirón?

R.– No, no me he atragantado nunca, pero me las tomo. Al final se me hace la bola, como a todo el mundo, pero voy poco a poco y ya está, no pasa nada.

P.– ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2025 y quién será en 2026?

R.– A mí no me ha ido mal… Pero si no vale, te diría Luis de la Fuente, el seleccionador español de fútbol por la clasificación de España para el Mundial y, si lo gana, será el de 2026.

P.– ¿Con qué personaje famoso, histórico o político se tomaría las uvas? ¿Por qué?

R.– Con Woody Allen, soy un gran fan.

P.– ¿Un libro y un disco para 2026?

R.– El de Ángela Banzas, Cuando el viento hable, finalista del Premio Planeta. ¿Y disco? Cualquiera de flamenco.

Juan del Val posa con el Premio Planeta @juandelval

P.– ¿Qué restaurante recomendaría a los lectores no perderse el año que viene?

R.– La Manduca de Azagra (C. de Sagasta, 14, Madrid), tiene cocina navarra regada con buenos vinos.

P.– ¿Cuál sería el regalo de Papa Noel o Reyes Magos que pediría este año?

R.– Pues he pedido dos libros, Sábado, del autor inglés Ian McEwan; y Bajo el volcán (una novela, en parte autobiográfica, ​escrita por el inglés Malcolm Lowry).

P.– ¿Cuál ha sido el mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho? ¿Y el que nunca le trajeron?

R.– El mejor, la bicicleta de cross que me regalaron con 9 años, era algo que no se podía igualar en esa época.

Creo que ningún regalo es malo, hasta unos calcetines me parecen un gran obsequio. Pero el que nunca me trajeron fue un Scalextric, siempre tuve muchas ganas, pero nunca llegó.

P.– ¿A qué político le daría carbón este 2025?

R.– A Pedro Sánchez, toneladas.

P.– ¿Quién se merece más carbón, Trump o Netanyahu?

R.– Netanyahu, sin duda.