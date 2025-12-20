Los 'narcohelicópteros' vuelan a sus anchas en el Estrecho: un radar del Ejército sí los detecta pero no avisa a la Guardia Civil
El Instituto Armado no tiene medios para detectar, en vuelo, el uso de aeronaves que transporten drogas usando un radar primario. Solo puede Defensa, a través del Ejército del Aire, y solo comparten información de manera puntual y cuando se les solicita para una investigación determinada.
Hace un mes fueron narcodrones en Cádiz. Semanas después, narcohelicópteros en Almería. El sector del tráfico de drogas -un 0,5% del PIB español, según el INE- agudiza, innova, y se adelanta. Siempre en vanguardia, invierte en I+D+I porque le va en el negocio.
Dos organizaciones criminales han sido desmanteladas en las últimas fechas por la Guardia Civil, revelando un cambio de ruta, hacia Almería, y el uso de drones con suficiente autonomía como para atravesar el Estrecho.
El objetivo es siempre el mismo: transportar hachís, aunque expertos en la lucha contra el tráfico de drogas consultados por este periódico no descartan que también puedan estar ya porteando, por aire, cocaína.
Usan como autopista aérea las dos zonas grises no cubiertas por los radares. Una, hacia el Campo de Gibraltar; la otra, hacia Almería.
Para entenderlo, hay que especificar que existen dos tipos de radares. Los PSR o Primarios, que son los que son capaces de dar en imagen la cobertura para altitudes menores a 150 pies, es decir, unos 50 metros. Envían una onda electromagnética que rebota contra la aeronave en vuelo, detectándola, y regresa al radar.
Luego están los SSR o Secundarios. También se les llama dependientes, porque dependen de la respuesta de la aeronave. Es el usado por la aviación civil. En circunstancias normales, un helicóptero lleva su correspondiente transpondedor encendido para responder. Los de los narcos lo llevan apagado, para evitar ser detectados.
En la zona del Estrecho y Almería sí hay radares SSR. De hecho, todo el espacio aéreo español está controlado. También los hay PSR. Uno es el del Escuadrón de Vigilancia Aérea nº11 (EVA 11), en un pico a mil metros de altura en el Parque Natural de los Alcornocales.
Su radar se llama 'Lanza 3D' y tiene un alcance de 430 kilómetros. Pertenece al Ejército del Aire y del Espacio y su uso es estrictamente de Defensa.
En Gibraltar hay dos: uno PSR (primario) y otro SSR (secundario), instalados por la RAF (la Real Fuerza Aérea Británica) en la cima del Peñón en el año 2022.
No hay, por tanto, radares específicos dedicados a detectar este nuevo modus operandi del narco en la parte que cubre el Estrecho y llega hasta el Campo de Gibraltar. Tampoco en Almería.
Esos dos pasillos son ventanas de oportunidad para los narcotraficantes: por ellas se cuelan los narcodrones, y también los narcohelicópteros, cuando vuelan a baja altitud y con su transpondedor apagado.
Un helicóptero con su transpondedor apagado no envía la señal de respuesta. Así, un controlador aéreo es imposible que sepa que hay una aeronave en vuelo.
La única manera de detectarlos es con el radar PSR con barridos a baja altura, explican varias fuentes expertas en navegación aérea a este periódico. También, que por por la parte civil no hay capacidad de detección en ese tramo.
El tipo de detección para localizar narcodrones y helicópteros es posible con un radar primario, porque no hace falta la colaboración de la aeronave. El problema es que en el AIP, que es el Portal de Información Aeronáutica, es evidente que la cobertura de los PSR no cubre la zona del Estrecho ni tampoco el litoral almeriense.
Las dos operaciones
Hace unos días la Guardia Civil detuvo en Almería a 6 personas. Formaban un grupo criminal que introducía hachís desde Marruecos usando helicópteros.
Cada viaje suponía entre 500 y 900 kilos de droga, que descargaban en Almería y luego eran distribuidas por tierra hacia Málaga, Almería y Murcia, escondiendo los fardos en naves o fincas.
La operación, de nombre 'Giro' fue detectada por el Instituto Armado al constatar desplazamientos sospechosos entre Málaga y Almería, a altas horas de la madrugada, de varios de sus miembros. Ya les tenían en la mira, pues colaboraban estrechamente con otras personas que traficaban con hachís desde Marruecos.
El clan de narcos usaba helicópteros de distintas categorías. Las aeronaves, procedentes de Marruecos tomaban tierra en zonas despobladas de la provincia almeriense, donde esperaban varias personas para descargar el hachís y llevarlo en furgonetas hasta las distintas guarderías.
Los helicópteros eran escondidos en naves y fincas de Almería y Murcia a la espera de siguientes envíos. Luego de descargar y guardar la droga, se transportaba por carretera a otros países europeos, como Suecia o Bélgica.
Fue en Níjar (Almeria) donde, tras un registro en una finca, la Benemérita encontró 25 fardos de hachís con un peso de 657 kilos. Luego se realizaron otros cinco registros en Málaga, Almería y Murcia donde se intervino uno de los helicópteros usados, cinco armas largas de fuego, 2.900 euros en efectivo y varios vehículos, entre otros efectos.
El uso de helicópteros no es nuevo en Cádiz. De hecho, se opera igual. Los helicópteros llegan, sueltan la mercancía en un sitio y se esconden en otro distinto. "En la Sierra de Cádiz hay muchísimos además de los drones. Y ahora, con la cocaína, más".
Lo que sí es novedoso es el uso de drones para cruzar el Estrecho. En noviembre, la Guardia Civil desarticuló a otro grupo criminal que traficaba con hachís.
La Operación 'Ruche' se saldó con la detención de 9 personas, dedicadas a transportar hachís desde Marruecos. Lo hacían mediante narcodrones artesanales, que montaban ellos mismos, y que eran capaces de volar a distancias de 200 kilómetros, siempre de madrugada. De sobra para cruzar el Estrecho y regresar.
De hecho, tenían una narcoflotilla capaz de transportar más de 200 kilos de hachís por noche. Se les intervino ocho drones montados y mejorados artesanalmente, listos para ser usados en el narcotráfico y otros diez pendientes de montaje.
De hecho, se les incautó el porte de la madrugada. Unos 210 kilos de hachís, y además, 320.000 euros en efectivo. ¿El lugar en el que se les detuvo con los drones? Una finca en Alcalá de Los Gazules, en el mismo término municipal en el que se encuentra el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº11 del Ejército del Aire.
Volaban en grupos de a diez de manera simultánea, salían de España de vacío y regresaban cargados de droga.
Los drones despegaban desde el mismo lugar donde la organización disponía de un centro de operaciones en un domicilio. Allí almacenaban equipos y se procedía a la fabricación, ensamblaje y reparación de los drones utilizados contando con un sofisticado taller.
Durante el trayecto de regreso, los drones liberaban la carga en vuelo en la zona de Vejer de la Frontera y Tarifa. A los paquetes liberados se le adherían luminosos fluorescentes y un sistema de geolocalización por radiofrecuencias a un mando que emitía señales sonoras cuando se encontraba en las proximidades.
Al ser de noche, los encargados de recoger los paquetes usaban visores nocturnos para facilitar su hallazgo. Los drones no aterrizaban: regresaban a su base en Alcalá de Los Gazules.
El hallazgo sorprendió incluso a la Guardia Civil, pues la organización fue capaz de desarrollar "aparatos artesanales de gran autonomía, precisión y capacidad de carga, muy superiores a los modelos comerciales convencionales".
Los dos operativos contaron con la colaboración de la Gendarmería Real de Marruecos. Fuentes expertas en investigaciones contra el narcotráfico de la Guardia Civil precisan que Marruecos, "cuando quiere, colabora con nosotros. Mucho y bien. Tiene un sistema tecnológico que es brutal. Lo tienen todo absolutamente controlado".
Los permisos
Las fuentes vinculadas en las investigaciones del narcotráfico en el Instituto Armado reconocen que no tiene capacidad técnica para controlar estos narco vuelos. "Tenemos helicóptero, radares, y el grupo Pegasus, pero no al nivel del Ejército".
Vuelan a una cota bajísima, a una velocidad lenta, que no es la de un vuelo militar, y por eso pasan desapercibidos. "Podrían controlarlos, pero depende de arriba", precisan.
También cuentan que, en Tarifa se encuentra el acuartelamiento de El Bujeo, una instalación del Regimiento de Artillería Costa Nº 4. "Por tanto tienen inhibidores que son militares, al igual que los hay en todas en todas las zonas cercanas aeropuertos que son zonas de especial seguimiento".
La detección de este tipo de aeronaves es "complicada". Para recibir alertas sobre estos vuelos "hay que solicitarlo a la base militar de Alcalá de los Gazules". Es la base que capta "todo lo que vuela por el Estrecho".
Si ven un dron "y si estiman que no es peligroso lo dejan pasar o nos avisan, si lo hemos solicitado previamente", aseguran. Se refiere a investigaciones en las que han precisado controlar un tramo horario que les permita establecer un patrón de vuelo para poder interceptarlo ya en tierra.
Consideran que es "habitual" porque "no son fuerzas de Seguridad, son de Defensa y eso es lo que no quiere el Gobierno, que se mezclen. En ocasiones no lo entendemos, porque es defensa aérea".
Los expertos en sistemas de aviónica y navegación aérea estiman que si cuesta detectar un helicóptero, un dron es mucho más difícil. Indican que actualmente se pueden hacer lecturas de radiofrecuencia, como se hacen en la guerra de Ucrania, pero no inhibirlos si se encontrasen en zonas en las que puedan interferir con otras señales.