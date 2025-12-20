Los 'narcohelicópteros' vuelan a sus anchas en el Estrecho: un radar del Ejército sí los detecta pero no avisa a la Guardia Civil

Hace un mes fueron narcodrones en Cádiz. Semanas después, narcohelicópteros en Almería. El sector del tráfico de drogas -un 0,5% del PIB español, según el INE- agudiza, innova, y se adelanta. Siempre en vanguardia, invierte en I+D+I porque le va en el negocio.

Dos organizaciones criminales han sido desmanteladas en las últimas fechas por la Guardia Civil, revelando un cambio de ruta, hacia Almería, y el uso de drones con suficiente autonomía como para atravesar el Estrecho.

El objetivo es siempre el mismo: transportar hachís, aunque expertos en la lucha contra el tráfico de drogas consultados por este periódico no descartan que también puedan estar ya porteando, por aire, cocaína.

Usan como autopista aérea las dos zonas grises no cubiertas por los radares. Una, hacia el Campo de Gibraltar; la otra, hacia Almería.

Para entenderlo, hay que especificar que existen dos tipos de radares. Los PSR o Primarios, que son los que son capaces de dar en imagen la cobertura para altitudes menores a 150 pies, es decir, unos 50 metros. Envían una onda electromagnética que rebota contra la aeronave en vuelo, detectándola, y regresa al radar.

Luego están los SSR o Secundarios. También se les llama dependientes, porque dependen de la respuesta de la aeronave. Es el usado por la aviación civil. En circunstancias normales, un helicóptero lleva su correspondiente transpondedor encendido para responder. Los de los narcos lo llevan apagado, para evitar ser detectados.