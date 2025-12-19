Don Benito, el 'Ohio extremeño' que vaticina el resultado de las elecciones y "odia" a Gallardo: "A Pedro Sánchez lo echamos"

A Don Benito lo conocen como "el Ohio extremeño" porque desde hace cuatro elecciones –si es que así puede medirse el tiempo– lo que votan sus vecinos en los comicios autonómicos es una fiel radiografía de los resultados electorales que obtienen los candidatos en la Junta de Extremadura.

En 2023, María Guardiola obtuvo un 38,25 % de apoyos en esta ciudad de casi 38.000 habitantes y logró un 38,78 % en la comunidad autónoma; el PSOE de Guillermo Fernández Vara sumó 38,90 % y acabó con un 39,90 %; Vox, a cuyo frente estaba Ángel Pelayo Gordillo, logró 8,55 % en la localidad y 8,14 % en todo el territorio autonómico, lo que lo convirtió en llave de gobierno.

Esta predicción, décima arriba, décima abajo, lleva cumpliéndose desde hace casi tres lustros. Cuatro son las elecciones en las que el oráculo de Don Benito ha acertado en sus vaticinios: 2011, 2015, 2019 y 2023.

Ya sea por la superstición que brinda el pensamiento mágico o por mera estrategia política, los candidatos nacionales han empezado a mimar a los dombenitenses. Alberto Núñez Feijóo preparó una comida-mitin en la ciudad el mismo día en el que inauguró la campaña electoral extremeña que culmina con las elecciones de este domingo; el jueves, Santiago Abascal arropó a su candidato, el desconocido enfermero Óscar Fernández, en uno de sus últimos actos de campaña.

Sin embargo, quien no se ha atrevido a pisar esta tierra durante esta campaña electoral es Pedro Sánchez, quien ha enviado en sustitución a su lugarteniente mediático, el ministro de Transportes, Óscar Puente, para refrendar al candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, el imputado –y aforado exprés– por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso del hermanísimo del Presidente.

Alberto Núñez Feijóo durante un acto de campaña en Don Benito en diciembre de 2025.

La ausencia del Presidente no extraña a los vecinos de la ciudad. "Aquí echamos a Sánchez", recuerda Marisol, que evoca aquel 22 de febrero de 2022 en el que el líder de los socialistas vino a apoyar los resultados del referéndum de unión entre los dombenitenes, entonces presididos por el socialista José Luis Quintana, hoy delegado del Gobierno en Extremadura, y sus vecinos de Villanueva de la Serena, cuyo alcalde era Gallardo.

Dos días antes se había celebrado un referéndum para decidir si ambos municipios debían iniciar el procedimiento para fusionarse. En la papeleta se preguntaba literalmente si el ayuntamiento debía ejercer la iniciativa para tramitar la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena en un único municipio.

En Villanueva de la Serena el apoyo fue muy holgado: alrededor del 90% de los votantes respaldó la fusión.​ En Don Benito, el 'sí' alcanzó el 66,27%, justo unas décimas por encima del umbral del 66%, con un recuento largo y polémico por el peso del voto anticipado que levantó la sospechas de un posible amaño.

"Sánchez fue recibido entre gritos por un grupo de agricultores que se estaba manifestando al que se unieron los vecinos que criticaban los resultados de la votación y hablaban de pucherazo", comenta un grupo de hombres a la solana de la recién reformada Plaza de España en la que se encuentra el ayuntamiento.

Carteles de Don Benito y Villanueva de la Serena, a la entrada del polígono industrial dombenitense. EFE

"En Villanueva lo recibieron con los brazos abiertos", refrenda Francisco Javier Sánchez-Porro, concejal de Urbanismo del consistorio en conversación con EL ESPAÑOL. "La gente aplaudía y le recibía con los brazos abiertos. Y cuando llegó a Don Benito se topó con miles de personas increpándolo en la plaza. Salió escaldado".

Aquel referéndum, en efecto, generó recelo contra el PSOE: el alcalde de Don Benito, Quintana, y el de Villanueva de la Serena, Gallardo, aprobaron la fusión, pero las sospechas de presuntas irregularidades en el proceso de conteo crecieron en (y calaron) en el pueblo. Incluso se llegó a poner una denuncia que finalmente acabó siendo desestimada.

Todo ello derivó en un vuelco electoral. El PP y el partido local nacido del descontento social, Siempre Don Benito, se hicieron con el poder.

Este partido, SDB, formado esencialmente por vecinos que no querían la fusión, se presentó a la alcaldía prometiendo frenarla, acabó engullendo al PSOE, acostumbrado a holgadas mayorías, impugnó los resultados y frenó –al menos de momento– la unificación entre consistorios.

Don Benito, kilómetro cero de Sánchez La pérdida de mayorías absolutas del PSOE, los abucheos a Sánchez y el triunfo de Siempre Don Benito y el PP en las elecciones municipales de 2023 contrastan radicalmente con la fotografía que vivía esta ciudad de Badajoz hace poco más de una década. En noviembre de 2013, José Luis Quintana, entonces concejal del ayuntamiento, conoció a Pedro Sánchez. Un compañero de la agrupación local le advirtió de que aquel militante "daría que hablar". Pedro Sánchez (d), en un acto en Don Benito en diciembre de 2013 junto a Guillermo Fernández Vara (c) y José Luis Quintana (i), exalcalde de Don Benito y actual delegado del Gobierno en Extremadura. PSOE Extremadura El 18 de diciembre de ese año, Quintana fue uno de los primeros socialistas que le propuso un reto al hoy Presidente. Lo hizo en un acto en Don Benito. "Recuerdo que quien me dijo por primera vez 'Pedro, tú tienes que ser secretario general del PSOE', fue un compañero de Don Benito que se llama José Luis Quintana", explicó Sánchez en una entrevista. En 2014, Sánchez ganó las primarias con el 48,67% de los votos. "Pedro será el próximo presidente del Gobierno de España", dijo Quintana en un mitin de diciembre de 2014, demostrando que era uno de sus más fieles seguidores. En 2017, Sánchez regresó a Don Benito en el marco de su segunda campaña de primarias contra Susana Díaz, que también ganó.

La fractura del voto socialista

El descontento y el desgaste socialista cristalizó en Don Benito en las municipales de 2023, donde el PSOE se dejó por el camino unos 3.000 votos que fueron a parar, en su mayoría, a la nueva formación localista, Siempre Don Benito.

"Partiendo de que veníamos de la nada, porque formamos el partido 3 meses antes de las elecciones, pasamos de 0 a 7.000, y sabemos que los votos que perdió el PSOE fueron alrededor de 3.000 porque el PP obtuvo los mismos que en años anteriores", calcula el concejal Sánchez-Porro.

La sangría electoral, según las previsiones, no se ha detenido, y precisamente el rechazo que ha generado Gallardo en Don Benito por auspiciar un referéndum que hoy genera tanto rechazo, sumado a los escándalos que lo vinculan con el presunta colocación de David Sánchez en la la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, han logrado que su candidatura se haya hundido en las encuestas.

El concejal no cree que, por ejemplo, esos 3.000 votos vayan a ir hoy a los socialistas. "Lo dudo mucho. Es cierto que el PSOE siempre tiene su afición y que, haga lo que haga, lo votan incondicionalmente. Pero hasta aquí Gallardo no está bien visto ni entre los socialistas. Hay mucho votante abstencionista. Luego está el voto castigo, que puede ir al PP".

Un grupo de manifestantes abucheó a Pedro Sánchez tras su llegada a Don Benito en febrero de 2022, dos días después de la celebración del referéndum que votaba la fusión con Villanueva de la Serena.

Las encuestas parecen darle la razón al edil. Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicado el 15 de diciembre, el PSOE de Gallardo se desplomaría hasta el 28,5% de los votos, lejos del 43,9% que rozaría el PP de María Guardiola, que tampoco llegaría a la mayoría absoluta.

"Creo que vamos a tener una situación similar a la que había antes", augura Pilar Aparicio, expresidenta de Siempre Don Benito. "Con la salvedad de que el PSOE se va a pegar un batacazo importante".​

La polarización, asegura Aparicio, es palpable. "Aquí la gente está muy polarizada. Don Benito es un reflejo de la sociedad extremeña" y, a la postre, de España. En este río revuelto, Vox podría pescar en caladeros nuevos.

"Mi percepción es que va a subir", comenta Abel, otro vecino, horas antes de la celebración del mitin de Abascal. "Es el único partido que se mantiene firme en lo que promete, aunque muchos le votan por hartazgo". Las encuestas, por el momento, le dan un 12,9 % de intención de voto.

La expresidenta de Siempre Don Benito, Pilar Aparicio (d), y la concejal del partido en Don Benito, Graciela Gómez (i). David G. Maciejewski

El Ohio extremeño

Llegados a este punto, cabe hacerse de nuevo esta pregunta: ¿qué tiene Don Benito para clavar siempre el resultado y convertirse en el Ohio extremeño? "Tenemos una mezcla de ciudad y de pueblo, con una parte agrícola muy importante; una amalgama de sector primario potente, una industria agroalimentaria fuerte y un comercio local con un éxito formidable", recapitula Sánchez-Porro.

Ese ecosistema crea una sociedad diversa y representativa de las diferentes sensibilidades que, a gran escala, se dan en toda la comunidad autónoma. La capacidad de la ciudad de reflejar la realidad de los extremeños se explica también por su rol de capital de la comarca de las Vegas Altas. Don Benito actúa como un imán que absorbe y refleja las preocupaciones de toda la región.

Desde el agricultor pendiente de la PAC hasta el pequeño empresario de la Avenida de la Constitución, la arteria principal, que goza de una galería de comercios variopintos –tiendas de ropa, restaurantes, bares y hasta bufetes de abogados especialistas en tramitación de visados– en los que bulle, efervescente, la vida de la ciudad.

Es esa clase media trabajadora, que oscila entre lo urbano y lo rural, la que sirve de termómetro electoral. Elección autonómica tras elección autonómica, lo que se vota en Don Benito es lo que votan los extremeños. Y, precisamente por ello, el PSOE está preocupado, porque todas las encuestas le auguran un batacazo electoral sin precedentes.