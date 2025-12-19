La 'banda de la radial', autora del robo en Extremadura de los 124 votos, atracó semanas antes una tienda de móviles y un estanco

La sustracción de una caja fuerte con 124 votos en un pueblo de Extremadura ha pasado de ser "un robo a la democracia", según lo ha calificado la presidenta extremeña, María Guardiola, a un hecho que "si el domingo no hubiera elecciones, sería un incidente más".

Así lo valoran ante EL ESPAÑOL fuentes de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, que detallan que este tipo de sucesos en las oficinas de Correos rurales son "muy comunes": "Los delincuentes saben que en estos locales hay dinero, y por eso acuden a ellos a perpetrar este tipo de delitos".

De hecho, los vecinos de Fuente de Cantos, el municipio donde tuvo lugar el incidente en la madrugada del jueves, cuentan a este diario que "ha habido más robos recientemente en el pueblo".

El que habla es Manuel García, dependiente de una papelería que se encuentra pared con pared con la oficina donde se produjo el suceso.

"Los delincuentes no han ocasionado grandes daños en la oficina de Correos. Simplemente inutilizaron la alarma y entraron por la puerta principal rompiendo el bombín. Tan fácil como eso".

Una foto de archivo de la calle Llerena de Fuente de Cantos (Badajoz) Maps

Sin embargo, este trabajador indica que no es la primera vez que tienen problemas con ladrones en esa vía: la calle Llerena: "Hace un par de semanas ocurrieron una serie de incidentes similares un poco más arriba. Uno de ellos, en una tienda de móviles".

"En una calle paralela también hubo un intento de robo. Y hace unos meses se culminó otro en un estanco en el que rompieron la luna del escaparate de la entrada e inutilizaron la cámara de vigilancia".

A ese suceso también alude otro vecino que se encuentra en una panadería próxima, en la misma vía: "Tenían pasamontañas y llevaban una radial".

Esta suma de delitos lleva a estos fuentecanteños a pensar que "se trata de profesionales, son gente que sabe lo que hace, no es el típico 'raterillo' del pueblo". Además, ambos sospechan que estos delincuentes "deben de venir de fuera".

De hecho, el robo en este municipio de poco más de 4.500 habitantes se ha sumado a otros dos sucesos casi iguales que han tenido lugar en las oficinas postales de Fuente de Cantos, Torremejía y Santa Amalia.

Una moto de Correos delante del lateral de la oficina de Fuente de Cantos. Maps

En esto ponía el acento la denuncia presentada por el Partido Popular ante la Junta Electoral de Extremadura, ya que consideran que el suceso "afecta de manera directa al ejercicio del derecho al sufragio activo de los electores".

Esto se debe a que en un principio se pensaba que este incidente podría tener la intención de alterar el resultado de las elecciones extremeñas, que van a celebrarse el 21 de diciembre.

La propia presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, emitió un comunicado en sus redes sociales declarando que "han asaltado la oficina de Correos de Fuente de Cantos, han sustraído los votos de ciudadanos de este municipio, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros".

Que no nos roben la democracia.

Este domingo, vota por el futuro de Extremadura.#MásConfianza #MásExtremadura pic.twitter.com/Gp2hxleM5i — María Guardiola (@MGuardiolaM) December 18, 2025

"Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Solamente faltan tres días para unas elecciones que son decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir", explicó la jefa del Ejecutivo autonómico, vinculando el suceso con una operación de sabotaje político.

Sin embargo, la Guardia Civil lo atribuye a la "delincuencia común". De hecho, la caja fuerte ha aparecido "completamente calcinada" en la tarde de este jueves, cerca de la cual han localizado los sobres con los votos desaparecidos, algunos de ellos bastante deteriorados.

Tanto los investigadores como las fuentes vecinales consultadas por este periódico señalan que el objetivo real de los delincuentes eran los 14.000 euros que albergaba el cofre sustraído, de los que no hay ni rastro al cierre de este reportaje.

Además, la única caja fuerte con papeletas en su interior de todas las que han sido robadas en la misma jornada ha sido la de Fuente de Cantos.

La investigación sigue abierta a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zafra.

Votos por correo

Los 124 sobres que se han echado a perder en este suceso procedían del voto por correo.

Por esta razón, la Junta Electoral de Extremadura ha habilitado un sistema para que los votantes afectados puedan volver a participar en los comicios autonómicos de este domingo.

Sin embargo, desde el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, JUCIL, exponen este suceso como muestra de la necesidad de aumentar el número de efectivos en la zona: "En estos pueblos este tipo de robos son muy normales porque se trata de lugares donde hay dinero, sobre todo en ayuntamientos e iglesias, además de las oficinas de Correos".