José Antonio Sánchez, el gallego campeón del mundo en masaje: "Ningún robot lo va a hacer mejor que nosotros..."

José Antonio, un quiromasajista gallego, se proclamó ganador mundial de quiromasaje en el World Massage Awards el pasado verano. El premio se obtiene a través de un comité de expertos, que va por diferentes categorías: masaje tailandés, Tui Na (masaje chino), ayurveda (masaje indio), quiromasaje...

Casualmente es el primer año que la última categoría, aparece dentro del certamen. Este premio tiene mucho valor, porque al igual que los mundiales en muchas disciplinas deportivas, se celebra cada cuatro años, por lo que José Antonio puede decir que será el mejor quiromasajista del mundo, al menos hasta 2029.

"Hacen un borrador de 10 personas, luego quedan tres que son los que entran en la final y ahí entonces abren un formulario para que la gente pueda votar, pero claro solo puedes votar si tú te registras, porque cuando marcas a quién votas al final te piden un diploma. Por ejemplo, para el masaje Tui Na, tienes que tener algún certificado de que te has formado, tienen que ser expertos que se han formado en esa terapia concreta para la que van a votar", explica en conversación con EL ESPAÑOL.

José Antonio Sánchez compartiendo el triunfo con sus amigos. Cedida

En el último mundial, lo que importó más fue la trayectoria, pues de las 14 categorías, todo aquel que ha ganado algún premio, lleva ya años dedicándose en cuerpo y alma al masaje. José Antonio lleva 30 años trabajando en el sector: "La participante tailandesa justo se acaba de jubilar, prima la trayectoria y luego dejan que la gente vote.

Para seleccionar a los ganadores, hubo más de 3.000 votos, de los cuales en torno a 200 fueron nulos. "Es gente que no presentó la formación adecuada para poder votar, en ese aspecto está bien porque ellos hacía años habían hecho un certamen que era más una exhibición y las quejas que suelen recibir es que es más un circo que algo profesional, con respeto lo digo, expresa el gallego.

Desde pequeño, a José Antonio le apasionaban las plantas medicinales por su abuela: "En el colegio hice todo un mural con plantas con los nombres en gallego que mi abuela me decía, realmente era un tema que me gustaba mucho, la salud natural. La gente cuando me preguntaba qué quería ser yo decía que misionero, pero sin ser cura, yo quería ir a África y yo solo acabar con el hambre del mundo y ayudar a toda aquella gente que yo veía por la tele que sufrían y que se morían de hambre".

Su vida siempre ha ido ligada a la solidaridad al igual que la trayectoria de la ESPS (Escuela Europea Parasanitaria) que él fundó hace 20 años, en 2005. En la que los alumnos recaudan juguetes, alimentos, colaboran contra el cáncer, enfermedades raras... "Con unos 15 años con muchos problemas de amigdalitis, mi familia me llevó a un curandero y yo vi que aquello me salvó de tener que operarme y se me encendió la llama de querer aprender a hacer esto".

José Antonio Sánchez en África. Cedida

Una vez se metió de cabeza en el mundillo, hizo muchos estudios y leyó muchos libros que le han llevado hasta este premio.

"Es algo que no te esperas porque te llega un correo electrónico que te dice que te han nominado y siempre los ignoraba porque leías tienes que venir, te pagas el viaje...", explica el pontevedrés.

Aunque hubo un cambio de parecer porque lo que al principio podía parecer uno de tantos correos de spam sin relevancia resultó no serlo: "Evidentemente te suena a que es más un reclamo publicitario, pero sí que veo después cuando que aquello parece que iba en serio".

Reconocimiento inesperado

El gallego no se esperaba pasar el filtro y quedar entre los tres primeros, pero fue en septiembre cuando le llegó un correo confirmándolo precisamente eso: "Me llegó un certificado en pdf de que había sido ganador y ya me dicen que me van a enviar una placa grande, lo comento, lo envío a algunos medios y veo que causa interés".

Además, José Antonio ha publicado más de una decena de libros tanto de masaje como de naturopatía. "Hacen alusión a la labor de haber estado formando a gente en África, les ha podido sonar bonito o especial, pero para mi no es nada nuevo. Entiendo que la trayectoria también, por haber estado en los servicios médicos del Celta cinco años, con campus de fútbol del Oporto, con la selección gallega de fútbol..."

José Antonio Sánchez en varios de sus viajes: Bruselas, Moscú y Gambia Cedida

Además, por sus manos han pasado grandes deportistas como los futbolistas: David Silva, Jose Manuel Pinto, Silvinho, Michel Salgado, Gustavo López, Vryzas, Antonio Núñez, Ratkovic... Incluso ha llegado a trabajar con una figura de talla mundial como Jennifer López y su equipo.

Otro aspecto que ha podido primar para la obtención del premio ha podido ser el respeto, "quizá los orientales eso lo tienen muy interiorizado, aquí ese respeto al maestro los occidentales lo perdemos bastante, pero yo siempre he sido muy respetuoso a lo tradicional a Ferrándiz, que creó esta técnica en su momento y he hecho muchos tipos de homenajes a su figura, hemos hecho camisetas por los 105 años del quiromasaje en España...", explica el pontevedrés.

Innovación y enseñanza

Por otro lado, para hablar de José Antonio, es importante la mención de su labor en la ESPS donde es CEO. "La enseñanza la hemos puesto a través de una app para que la gente aprenda anatomía, que hemos diseñado nosotros, hemos innovado en cuanto a la forma de enseñarlo, pero siendo muy fieles evidentemente a la tradición y al respeto por el origen de todo esto"

Vicente Lino Ferrándiz fue el primero en acuñar este término en 1920, una técnica que como explica José Antonio "se desarrolla bebiendo de muchas fuentes, en muchos países, como Ferrándiz que viajó mucho por sus problemas de salud. Es un masaje que se aplica exclusivamente con las manos y él insistía mucho en que los quiromasajistas son personas con mucha habilidad en las manos, con un gran conocimiento de anatomía, establece a nivel europeo y occidental un punto y aparte en cuanto a tecnificar".

"Si tuviese que dar un mensaje siempre digo que la gente se esfuerce por ser mejor cada día, la mayoría de alumnos que tenemos vienen con una premisa siempre, yo les hago escribir en un papel el primer día de clase ¿qué te ha llevado a querer hacer este curso? y casi siempre ponen ayudar o a mejorar el rendimiento deportivo, pero casi siempre aparece la palabra ayudar que es la semilla que tienen que germinar", explica José Antonio.

En los últimos tiempos ha habido una gran evolución gracias a todos los avances tecnológicos. José Antonio explica el contraste del estudio desde sus tiempos a la actualidad: "Tenemos vídeos en tres dimensiones, aplicaciones con las que podemos jugar, los modelos anatómicos han mejorado muchísimo, yo les explico a los alumnos que estudiábamos con libros físicos y con pocos modelos. Les explico que los libros de Ferrándiz son muy antiguos, pero ya eran libros buenos de anatomía".

Humanidad en la técnica

Sobre su técnica o trato hacia los pacientes explica que un profesor ruso les decía que "tenían que tener la capacidad de ver a Dios" en todos los pacientes, pero Jose Antonio se siente más cómodo diciendo que "hay que ver a un bebé llorando porque todo el mundo al ver a un bebé llorando suele salirme el instinto de cuidarlo y de ayudarlo".

La ESPS fue pionera por ser la primera escuela con un campus online en ese ámbito, según explica José Antonio. "Yo decía que había que poner el temario online con su ordenador para que puedan ir estudiando desde casa, avanzando más que venir a clase y apuntando, algo que me desesperaba un poquito. Siempre me gustó el concepto de las autoescuelas de tipo test".

José Antonio, tratando a uno de los bailarines de JLo. Faro de Vigo

La escuela ha ido cerrando acuerdos internacionales con muchos otros países como Bolivia, Venezuela, México, China, Alemania, Reino Unido... Su labor es la de director una parte "no tan bonita" porque tiene que revisar cuentas, hacer scouting de profesores... pero es una situación en la que se siente cómodo.

La escuela tiene muchos proyectos y eventos solidarios."En breve vamos a tener el evento que llamamos masaje por juguetes que lo llevamos haciendo desde el 2007, por Navidad recaudamos juguetes, pero lo hacemos extensivo a recaudar alimentos, material sanitario para llevar al tercer mundo...", comenta José Antonio.

Tecnología y contacto humano

Sobre la creciente corriente tecnológica, tiene claro que no les podrán quitar su trabajo: "Yo te diría que precisamente cuanto más tecnológico sea todo esto, más necesario será el contacto humano, de esa mano que no solo aplica una técnica de masajes. Ningún robot lo va a hacer mejor que nosotros, sí lo hacemos bien, no les veo como competencia, pero veo que la tecnología se puede combinar bien con el masaje".

De hecho, fue uno de los precursores de los Spa en Galicia, pues se encontraba presente en el primero de Galicia trabajando. "Hoy en día me costaría decirte que hay menos de cien en toda Galicia, es obvio que todo esto ha ido in crescendo". Ha evolucionado mucho el sector del bienestar y eso es algo que no se detendrá muy probablemente en una actualidad en la que mucha gente vive con estrés, sedentarismo...

"Hace veinte años nadie iba a yoga o a pilates y hoy en día es raro que alguien no haya ido y realmente todo este tema de terapias naturales enfocadas a la salud ha evolucionado muchísimo", explica José Antonio. Por otro lado explica que empezó a estudiar psicología, pero no era lo suyo eso, mientras que la naturopatía sí. Un aspecto que le recuerda a sus inicios es cuando sus alumnos le dicen que están trabajando y ganando dinero de eso.

La responsabilidad de representar a los quiromasajistas españoles a nivel mundial es mínima: "No siento responsabilidad a mayores, yo siempre he sido muy responsable y siempre digo que yo era alguien que le encantaba leer muchísimo, es algo que me apasionaba, pero si yo tuviese que poner un maestro diría que fue mi tío que tenía síndrome de Down y yo me crié con él y he aprendido cosas que no aparecen en ningún libro, cuando falleció mi abuelo sentí que tenía que cuidarlo".