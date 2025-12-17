Las imágenes que incriminan al cirujano plástico acusado de violar a una paciente: "Se ponía en medio de las piernas"

La imagen del un cirujano plástico encarcelado y que obra en poder de la Policía Nacional.

Al doctor David le gustaba que sus operaciones de estética se desarrollasen al ritmo de los temas del cantante Luis Miguel, conocido por sus baladas románticas. Un dato que forma parte del perfil profesional de este experto en cirugía plástica, estética y corporal y que tenía tan buena fama entre las mujeres que “operaba todos los días”. Su agenda iba viento en popa.

“Había días que operaba de 2 a 4 pacientes”. Así lo asegura una sanitaria que ha asistido dentro del quirófano a este cirujano, con clínicas en Alicante y en Madrid, encarcelado por violar supuestamente a una paciente sobre la mesa de operaciones, aprovechando que estaba bajo los efectos de la anestesia, para someterse a un aumento de pecho: la especialidad del doctor David.

“Su vida social, de lunes a viernes, era operar. Y lo hacía en muchos hospitales”. “Operaciones de mamas podría haber realizado más de 100 en los últimos seis meses”, según calcula esta sanitaria. En la mayoría de los casos, alquilando quirófanos en centros privados.

Tales como el Hospital Vithas Alicante; la Clínica San José de Alcantarilla o el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, conocido porque Sara Gómez se sometió allí a una lipoescultura que le costó la vida, a manos de un cirujano sin la especialidad de cirugía estética, plástica y reparadora, o por los lotes de pacientes que eran intervenidas por la doctora venezolana Kebeya, bautizada en Instagram como ‘La Reina de la Cirugía’ y que carecía de título homologado para operar en nuestro país.

EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que uno de los motivos por los que la magistrada ha enviado a la cárcel al doctor David, un médico sin antecedentes, se debe a que apreció riesgo de que repitiese con otras mujeres el modus operandi que supuestamente perpetró contra su paciente, si quedaba en libertad y con la posibilidad de seguir ejerciendo como cirujano plástico, estético y reparador. Así lo recoge el auto de prisión: “Se aprecia riesgo de reiteración delictiva”.

El doctor encarcelado gozaba de una gran fama en las operaciones de aumento de pecho.

La juez recurrió a la privación de libertad de este médico, una medida que no se suele tomar ni siquiera con facultativos que ejercen una mala praxis que le cuesta la vida a un paciente, para evitar nuevas agresiones sexuales y por el riesgo de que se sustrajera a la acción de la Justicia, ‘cruzando el charco’, a la vista de su nacionalidad.

“Prisión provisional, comunicada y sin fianza, decretada el 12 de diciembre por la titular de la plaza 4 del Tribunal de Instancia de Molina de Segura, con competencia en violencia sobre la mujer. Investigado por agresión sexual, violación. Se aprecia riesgo de reiteración delictiva y riesgo de fuga”, tal y como confirma la portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

“Últimamente, hacía muchos aumentos de pecho con lipofiling”, según subraya esta sanitaria que conoce al doctor David y que ha trabajado en algunas de sus operaciones estéticas. La citada técnica de cirugía estética consiste en extraer grasa del cuerpo de la paciente, bien de los muslos o del abdomen, mediante liposucción, para luego inyectarla en las mamas para rejuvenecerlas.

“Las veces que lo he visto sacaba la grasa de la cara interna del muslo, de la zona del abductor”. “La colocación de la paciente era tumbada y con las piernas abiertas sobre las perneras de la cama: posición de litotomía”. “Él se colocaba enmedio de las piernas”. “Extraía grasa de los muslos para ponérsela en el pecho”.

La mujer que contrató al doctor David para hacerse un aumento de pecho, mediante la extracción de grasa corporal, también estuvo colocada en posición de litotomía y el cirujano la penetró supuestamente aprovechándose de su situación vulnerable, entre las piernas de su víctima, completamente desvalida y bajo los efectos de la sedación. Así lo revelan los fotogramas del atestado de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

El doctor David revisando su instrumental durante una de sus intervenciones.

Esta presunta agresión sexual se produce, como mínimo, teniendo delante a la auxiliar de enfermería que aquel jueves 4 de diciembre ejercía tareas de personal circulante: con libertad de movimientos en el quirófano, para ejercer de conexión entre la mesa quirúrgica y el campo no esterilizado.

Esta auxiliar de clínica detectó un comportamiento anómalo del facultativo, notó que hacía movimientos extraños estando entre las piernas de la paciente e interpretó que eran de tipo sexual. De forma que tuvo la valentía para sacar el móvil y graba al doctor David de frente. Es decir, le filma prácticamente cara a cara.

“El vídeo es una prueba, las imágenes pueden ser interpretables, pero hay indicios suficientes de la agresión sexual y por eso se le ha enviado a prisión”, tal y como remarcan fuentes de la instrucción judicial. Todo ello, tras haber escuchado la declaración de la enfermera y de la auxiliar de enfermería que aparentemente estaban dentro del quirófano cuando se produce la violación.

Las sociedades médicas consultadas aseguran que "nunca" en la historia de la sanidad española habían visto un caso así: una supuesta agresión sexual sobre una mesa de operaciones. El doctor David recurrió a un centro sanitario privado de Murcia para alquilar un quirófano y hacer este aumento de pecho, con extracción de grasa, y presuntamente forzó a una mujer sedada, totalmente inconsciente, y que además estaba desnuda como marca el protocolo sanitario.

“Las pacientes de cirugía estética de pecho, en la mesa del quirófano, están completamente desnudas. No puede entrar nada de ropa del exterior al quirófano, por higiene. Lo único que llevan son los paños del quirófano. Las pacientes no llevan ni ropa interior para tapar sus genitales”, según resume de forma didáctica esta sanitaria que ha participado en este tipo de intervenciones.

Sanción de la SECPRE

El presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, Joan Fontdevila, ha anunciado que expulsará de la SECPRE al doctor David, a la que pertenecía avalado por sus 15 años de trayectoria.

"Ante los hechos acaecidos el pasado día 4 de diciembre de 2025 en Murcia, que han derivado en una denuncia por una presunta agresión sexual, por parte de un cirujano plástico, miembro de esta sociedad, desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, venimos a mostrar nuestra absoluta repulsa por este tipo de situaciones".

"Queremos ofrecer nuestro apoyo incondicional a la víctima y comunicar que ya se han tomado las medidas internas disciplinarias, con el objetivo de depurar las responsabilidades deontológicas del doctor implicado en los hechos, tendentes a la expulsión de la SECPRE".

Pablo Martínez, letrado del bufete Mariano Bo & Pablo Martínez Abogados, ejerce la defensa de este cirujano confirmaba este martes que aún no ha solicitado la puesta en libertad provisional de su cliente, ingresado en la cárcel de Sangonera la Verde. "De momento, hasta que se aclare un poco el tema no vamos a decir nada".

Los abogados murcianos Pablo Martínez y Mariano Bó.

"Mantengo lo que he dicho", concluye el afamado penalista. En la práctica, Pablo Martínez se remite a las declaraciones ofrecidas a este diario donde niega, de forma categórica, que su cliente penetrase a una paciente en plena operación de aumento de pecho.

"No se respeta la presunción de inocencia de mi cliente, que siempre ha negado los hechos, y se está afectando a la intimidad de la paciente. A ambos se les puede destrozar la vida con este juicio mediático paralelo, sin haberse celebrado un juicio ante los tribunales y pudiendo ser que no haya sucedido nada de lo que se está publicando".

"No vamos a realizar manifestaciones en este momento, se debe aclarar en el Juzgado, mucho más cuando es tan extraño. Debo recordar que los supuestos hechos ocurrieron durante la intervención con una auxiliar y una instrumentista presentes en todo momento dentro del quirófano".