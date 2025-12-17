Un chico "salió disparado" del coche y "chocó con la carretera": el origen del mazazo policial a las carreras ilegales en Jaén

Una de las carreras ilegales del Polígono Nueva Jaén que fueron filmadas por los drones de la Policía Nacional. Al lado, un plano detalle para identificar la matrícula del coche infractor.

El chico salió volando del asiento del copiloto e impactó con violencia contra el asfalto, tras sacar medio cuerpo por la ventanilla de un vehículo que circulaba a toda velocidad por el Polígono Nuevo Jaén.

"El joven chocó contra la carretera y sufrió lesiones graves, después de salir disparado del coche porque sacó el cuerpo por la ventanilla y el conductor aceleró al tomar la curva de la rotonda", según explican fuentes de la Policía Nacional.

Este accidente -"ocurrido hace unas semanas"- fue el detonante de la ‘Operación Ojo de Halcón' que doce agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional han desarrollado para atajar las carreras ilegales.

"La gente iba a ver las carreras del Polígono Nuevo Jaén como si fuera un espectáculo. Había hasta familias con niños, sentadas con hamacas, sillas de playa y neveras con bebidas, viendo las carreras a pie de carretera, con el riesgo de que algún coche perdiese el control y se saliera, causando una desgracia".

Un policía nacional de paisano se infiltró en estas quedadas clandestinas, para conocer la dinámica y comprobó que en una zona del citado polígono, sin naves, solo con las parcelas delimitadas, con alumbrado y los viales asfaltados, se había convertido en un circuito de carreras sin límites de velocidad y donde las señales de tráfico estaban de adorno.

"Había personas de toda la provincia de Jaén, de Córdoba, incluso de Cádiz, con coches tuneados, equipados para competir, con ruedas con un ancho más grande de lo normal o escapes dobles". En cada acelerón, rugían los motores de modelos modificados de Audi, BMW, Volkswagen...

"La velocidad del polígono está limitada a 50 kilómetros por hora y ellos la triplicaban: algunos circulaban a 170 kilómetros por hora en las rectas". "Era un descontrol al volante".

Varios vehículos son identificados tras participar en carreras ilegales en Jaén.

Entre los participantes de las carreras ilegales en las que no se ha podido probar que se realizasen apuestas con dinero de por medio, se encontraban 'ilustres' de la delincuencia jiennense, como 'El Pestañas’: "Tiene más de 30 antecedentes" por delitos de robo, lesiones, atentado a agente de la autoridad...

"Las carreras ilegales se solían hacer el domingo, coincidiendo con algún partido que el Real Jaén disputara en casa", según detallan estas fuentes policiales.

El motivo se debía a que se aprovechaban de que en la jornada liguera hay un operativo especial de seguridad en el Nuevo Estadio de la Victoria, compuesto por Policía Nacional y Local. De forma que no se destinan patrullas a una zona que no tiene naves construidas en el Polígono Nuevo Jaén, debido a que el Ministerio de Defensa tiene previsto instalar allí el CETEDEX: un Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, para investigar y desarrollar tecnología militar.

Los viales de esta parte fantasma del polígono, sus curvas y sus rectas, se convertían en una pista para poner a prueba los coches con derrapes, trompos, y pisando el acelerador a fondo. Cuanto más riesgo al volante, más adrenalina, pero sin medir las consecuencias de esta conducta.

Todas estas infracciones de la normativa vial fueron comprobadas sobre el terreno por el policía nacional infiltrado y se puso en marcha un fuerte operativo que contó con doce miembros del GOR, dos pilotos de drones, uno de ellos movilizado desde Málaga, y la colaboración de seis agentes de la Policía Local.

El operativo empezó a las cuatro de la tarde del pasado domingo, justo cuando el Real Jaén jugaba en su estadio ante el UCAM Murcia. De modo que decenas de conductores acudieron como siempre al polígono, con la guardia baja, creyendo que no pasaría una sola patrulla por allí, sin ser conscientes de que les estaban grabando desde el aire.

La Policía interviene durante una carrera ilegal en Jaén.

"Los drones sobrevolaban el polígono, a 100 metros de altura, para no ser detectados y poder identificar las matrículas de los conductores infractores”, tal y como explican estas fuentes de la Policía Nacional.

"Algunos conductores circularon en sentido contrario a las indicaciones viales, otros hicieron derrapes, tomaron rotondas con exceso de velocidad...". Pero sobre todo, hicieron carreras arriesgadas para la integridad de los ocupantes de los coches y del público asistente. Cuando empezó a caer la noche se puso en marcha el acto final del operativo: varias patrullas cerraron los viales de salida donde estaba la concentración de vehículos.

A continuación, irrumpieron los agentes, directos a por las placas de matrícula identificadas. "Uno de los conductores se encaró con un policía local. Al comprobar sus datos se confirmó que era un delincuente multireincidente ['El Pestañas’]".

La conversación con los agentes siempre seguía el mismo guion:

- Policía: ¿Me enseña su permiso de conducir y los papeles del vehículo?

- Conductor: Yo no he hecho nada. Tenía mi coche aparcado.

- Policía: Tenemos imágenes de su vehículo.

El momento anecdótico de la ‘Operación Ojo de Halcón' se produjo cuando los agentes detectaron un Seat con "cientos de luces", como un árbol de Navidad. "El conductor aseguró que solo las conectaba cuando aparcaba su coche en el garaje".

Un Seat con cientos de luces como si fuera un árbol de Navidad. Cedida

Cuando cayó la noche, los pilotos de los drones emplearon sus cámaras térmicas para supervisar que nadie se escapaba en coche o a pie del operativo. En total, se inspeccionaron unos cuarenta vehículos, de los cuales uno tenía su ITV desfavorable, por lo que se le comunicó que será sancionado.

Además, se identificó a unos 30 conductores, dos de ellos tenían antecedentes, y tres resultaron multados por conducción temeraria. "El objetivo del operativo era acabar con las carreras ilegales".

La Policía Nacional ha dado un golpe de efecto para evitar que durante los días de vacaciones de Navidad, se vuelvan a repetir convocatorias clandestinas para quemar el asfalto del Polígono Nuevo Jaén.

"No hubo positivos ni en alcohol ni en drogas. Todos eran aficionados al mundo del motor con coches preparados para correr y con motores que sonaban que parecían aviones". Pero las carreras solo se deben hacer en circuitos homologados y con medidas de seguridad, cualquier otra práctica fuera de eso supone poner en riesgo la vida del conductor, la seguridad vial y la integridad física de otras personas inocentes.