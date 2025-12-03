El "nexo de sumisión" que pudo acabar en el pacto suicida entre las niñas de Jaén Rosmed y Sharit: "Se contagió de su dolor"

Las dos menores que se han ahorcado en el parque de la Concordia de Jaén.

Rosmed tenía un gran talento para dibujar. Esta menor de edad era un diamante en bruto, pero desde septiembre de 2023, en su historial en redes sociales aparecen dibujos donde la muerte está presente, aunque sea en plan cómico. Así lo demuestra una ilustración que comparte en Instagram de una nadadora que muere exhausta, sobre el bordillo de una piscina, junto a tres esqueletos sonrientes y en bañador.

"Los dibujos, al principio, lo que muestran son ideas vagas o coqueteos con la idea de la muerte, algo que al final se va concretando con una idea específica, con un método letal para hacerlo", tal y como analiza la psicóloga forense Ana Villarrubia, del gabinete Aprende a Escucharte en Madrid y con decenas de procedimientos judiciales a sus espaldas -evaluando rasgos de la personalidad-.

La UDEV de la Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que Rosmed, de 15 años, por los protocolos de autolesiones que tenía abiertos en dos de los tres institutos en los que estudió en Jaén, podría ser la autora intelectual del doble suicidio y la presunta inductora de que Sharit, de 16 años, se acabase colocando una soga al cuello, para ahorcarse juntas en un árbol del parque de la Concordia.

- ¿Es posible que una adolescente convenza a otra para suicidarse?

- Ana Villarrubia: Yo creo que Sharit lo que hizo fue acompañar a Rosmed en su dolor y contagiarse de él. Lo hizo suyo desde una extrema sensibilidad y quizá pensó que el suicidio no sería definitivo. Hablamos de una mente de 16 años, pensando que eso podría ser parte de un ritual, que luego la escena acabaría y que las dos se zafarían. A lo mejor, no entendía o no supo anticiparse bien al concepto de la muerte.

Que Sharit fuera manipulada no significa que Rosmed fuera manipuladora. Esto es un punto interesante. Quizá conectó con un dolor muy íntimo en el que se vio impedida para ayudarla. Y confundió lo que realmente significaba prestarle ayuda.

El dolor que arrastraba Rosmed, con solo 15 años, era fruto del bullying que sus padres denuncian que sufrió en las aulas. De hecho, la Consejería de Educación cuenta con un expediente por ideaciones suicidas de esta menor y confirma que se "mantuvo abierto un protocolo de autolesiones" tanto en el IES Santa Catalina como en el IES El Valle donde cursó la ESO, antes de matricularse en septiembre en un módulo de peluquería en el IES San Juan Bosco.

La investigación de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) ha descartado la participación de una tercera persona en el doble ahorcamiento, a falta de los resultados que arrojen las autopsias de ambas menores y de la información que obtengan tras examinar sus móviles, ordenadores y chats de redes sociales: WhatsApp, Instagram...

En primer lugar, la UDEV quiere averiguar qué factor empujó a las dos menores a tomar una decisión mortal y valoran desde problemas mentales a temas sentimentales, incluso el acoso escolar. Esta opción situaría a Rosmed como supuesta ideóloga del ahorcamiento, ya que Sharit no arrastra protocolos por autólisis en su historial académico.

“Una menor pudo tener celos de la pareja de la otra”, según fuentes policiales. Un canal de WhatsApp de Rosmed refleja esta frase: ‘Feliz con mi pareja’. Pero no ha trascendido que esta menor, de 15 años, tuviera novio o novia. En cambio, algún docente ha dado a entender que podría haber mantenido una relación con Sharit o que podría haber confundido con una relación sentimental la intensa amistad que compartían desde que se conocieron en el IES El Valle en el año 2023.

“Tiene que haber un nexo de unión muy íntimo entre ambas menores, incluso de sumisión”, subraya esta fuente policial. “Una de las madres afirma que cuando llegaron al parque y encontraron a sus hijas, estaban dadas de la mano. Hay que ver si una influyó en la otra en la decisión”.

De momento, lo que se sabe es que Rosmed, a las 21.41 horas del pasado viernes, le envió un mensaje a Sharit despidiéndose de ella, desde el corazón. Tan solo cuatro minutos después, a las 21.45 horas, Sharit le envió un mensaje a su novio para romper la relación, a pesar de que había quedado con él para tener una cita el domingo.

A partir de ese momento, se dispararon las alarmas en el seno de las familias de ambas adolescentes. Los padres de Rosmed, al ver que su hija no regresaba a casa a las once de la noche, junto a otros familiares, comenzaron a hacer batidas por Jaén buscando a su chiquilla, conscientes de la volatilidad de su conducta. A esta búsqueda se sumaron los papás de Sharit y a la una y media de la madrugada, se confirmó la tragedia: estas amigas inseparables, se habían ahorcado en un árbol del parque de la Concordia de Jaén.

En el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 han desvelado el contenido del mensaje que Rosmed le envió a Sharit y que la UDEV toma como base para señalarla como supuesta inductora del doble ahogamiento:

- Rosmed: "Sharit, me duele decir esto en voz alta, pero siento que necesito que lo escuches: gracias por cada risa compartida, por cada secreto confiado, por cada vez que sentí que no estaba sola, gracias por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida. No sé cómo explicarte lo que siento ahora".

"Despedirme duele más de lo que imaginé, pero aunque este sea un adiós quiero que sepas que lo que vivimos juntas se queda conmigo, guardado en un lugar muy especial de mi corazón. Ojalá la vida te regale alegría, personas que te valoren como yo te valoro y momentos que te hagan sonreír, aunque yo no esté cerca. Gracias por ser tú, por dejarme ser tu amiga, por dejarme ser parte de tu vida. Te voy a extrañar más de lo que puedo decir, te llevaré siempre conmigo. Con amor...".

La psicóloga forense Ana Villarrubia, experta en valoración del daño y colaboradora de Mañaneros 360 en TVE, insiste en su idea inicial: “Es plausible que una menor pueda inducir a otra al suicidio. Es muy delicado porque lo último que queremos es causar más dolor o enfrentar a las familias. Pero es sencillo de entender: están en una edad con un enorme tormento, incomprensión de uno mismo, con dificultad para ponerle nombre a las cosas y gestionar lo que a uno le sucede”.

“Si tienes al lado a alguien que te refleja ese mismo sufrimiento, encuentras cobijo. El peor desamparo posible, pero cobijo a fin de cuentas. No tiene por qué haber intención de manipular a una amiga para que se arrebate la vida, no es eso, basta con que conecten con un mismo dolor que sienten y que el resto del mundo no entiende o no comparte”. "Que una fuera manipulada, no significa que la otra fuera manipuladora. Todo mi análisis parte de esa susceptibilidad a la sugestión [de Sharit]".

"Claudia, la mamá de Sharit ya había pensado y expresado varias veces que quizá mejor que su hija no se viera con Rosemed, pero su hija se hacía cargo de todas las causas posibles o imposibles. La madre le decía: 'Tú no eres la psicóloga de nadie'":

Un ejemplo del carácter de Sharit, de 16 años, podrían ser los mensajes alabando continuamente el talento de Rosmed, de 15 años, por sus dibujos. Todo ello, detrás del alter ego de manga que tenían cada una. El avatar de Sharit era Shannax y el de Rosmed era Chara, con un rol superior al de su amiga del alma, ya que se trataba de una diosa griega similar a Hermes, uno de los doce Olímpicos, el mensajero de los dioses y protector de viajeros.

- ¿Por qué motivo escogieron estas dos adolescentes unos personajes de manga para expresarse en redes?

- Ana Villarrubia: El mundo manga se presta mucho a eso. Tengo varias pacientes que se meten en ese mundo atraídas por personajes algo más 'extravagantes', personajes más inadaptados, pero que en ese mundo sí que encuentran su lugar. Un lugar en el que lo atípico no es rechazado sino que recibe atención, admiración y protección.

En esa edad, reconocer el fracaso social que estás viviendo o la sensación de inadaptación que estás sufriendo, resulta muy complicado, por eso es más fácil reconocerlo a través de un personaje en el que te proyectas. Al colocarle eso a un personaje, tú quedas más protegido frente a esa imagen que reflejas en la sociedad y que te produce sufrimiento.

- ¿Cómo se puede detectar que un adolescente tiene ideas suicidas?

- Un suicidio nunca o casi nunca obedece a una razón o a un solo desencadenante, sino más bien es multifactorial y se explica de manera compleja, en base a distintos elicitadores y factores de vulnerabilidad de distinta naturaleza.

- La Policía Nacional sospecha que Rosmed lideró el doble ahorcamiento. ¿Usted qué opina?

- Siempre una tiene que tener el plan más estructurado que la otra, y resulta que esa salida empieza a antojarse como la única posible, como una ‘liberación’ conjunta. Además, el hecho de estar acompañada en el dolor y luego en el plan, hace mucho más plausible que se ejecute.

Suma a eso que una de las dos sea más impulsiva que la otra, en cuanto su impulso tiene un recorrido concreto, despierta el de la otra en una etapa vital donde la impulsividad tanto a nivel cerebral como conductual está especialmente disparada.

El dibujo premonitorio

EL ESPAÑOL ha podido saber que la Policía Nacional ha accedido a un dibujo que Rosmed publicó en un canal de WhatsApp, el pasado viernes a la 1.55 de la madrugada, 24 horas antes de suicidarse junto a Sharit. En esa ilustración, aparece una chica con un antifaz, caracterizada al estilo manga, sentada delante de un portátil, con una soga al cuello.

La psicóloga forense Ana Villarrubia considera que esa imagen muestra que esta pobre chiquilla llegó a la última etapa de la ideación suicida, para pasar, por desgracia, a la ejecución: ahorcarse. "Ella se está protegiendo al esconder su rostro porque se está viendo a sí misma. Es como lo de proyectar el tormento en un alter ego, es más sencillo, verse reflejada con rostro es demasiado impactante. Estaba perdiendo ya su identidad porque el fin último era desaparecer, por lo tanto, desdibuja su rostro como señal de que está dejando de ser ella, está alejándose de sí misma y se protege al mismo tiempo".