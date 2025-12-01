El protocolo antisuicidio de menores está activado en 10 colegios e institutos de Jaén: "Hay que contratar a psicólogos"

El doble suicidio de Rosmed, de 15 años, y de Sharit, de 16 años, en el parque de la Concordia, pone en la diana el déficit que arrastran los institutos en la atención a sus alumnos en materia de salud mental.

"Actualmente, en Jaén capital hay 5 centros educativos que tienen activado el protocolo antisuicidio y esa cifra se eleva a diez en toda la provincia, como mínimo, entre colegios e institutos", tal y como revela un delegado sindical de educación en UGT.

EL ESPAÑOL ha consultado a la Consejería de Educación cuál es la cifra total de colegios e institutos que tienen abierto un protocolo de autolesiones, pero admiten que no pueden ni confirmar ni desmentir la cifra de UGT: "Habría que mirar uno a uno". De forma que el sindicato reclama medidas para abordar con psicólogos la salud mental de estudiantes y profesores.

"Hace falta incluir la figura del psicólogo dentro de los equipos de orientación para acompañar tanto a los alumnos como a los profesores", según subraya este delegado de UGT y que a diario visita centros de toda la provincia jiennense, viendo con preocupación el incremento de las necesidades en materia psicológica que presentan estudiantes y docentes.

"Hay institutos con un solo orientador para 1.200 alumnos o con dos orientadores para 1.000 alumnos. Al cabo de un día, solo pueden entrevistarse con siete estudiantes". Todo ello, debido a que la ratio orientador-alumnos "está sobrepasada" y además están compensado la carencia de la figura de un psicólogo dentro del staff de los equipos de orientación.

"Tenemos orientadores que están haciendo de psicólogos con algunos alumnos". El asunto no es baladí porque antes del doble suicidio de Rosmed y Sharit, alumnas del Instituto San Juan Bosco de Jaén, otro alumno se quitó la vida en el IES Jabalcuz, el pasado 10 de noviembre, cuando un menor de edad, de 15 años, se pegó un tiro con la escopeta de caza de su padre. "No es normal tres muertes en menos de un mes".

Desde UGT insisten en que la Junta de Andalucía debe "contratar a psicólogos para reforzar los equipos de orientación" de colegios e institutos. También reclama fijar una ratio de orientadores que sea de uno por cada 200 o 300 estudiantes, como máximo. "Un orientador, cuando no está con un alumno, puede hacer tutorías donde habla sobre el suicidio o sobre la igualdad entre hombres y mujeres".

Principal causa de muerte

La pandemia de coronavirus puso de manifiesto que la atención en salud mental se tenía que reforzar en nuestro sistema sanitario, desde Atención Primaria hasta los hospitales, y lo mismo apuntan las estadísticas de suicidios entre adolescentes, sobre la necesidad de implementar medidas para combatirla en los centros de salud y en los centros educativos.

De hecho, se trata de una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de 12 a 29 años. El Grupo de Investigación en Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad Complutense de Madrid, junto al CIBER de Salud Mental, han elaborado un Informe sobre la evolución del suicidio en España en la población infanto-juvenil y recoge "un aumento significativo" del 32,35% en el número de suicidios entre los adolescentes, de 2019 a 2021.

Este delegado sindical con amplia experiencia a pie de aula, subraya que el déficit de medios para gestionar la salud mental de los alumnos también afecta a los profesores. "Cada vez hay más bajas por ansiedad laboral entre los docentes porque no saben gestionar la conducta de los adolescentes".

"En la Formación Profesional básica vemos que se está convirtiendo a los profesores en trabajadores sociales porque los padres no saben qué hacer con sus hijos y prefieren que estén en el aula".

De ahí que UGT reclame la contratación de psicólogos para "reforzar" el trabajo de los orientadores, ya que cada vez que se activa un protocolo antisuicidio en un colegio o instituto, se ponen en marcha una serie de medidas que requieren de personal. Tales como la obligación de que el alumno en cuestión sea vigilado durante toda la jornada lectiva, incluso cuando se produce un cambio de clase, solicita ir al aseo o sale al recreo.

Además, hay que designar a algún compañero de clase, para que desempeñe el rol "de sombra", para informar al equipo docente de cualquier comportamiento raro, y a diario tiene que entrevistarse con el orientador, de modo que este profesional tiene menos tiempo para dedicárselo a otros alumnos o para detectar cualquier conducta anómala. La prevención es clave para evitar tragedias.