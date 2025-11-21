Al menos tres desaparecidos en un accidente minero en Cangas del Narcea (Asturias)

Al menos tres personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), y además se ha perdido la comunicación con los afectados, según los primeros datos recogidos por Europa Press.

La Brigada de Salvamento Minero se ha desaplazado hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate.

Las fuentes apuntan que el accidente se ha producido en el nivel -2 ó -3 de una explotación minera subterránea, situada a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano.

Aunque aún se dispone de poca información de lo ocurrido, al parecer el accidente se habría producido por un desprendimiento de material de la explotación minera.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, despúes del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

El Servicio de Emergencias del Principado, así como la Brigada de Salvamento Minero, se están desplazando ya al lugar del accidente minero en Cangas del Narcea.



También se dirige allí el Consejero de Ciencia, Industria y Empleo así los Directores Generales de Minería y… — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) November 21, 2025

El presidente del Principado de Asturias se encuentra organizando su regreso "inmediato" allí, ya que el accidente ha sucedido mientras se encontraba fuera.

"Tanto el Consejero de Industria como el de Gestión de Emergencias me están informando puntualmente de lo que sucede y la operación de rescate. También desde la Delegación del Gobierno de España, con quién mantenemos información constante", ha asegurado a través de la red social X (antigua Twitter).

También se han movilizado dos inspectores del servicio de minas del Principado de Asturias, así como el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, han añadido desde el Ejecutivo asturiano.

La Dirección General de Minas decretó el 6 de abril la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban al permiso concedido.

Esta situación llevó a los trabajadores a manifestarse en Oviedo. La Consejería dió el visto bueno el 5 de junio para que los 70 trabajadores volviesen a su trabajo tras comprobar que la empresa cumplía todos los requisitos.

Dimisión en bloque

El equipo atraviesa un momento delicado tras la dimisión reciente de todos sus integrantes por impagos y falta de atención de la empresa pública, aunque finalmente decidieron acudir a la llamada de auxilio.

Los brigadistas llegaron a Vega de Rengos pasadas las 17.30 horas para incorporarse de forma directa al dispositivo.