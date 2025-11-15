Juan Jesús, profesor harto de ser "el malo de la película": "Ya no tenemos autoridad. Se priorizan las emociones sobre la razón"

El descontento generalizado de los docentes se debe a numerosas razones, entre las cuales se encuentra la falta de nivel educativo, las faltas de respeto o la pérdida de autoridad por parte de los profesores.

Recientemente, el profesor de instituto, Juan Jesús Pleguezuelos, ha abierto un debate sobre el sistema educativo a través de sus redes sociales (@elprofesorinquieto) centrándose en la autoridad del profesorado.

El granadino comienza el vídeo contundente: "Los profesores ya no tenemos autoridad en el aula y esto se debe principalmente a dos motivos. El primero, vivimos una época donde se priorizan las emociones y los sentimientos sobre la razón. Lo importante ya no es cómo son las cosas ni cómo suceden, sino cómo tú las sientes", explica.

Con esto, el profesor quiere explicar que ahora los centros educativos han dejado de valorar los hechos objetivos. "Si un alumno siente que el profesor es mal profesor, es que es mal profesor. Si el alumno siente que el suspenso es injusto, es que es injusto y el profesor lo ha hecho mal", continúa.

Pleguezuelos, con estos ejemplos, quiere explicar que el profesor siempre acabará siendo "el malo de la película", ya que a ningún alumno le gusta trabajar y estudiar.

El segundo motivo y el más doloroso que expone el granadino son los propios profesores. "Los profesores no hemos sabido defendernos. No hemos sabido explicar que necesitamos autoridad en el aula. Si yo soy responsable de 30 niños, tengo que tener la autoridad para poderlos cuidar. Si no, es imposible. No puedes ser responsable sin tener la autoridad", afirma.

Asimismo, reconoce que el colectivo del profesorado es muy individualista. Un gremio en el que solo protestan cuando algo les afecta directamente. "Si un compañero tiene un problema, miramos todos para otro lado y así nos va", se lamenta Juan Jesús.