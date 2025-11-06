Francho Aijón, el cómico jefe del 'Área Antirrepresiva' de Podemos que anima a "llevar a tu hijo al médico si te sale facha"

"Hombre, si el hijo te sale facha, pues lo quieres. Lo llevas al médico, al psicólogo... por si le faltó oxígeno al nacer...". Tras estas declaraciones pronunciadas en un auditorio por parte de un miembro de Podemos, el público comenzó a reírse. "Pero tú le quieres", prosiguió.

Quien articuló estas frases fue Francho Aijón, "activista, antifascista" y responsable del Área Antirrepresiva y Antifascista de Podemos. Además de ser el delegado de la formación morada en dichas secciones, es, según recoge en su biografía de X, "dramaturgo, poeta y cómico" y hasta speaker en eventos de baloncesto, atendiendo a su perfil de Linkedin.

"Cuando a mí me han dicho un millón de veces: 'Haber educado mejor a tu hijo', y yo he dicho otro millón de veces: '¿Mejor?'", arrancó el miembro de Podemos, a lo que él agregó: "Si tu hijo te sale antifascista, además de quererle, estás orgulloso de él". El público aplaudió fervientemente.

Me han dicho: “¡haber educado mejor a tu hijo!”



Y yo he repetido: “¡¿mejor?!”



Si el hijo te sale facha, pues le quieres. Lo llevas al médico por si le faltó oxígeno al nacer, pero le quieres.



Y si te sale antifascista, además de quererle, estás orgulloso de él.@Franchoai✊🏽 pic.twitter.com/gdBt8d0Fmu — Podemos Las Palmas GC (@PodemosLPGC) October 24, 2025

La huella de Aijón en el partido morado es escasa. Formó parte de mesas y coloquios, junto a otros miembros de la agrupación como Sergine Mbaye, diputado de la Asamblea de Madrid, u otros de la jerarquía como Pablo Iglesias o Pablo Echenique, entre otros.

Y todo ello con motivo de la Asamblea Ciudadana Estatal celebrada hace aproximadamente seis meses, donde se eligió a los líderes del partido. Ione Belarra renovó el cargo como secretaria general. Y Aijón forma parte del Consejo Ciudadano Estatal.

En su otra faceta, la artística, ha realizado numerosos cursos de animación y escritura teatral. Resalta en su web los premios que ha recibido, donde destaca algunos como monologuista.

Francho Aijón durante una aparición en la serie 'La Catedral del Mar' Youtube

Los 6 de Zaragoza

Aijón es también conocido por ser el padre de uno de los denominados "Los 6 de Zaragoza". Se trata de un grupo de jóvenes que acudieron a una manifestación antifascista el pasado 17 de enero de 2019 para protestar contra un mitin de Vox.

Su hijo, Francisco Javier Aijón Vázquez apodado Javitxu, fue detenido y permaneció en prisión durante 15 meses por la comisión de varios delitos: daños, desórdenes públicos, atentado y lesiones. El fallo recogía una pena de cárcel de seis años.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón elevó el fallo un año más, pero más tarde el Tribunal Supremo redujo la condena a cuatro años y nueve meses.

El indulto, que también se le aplicó a otro joven llamado Adrián Latorre, elimina las penas de prisión y multas pendientes, a condición de que no cometan delitos dolosos en cinco años. Aún continúan en prisión dos de los miembros.

'Javitxu' Aijón, tras salir de prisión gracias al indulto del Gobierno. Youtube

"Esta medida del Gobierno llega después de 526 días en la cárcel para el primero y 491 para el segundo: más de un año encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido", recoge un comunicado publicado por el grupo con la puesta en libertad de los dos chicos.

De hecho, el tema sigue candente. El pasado sábado, varios cientos de personas se congregaron en las calles de Zaragoza solicitando la salida de prisión Imad M. B.y Antonio Daniel L. D.

Javitxu, presente en la manifestación, denunció ante los medios de comunicación que todavía quedan "dos compañeros en prisión" por los que, asegura, "todavía se sigue luchando y reivindicando".

Asimismo agradeció a los colectivos, grupos políticos y plataformas implicadas que "de un modo u otro han colaborado a que se haya conseguido el indulto de dos de los encarcelados".

Toda una "victoria" que afirma que "hay que celebrar" pero con el foco puesto en los que "todavía" siguen en prisión.

Javitxu, uno de los seis de Zaragoza, a la izquierda del portavoz de la plataforma de la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza, Pablo Rochela. E.E Zaragoza

La plataforma, que agrupa a familiares, amigos y organizaciones solidarias, reclamó además la derogación completa de la Ley Mordaza, una reforma "no punitiva del Código Penal" y el "fin de las infiltraciones policiales" en movimientos sociales.

Imad M. B. es uno de los jóvenes que continúa en prisión, quien, según Pablo Rochela, el portavoz de la Plataforma, padece un "delicado estado de salud mental". En este sentido, Rochela ha denunciado que "no hay información oficial sobre su posible tratamiento o traslado" y que "la incertidumbre se mantiene".

Por su parte, la exministra de Igualdad, Irene Montero, presente en la manifestación, denunció también la situación que sufren dos de los seis de Zaragoza por hechos que "no debieron ser criminalizados". "Estamos aquí para reclamar algo que una democracia sana no debería tener que reclamarse: la libertad de presos políticos".

La extitular de Igualdad agregó que "ser antifascista no es un delito. Por eso estamos dando apoyo a los Seis de Zaragoza: dos ya han sido indultados, pero aún enfrentan penas económicas desproporcionadas por haber defendido la democracia frente a la extrema derecha y los fascistas".

Contra la Policía

El propio Aijón también publicó un tuit referido a la Policía: "Como se notan los cursos de Desokupa, sobre todo en la ideología. Bajan de la furgona y a hostias. La autoridad os viene dada, pero el respeto se gana. Yo respeto a esos jóvenes que salen a manifestarse contra el odio y el bullying. Orgulloso de esa juventud antifa".

La policía no agrade @JupolNacional, aquí hace frente al peligroso grupo de niños.

Como se notan los cursos de Desokupa, sobre todo en la ideología. Bajan de la furgona y a hostias.

La autoridad os viene dada, pero el respeto se gana.

Yo respeto a esos jóvenes que salen a… https://t.co/YHrer2LEpB — Francho Aijón (@Franchoai) October 28, 2025

Y también ha cargado contra la formación liderada por Santiago Abascal: "Vox es la excusa perfecta para no sentirse un miserable y una mierda de persona cuando hablas de los más vulnerables y les culpas de todo".

🤢VOX es la excusa perfecta para no sentirse un miserable y una mierda de persona cuando hablas de los más vulnerables y les culpas de todo.

🥷Lo otro es mirar arriba. A tu jefe. A esos con los que te tiemblan las pantorrillas y cuando te piden que te quedes más horas, las haces… — Francho Aijón (@Franchoai) October 17, 2025

"En Vox están todos los pijos de España que no servían ni para estar en el PP", agregó Aijón desde su perfil de X.