Benito, jubilado que pierde 600 € al mes en su pensión por el error de un funcionario: "Serán 7.200 al año hasta que muera"

José Antonio Benito ha hecho todo lo posible para que su pensión de jubilación no se vea afectada tras verse en la calle por un despido improcedente a sus 53 años. Hoy, a sus 61 años, ha visto reducida su pensión en 600 euros.

Este hombre de Aranda del Duero, ahora jubilado, empezó a trabajar con 14 años para una empresa del sector de la alimentación, alcanzando el puesto de encargado de sección. Sin embargo, con la crisis de 2009 fue despedido; momento en el que empezó a cobrar el paro.

"Con 50 años vi que nadie quería contratarme", lamenta en una entrevista concedida a NoticiasTrabajo. A pesar de las complicaciones, José Antonio nunca perdió la esperanza de encontrar un nuevo empleo.

Al finalizar el periodo de paro concedido, y con intención de que su pensión de jubilación no se viese perjudicada, Benito acudió a la Seguridad Social para explicar la situación, ya que temía que su "base reguladora por encima de los 3.000 euros" se viese afectada debido a que "la Seguridad Social tiene en cuenta los últimos 25 años de cotización", expresa.

El jubilado cuenta que un funcionario de la institución le ofreció acogerse a los convenios especiales de la Seguridad Social: unos acuerdos voluntarios que permiten a los trabajadores seguir cotizando para mantener o mejorar el derecho a futuras prestaciones.

En base a estos acuerdos, le plantearon pagar una cuota de 600 euros para mantener su base reguladora, un coste demasiado elevado que le ajustaron a 400 euros. No obstante, su pensión se vería igualmente reducida a 2.100 euros mensuales.

Benito estuvo pagando esta cuota durante cinco años hasta que comenzó a cobrar el subsidio para mayores de 55 años, ofrecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Jubilación anticipada

Tras varios años sin encontrar trabajo, a sus 61 años, regresó a la Seguridad Social para solicitar la jubilación anticipada. Sin embargo, la supuesta pensión de 2.100 euros que le fue prometida fue reducida a 1.639 euros. Esta fue a su vez disminuida a 1.450 euros mensuales por las retenciones del IRPF.

Resolución de la pensión de jubilación de la Seguridad Social. Cedida a 'NoticiasTrabajo'

Al adelantar la edad ordinaria de jubilación en cuatro años, a su pensión se le aplicó un recorte del 24 %. Este recorte se produjo debido a que el funcionario "había cometido un error" porque solo había tenido en cuenta los últimos 15 años de cotización de José Antonio.

El error le ha supuesto al jubilado una pérdida de 600 euros mensuales debido a que no se han tenido en cuenta sus bases de cotización más altas durante sus años trabajando en la empresa de alimentación. "Son 7.200 euros al año y va a ser hasta que me muera", lamenta Benito.

Por ello, decidió reclamar la situación a la Dirección Provincial, desde donde no le dieron ninguna solución. José Antonio se siente castigado por el sistema y denuncia que los recortes en su pensión de jubilación "no son justos".