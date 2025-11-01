Sofía, una española que trabaja poniendo copas en Australia: "Gano 1.000 dólares a la semana por trabajar 30 horas"

"Esta es la vida que quiero. Se está todo el día en la playa haciendo surf, la gente está feliz", dice Sofía Subirán (1999) desde el otro lado del teléfono mientras se prepara para una cena con sus nuevos amigos de Australia.

Sofía lleva 5 meses viviendo en Gold Coast trabajando como camarera en un bar de copas los fines de semana y en una tienda de Zara durante la semana. "Gano 1.000 dólares a la semana por trabajar 30 horas", cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

La joven es de Marbella, y estudió Ingeniería Química en España, aunque por el momento no se plantea trabajar en la profesión. Al terminar sus estudios comenzó a enviar currículums a diferentes empresas. "En España me mandaban ofertas de trabajo ridículas y yo lo que realmente quería es viajar", confiesa.

Por ello, en septiembre de 2024 decidió emprenderse en un viaje como mochilera por el sudeste asiático: "Me encantó el estilo de vida, ahora mismo no imagino otra forma de vivir", dice con alegría.

Tras pasar unos meses por Tailandia, Vietnam, Camboya y Laos, la joven malagueña viajó a Bali, donde definitivamente tuvo claro que lo que quería era "viajar y conocer el mundo". Fue entonces cuando llegó a Australia con una visa Work and Hollyday con duración de tres años. "En principio me quedaré aquí ese tiempo", dice.

Sofía Subirán en su viaje por el Sudeste Asiático. Cedida

"Fácil encontrar trabajo"

En Australia, el salario mínimo sin derecho a baja laboral ronda los 18 dólares la hora, y 14.5 con derecho a baja. Además, encontrar trabajo no parece tarea difícil, o al menos no lo ha sido para Sofía. El primer día de su llegada recibió un mensaje con una oferta de trabajo limpiando casas: "Me pagaban 110 dólares a la semana por ir 3 días".

A las pocas semanas consiguió un contrato laboral de Zara sin necesitar entrevista, y otro puesto en un casino poniendo copas. Actualmente conserva ambos trabajos. "A mí me ha sido muy fácil encontrar trabajo aquí", asegura. "Quizá para alguien que no sabe inglés se le haga más difícil", añade.

Sofía comparte piso con un amigo de Marbella y paga 300 dólares por la habitación. En comida tiene gastos de 60 dólares semanales "comiendo bien", y en gasolina apenas gasta 15 dólares, ya que "el litro está a menos de 1 €". La joven cuenta que gana "2.230 € con trabajos 'precarios'". "Si me pongo de ingeniera cobraría el doble o el triple", agrega.

La malagueña tiene contratos de trabajo ocasional, lo que le permite seguir su pasión de "viajar cuando quiera". "No tengo que dar explicaciones a nadie si me quiero ir de vacaciones", dice. Aunque por el momento quiere continuar con este estilo de vida, Sofía no descarta trabajar como ingeniera química en Australia en un futuro.

"Me he ido de España para no ser adulta. Y si me tengo que poner a ser becaria con 30 años, pues que me quiten lo 'bailao'", dice la joven con humor. Sofía cuenta que en Gold Coast no se vive con agobios: "Aquí todo el mundo está feliz. Nadie está triste", asegura.