Los hermanos Orts crearon Cecotec en Valencia hace 12 años: su imperio eclosionó con la Conga y ya "factura 510 M"

Hace 30 años afloró el ADN emprendedor de la familia Orts. Corría 1985 cuando el padre y el tío de César y José, cofundadores de Cecotec, comenzaron a fabricar muebles. Se centraron en producir estanterías o aparadores que se destinaban a empresas editoriales especializadas en la venta de fascículos como, por ejemplo, las antiguas enciclopedias.

Ese fue el primer ejemplo empresarial del gen emprendedor que corre por las venas de los Orts. Un gen que, por supuesto, está en la sangre de los hermanos valencianos César Orts y José Orts. El primero de ellos, de hecho, comenzó a trabajar en la empresa familiar con tan sólo 22 años y vio cómo evolucionó hasta empezar a fabricar menaje del hogar y pequeños electrodomésticos.

“Piezas de madera o eléctricas, no eran tan distintas”, confesaba en 2023 César Orts, fundador y CEO de Cecotec, a El País. En la actualidad, Cecotec, una empresa española de tecnología y electrodomésticos con sede en Quart de Poblet (Valencia), cerró 2024 con “una facturación histórica de 510 millones de euros”, según los datos públicos.

Esto supuso un desarrollo “récord” del 63 %, ya que Cecotec había cerrado el año anterior, 2023, con una facturación de 312 millones. En este sentido, la empresa tecnológica fundada por César y José Orts no ha dejado de crecer como la espuma desde que empezó su andadura en 2013.

El origen

Durante los años previos, la idea de crear una empresa tecnológica ya empezaba a rondar las cabezas de César y José Orts. Según explicó César en un vídeo producido por EY, “Cecotec nace de la necesidad de llegar a los usuarios con un producto de calidad donde el precio no fuera un problema”. Un mantra que se repite cada día en la empresa.

Ellos, de hecho, no eran ajenos al sector, pero querían ser independientes, según cuenta el CEO de Cecotec: “Empezamos en mi casa mi hermano y yo. Llevábamos muchos años trabajando y haciendo productos para terceros y un día, hartos de no decidir y hacer los productos que queríamos, entre los dos dijimos: ‘Ya está, vamos a hacer lo que queramos nosotros y no vamos a hacer nunca más lo que nos impongan terceros’”.

Y la marca echó a andar. Los primeros años, hasta 2016, la empresa de los emprendedores valencianos fabricaba ollas culinarias, freidoras de aire o robots de cocina… Pero aquel año ocurrió uno de los mayores hitos de la historia Cecotec: el lanzamiento de la famosísima Conga, el robot aspirador de fabricación española más vendido.

El nombre de este pequeño electrodoméstico no fue casual. En Estados Unidos ya existía la Roomba –de room, habitación– y como el nombre en español sonaba como un estilo musical, desde Cecotec quisieron nombrar al suyo con un nombre que también guardara relación con la música o el baile. Por ello, se recurrió a la palabra conga.

Algunos electrodomésticos de Cecotec.

La diferencia con el robot estadounidense, sin embargo, radica en que los hermanos Orts incorporaron un depósito para fregar y se mejoró tanto la potencia como los cepillos. Según se explica en el citado medio de Prisa, consiguieron eso “con un precio menor”.

Una década dorada

Desde entonces, Cecotec sólo ha ido incrementando su facturación anual además de aumentar su vasto catálogo de productos. Esto se ejemplifica en que la empresa de los hermanos Orts cuenta con 148 patentes registradas hasta la fecha y más de 4.000 productos distintos a la venta.

Ya no sólo comercian su popular Conga, o el también conocido robot de cocina, Mambo, sino que han trascendido a los pequeños electrodomésticos. Fabrican lavadoras, neveras, aires acondicionados o televisores... También comercializan productos destinados a la movilidad urbana como patinetes o pequeñas motos eléctricas.

Pero la filosofía de la empresa sigue siendo la misma: convertir productos de gama alta en utensilios y electrodomésticos asequibles para el gran público. Lo llaman “Real Honest Pricing” y se traduce en que Cecotec no sobrecarga el precio.

Un ejemplo compartido por César Orts dice que la diferencia entre una batidora de 1.200 vatios y una de 600 es “la cantidad de cobre usada en el bobinado del motor”, pero en el mercado se vende al doble, algo no justificado según piensa la empresa.

“No hacemos milagros, es una cuestión de perspectiva, de honestidad. Analizamos los productos que arrasan entre el público minuciosamente y nos preguntamos: ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Qué tecnología más reciente puede mejorar sus prestaciones? Y, sobre todo, ¿cómo podemos lanzarlo por un precio más ajustado para todos los hogares?”, decía César Orts en 2023.

Y con esa filosofía ha seguido rodando el engranaje de Cecotec, con José Orts como director de Negocio. Él se graduó en empresariales de la Universidad de Valencia y siempre ha sido el fiel compañero de César. Los dos son un dúo que ha elevado a la empresa a las cotas más altas, pero siguen con un reto: “Ser la empresa familiar más grande del país”.

La empresa, hoy

Hasta el momento, las cifras de crecimiento respaldan las decisiones empresariales acometidas por César y José Orts durante más de una década. Han pasado de facturar 9,5 millones en 2015 a superar el medio millón de euros facturados en 2024.

En la actualidad, la empresa cuenta con alrededor de 1.000 empleados y, como se defiende desde Cecotec, apuestan por talento en España. “¿Por qué no vamos a ser capaces de convertir España en un ecosistema de innovación y tecnología si tenemos profesionales con un grado de conocimiento y formación altísimo? ¿Es que no sabemos trabajar como el que más?”, se preguntaba el CEO en 2023.

Es más, César Orts durante una entrevista con EY reconoció que él siente como “una familia” a su empresa. “Lo que más me satisface es la capacidad de formar a este equipo de personas y profesionales que peleamos todos los días por llevar la innovación a todos nuestros clientes que confían en nosotros y generar esa familia, que es Cecotec”, dijo.

La confianza de sus clientes, desde 2013 hasta hoy, se ve en que, probablemente, usted tenga en su casa algún tipo de electrodoméstico de Cecotec. Se observa en que la empresa española facturó 510 millones de euros. Suma y sigue.