Los macabros rituales de sacrificio de animales en Halloween en España: "Los satánicos buscan gatos negros"

El 31 de octubre, Halloween, es una fecha que más allá de la festividad que gira en torno a ella, se dibuja con un círculo rojo en los calendarios de los animalistas. La causa es tan macabra como indignante: en pleno siglo XXI se siguen realizando rituales que se consuman con sacrificios de mascotas.

"Los principales objetivos de estos grupos satánicos son los gatos negros", según explica a EL ESPAÑOL la presidenta de la Federación de Protectoras de Animales de la Comunidad de Madrid, Matilde Cubillo.

Aunque no son los únicos: "También hemos podido saber que se utilizan gatos blancos y otros animales como gallinas o gallos".

Lo más macabro -a la par que indignante en una sociedad que aspira a presentarse como civilizada- es que "no se trata de un fenómeno nuevo. Esto es algo que lleva ocurriendo toda la vida".

"Nosotros no podemos saber cuándo ni en qué cantidad se realizan estos ritos, pero sabemos que ocurre por las intervenciones que ha llevado a cabo la Policía en las que han realizado detenciones mientras se estaban realizando estos rituales".

Cubillo explica que estos ritos se realizan en círculos muy íntimos. Por esta razón, cuando estos grupos quieren hacerse con animales para sus absurdos sacrificios no recurren a las protectoras, debido a que estas poseen un cuidado protocolo para evitar que los animales caigan en malas manos.

En este sentido, desde la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, Alberto Díez expone que los animales destinados a estos fines "suelen obtenerse de una forma más privada, como por ejemplo, a través de usuarios particulares que los venden o incluso a veces los regalan".

"Al último sitio al que iría esta gentuza a conseguir un gato sería precisamente a una protectora, porque allí les van a preguntar por su trabajo, por su vivienda..."

Díez explica que "en ocasiones, quienes ofrecen los animales de esta manera ni siquiera se preocupan por saber quiénes van a ser los nuevos dueños porque tan solo quieren quitárselos de encima".

Prohibido adoptar gatos negros

El abogado Eloi Sarrió, de Aboganimal, indicó a Mascotario de EL ESPAÑOL que "el 80 % de las protectoras paran las adopciones en estas fechas".

Si bien estas organizaciones llevan años aplicando este tipo de medidas, ahora han comenzado a sumarse a esta ola los ayuntamientos, después de que el de Terrassa se convirtiese hace unas semanas en el primero de España en hacerlo.

El Consistorio prohibió que desde el centro municipal de animales domésticos se apruebe la adopción de gatos negros hasta después de Halloween.

Desde la Federación de Protectoras de Animales de la Comunidad de Madrid hace hincapié en que este tipo de incidentes siempre han estado ahí, y han transcurrido ajenos al conocimiento de la opinión pública: "Ocurre lo mismo que con las peleas de perros clandestinas, la gente piensa que no se organizan porque no se habla de ello".

Ninguna institución sabe explicar el motivo por el que hay personas que en pleno siglo XXI piensan que vertiendo sangre sobre un pentagrama se puede invocar a una deidad o rendirle culto, y más en un país del primer mundo.

Múltiples casos

De hecho, se ha llegado a pensar que los ritos en los que se sacrificaban animales eran un mito o leyenda urbana. Pero hay casos recientes documentados en nuestro país.

En octubre de 2024, el diario El Correo informaba de que los restos de un cordero habían aparecido junto al centro comercial Factory de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

Todavía más recientemente, en febrero de este año, El Digital de Castilla La Mancha, de EL ESPAÑOL, informó de que la Guardia Civil acababa de liberar a 17 perros de una parcela de Quintanar de la Orden (Toledo) que presentaban evidentes señales de maltrato continuado y vivían entre cadáveres de otros animales.

Calaveras encontradas en la parcela.

El origen de la investigación fue una actuación de la Policía Local, que localizó a una persona portando un cachorro de perro con heridas de quemaduras en la cabeza. Cuando fue preguntado por el origen de las lesiones, el hombre reconoció a los agentes que se habían producido como parte de un ritual.

Por su parte, tampoco existe un registro concreto sobre cuántas personas practican el satanismo en España. El hermetismo de estos cultos, relacionado directamente con lo macabro de sus rituales, lleva a que su contabilización sea muy difícil.

En un plano más general, se calcula que en el país hay más de 250 sectas, tal y como publicó EL ESPAÑOL de Alicante después de que la ciudad levantina acogiera el IX Encuentro Nacional sobre Sectas.

Por esa razón, los colectivos animalistas valoran muy positivamente la difusión que se le está dando a esta dinámica, y hacen un llamamiento a la responsabilidad con los animales.

Una responsabilidad que debe extenderse a lo largo de todo el calendario, porque de una forma similar, también se producen picos de adopciones de animales en navidades, cuando muchas familias toman la iniciativa de regalar cachorros sin tener en cuenta la responsabilidad que exige su cuidado.