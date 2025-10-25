Soy psiquiatra y estos son los 6 rasgos para saber si tienes un psicópata cerca: "Los tienen personas de a pie..."

Nacido en Lima en 1981, estudió la carrera de Medicina. Llegó a Madrid en 2013 para ejercer la formación de médico interno residente de psiquiatría en el Hospital Clínico San Carlos, en Madrid. Su interés por la psiquiatría se remonta a su apego por el estudio del comportamiento de la persona, por el estudio de las emociones.

Muchas veces existen tópicos sobre los psicópatas generados por la cultura popular, pero lo cierto es que muchos de estos "se pueden encontrar en las personas de a pie". "Los rasgos propios de un psicópata giran en torno a la falta de empatía. Este es el rasgo principal que comparten muchos psicópatas. Son personas que tienen una alteración de la empatía", explica Christian José en conversación con EL ESPAÑOL.

Aunque a esta falta de empatía hay que añadir otro rasgo, la falta de remordimiento. "Los psicópatas, a diferencia de alguien que no lo es, no sienten remordimiento por sus actos, ni siquiera sienten culpa de las consecuencias que acarrean sus hechos". Por otro lado, pueden ser personas muy frías y calculadoras.

"Son personas que son manipuladoras, que pueden mentir y que muchas veces para conseguir sus objetivos pueden engañar. Además, tienen dificultades para las relaciones sociales y suelen tener comportamientos impulsivos continuados en el tiempo, que no suelen solucionar”.

Aunque pueda ser algo visto en las películas, un rasgo psicológico clave en los psicópatas es esa manipulación hacia las personas, pero con la particularidad de que estas mentiras, estas formas de llevar a las personas hacia donde les conviene, las perpetúan en el tiempo.

“Son personas que además de la carencia de empatía, son disruptivas en comportamientos como por ejemplo robar, acosar, cometer delitos. Son personas que mienten, por ejemplo, para beneficio propio”, comenta Christian José.

¿Qué significa tener algún rasgo?

Muchas veces cuando se escucha a una voz autorizada hablar sobre estos temas, la gente incurre en sobrepensar e incluso puede creer que alguno de estos rasgos le convierte en un psicópata. La realidad es que no, tener algún rasgo propio de la psicopatía no te convierte de facto en uno de ellos. Para Christian, "el problema viene cuando estas actitudes son prolongadas en el tiempo".

Por otro lado, mucha gente tiende a confundir la psicopatía con otros trastornos de la personalidad o con diagnósticos como la esquizofrenia. Incluso existen personas que, desde el desconocimiento, tienden a incluir estas en el mismo saco. "La esquizofrenia es un trastorno psicótico, mientras que luego existen trastornos de la personalidad como pueden ser el narcisismo, o casos como los obsesivos compulsivos", explica el peruano.

Además Christian concluye con "que la psicopatía no tiene que ver con los trastornos de la personalidad, porque estos tienen que ver con la forma en la que nosotros, las personas nos presentamos al mundo, es decir nuestra carta de presentación”.

¿Psicopatía y narcisismo van ligadas?

"El narcisista es una persona que necesita alimentar su ego, necesita que lo adulen y que validen sus sentimientos. Tienen una elevación del ego, pero a la vez ese ego es débil, porque cuando no son capaces de conseguir sus objetivos sufren muchísimo. Lo que está claro es que una combinación de ambas puede resultar en mucho daño a las personas cercanas", explica el doctor.

Por otro lado, otra característica típica que se suele ver en las películas la confirma Christian José, "tiene que ver con hacerse pasar por una persona con bajas capacidades para conseguir sus objetivos. Pues al fin y al cabo esta es una forma de conseguir que la gente les subestime y poder pasar de largo cuando cometen alguna acción errónea".

"Aunque no se debe confundir la psicopatía con los diferentes tipos de trastorno de la personalidad como son los antisociales, narcisistas, anancásticos, esquizoides, esquizotípicos, evitativos, histriónicos, límite o dependientes", matiza Christian José.

Psicopatía, ¿genética o ambiente?

Cuando sucede un caso de algún asesinato atroz, o se habla de los psicópatas, siempre se alude a que han tenido un ambiente poco favorecedor, o al hecho de que en sus genes ya tenían una predisposición hacia la criminalidad.

No obstante, Christian José explica un caso interesante: "Yo también he tenido la oportunidad de tener pacientes cuyos padres, por ejemplo, han estado en prisión y los niños, desde muy pequeños, han crecido en hogares como adoptados sin tener nada que ver con esos familiares y que con el tiempo han desarrollado conductas psicopáticas".

Lo cierto, es que puede estar involucrado un factor, el otro o incluso que vayan de la mano. "Hay una carga hereditaria y una carga también ambiental". De hecho Christian comenta "que existen estudios que han dicho que los niños que tienen una mirada huidiza hacia su madre desarrollaron conductas propias de los psicópatas".