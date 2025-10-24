Josling Montilva, la concejal venezolana de Vox en Cataluña que lee Mein Kampf y denuncia insultos racistas: "No me callo"

El 9 de septiembre Josling Montilva, concejal de Vox en Viladecans (Barcelona), publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que celebraba la llegada del nuevo curso escolar. En él promovía la necesidad de una educación que fomentase "la cultura del esfuerzo" y acusaba a muchas escuelas de estar convirtiéndose en espacios "para adoctrinar" a los niños.

Lo que quizás no imaginó la política venezolana es que la atención de sus seguidores no estaría tanto en las palabras que decía sino en el escenario que lucía tras ella: un escaparate de banderas, lemas trumpistas y pósteres de Santiago Abascal sobre los cuales había una estantería. En ella, un libro sobre la Agenda España, un ejemplar de Las 48 leyes del poder de Robert Greene y otro de la La caída de los gigantes de Ken Follet.

Hasta ahí, nada fuera de lo común más allá de la propaganda ideológica habitual. Sin embargo, entre estos dos últimos textos había un manifiesto que llamaba especialmente la atención. Se trataba de la declaración de intenciones que Adolf Hitler escribió durante su estancia en la cárcel tras su intento de golpe de Estado. Sí, el mismísimo Mein Kampf, o Mi Lucha.

Josling Montilva sostiene una bandera de España. Redes sociales

La polémica no tardó en estallar, y lo hizo en el peor momento posible para la formación ultra. Apenas unos días antes, el partido tuvo que destituir a Marcos Francoy, asesor en las Cortes de Aragón, tras revelarse que había publicado contenido racista y fascista en redes sociales. Francoy hasta amenazó con echar "fuera" de España a Cayetana Álvarez de Toledo por ser argentina.

Días después del vídeo en el que aparecía Mein Kampf, el 27 de septiembre, Josling Montilva fue agredida durante una manifestación contra la Zona de Bajas Emisiones en Gavá. Según señaló esa misma noche, le lanzaron una botella de vidrio desde un balcón que, milagrosamente, no le abrió la cabeza ni a ella ni a la compañera que la acompañaba.

Según ha señalado Montilva en sus redes sociales, ella está sufriendo una cacería. Tanto por los medios de izquierdas, que critican sus peculiares gustos literarios, como por parte de un sector xenófobo y abiertamente racista afín al ideario nacionalista e identitario.

"Otra pancha enchufada en la política por acostarse con alguien que tiene contactos. Ahora los usan para ganarse el voto de los otros panchos nacionalizados. Asco total de la política en España. Traidores a la patria. Vendéis a vuestra madre por cuatro votos", reza un tuit de un perfil claramente xenófobo.

"Vete a arreglar Venezuela y déjanos tranquilos. No eres de los nuestros, y Venezuela la mataron los venezolanos, no el socialismo. Además, un español no se llama Josling, qué cojones, veo más noble llamarte Giulia o Jeanne".

La concejal venezolana no se ha amilanado: "Recibo insultos, racismo y xenofobia [...] sólo por ser concejal venezolana de Vox en Cataluña. Pero no me van a callar ni a intimidar. Orgullosa venezolana-española. Lucho por la justicia y la libertad".

Una historia en tres países

Josling Efigenia Montilva Peralta, de 42 años, nació en Venezuela. Su biografía es la de una vida transcontinental: se formó entre el Colegio Alemán de Maracaibo, el Colegio Santa Rosa de Lima y el Clear Brook High School de Houston, Texas. "Fui criada en los Estados Unidos, donde aprendí a escribir y a leer en inglés", ha explicado en sus redes sociales.

Acérrima defensora de Donald Trump, Montilva dice que 'el país de las oportunidades' es "su segundo hogar". Allí es donde reside su hijo, ranger de la U. S. Army. Su otro vástago, menor de edad, vive con ella en Barcelona y padece de autismo. De ahí que Montilva apele en muchos plenos a la necesidad de visibilizar y ayudar a los niños con autismo.

De hecho, propuso hasta una moción para hacer una ciudad amigable con el autismo. Pero fue rechazada por la izquierda: "Los políticos tenemos que servir para mejorar la vida de nuestros ciudadanos [...] sobre todo el PSC y Comunes, que son los que están gobernando en Viladecans. Tantos años en el poder, sin escuchar ni servir, sólo imponer y llevar a cabo lo que les genere subvenciones de los que no saben ubicarnos en un mapa".

Tras su retorno de Estados Unidos a Venezuela comenzó a militar en grupos opositores, como el movimiento de resistencia civil Rumbo Libertad. En 2014, el país ardía. Miles de personas salieron a las calles de Caracas para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. La delincuencia, la inflación galopante y la escasez de productos básicos habían desatado una ola de indignación.

Su rechazo al chavismo viene de lejos. De hecho, documentos judiciales venezolanos de 2012 revelan que una mujer llamada Josling Efigenia Montilva Peralta perdió la custodia de uno de sus hijos en un proceso donde alegó violencia doméstica. Acusaciones que el tribunal consideró no probadas al estar 'en fase de investigación'. Un capítulo del que no ha hablado públicamente.

"He estado en la calle, sobre todo en el 2014. Fue una etapa que no voy a olvidar", relató años después en sucesivas entrevistas. En 2016, tras un exilio que tacha de "forzoso", Montilva llegó a España para asentarse definitivamente.

"Nadie que tiene amor a su patria quiere salir de su país natal, pero se dieron las circunstancias". Estas eran claras: "Puedes sufrir las consecuencias de lo que es que te desaparezcan, seas torturado, encarcelado o simplemente te quiten la vida".

Ya nacionalizada española, trabajó como gerente de cuentas hasta que, en abril de 2022, fue nombrada Directora de Compromiso en Español de GETTR, la plataforma de redes sociales alternativa creada por Jason Miller, asesor de Donald Trump.

El salto a VOX

Desde GETTR, Montilva estableció contacto con Vox. "Queríamos traer a los representantes de Vox porque sabíamos que aquí en España se les estaba silenciando". El vínculo se consolidó en 2023, cuando Marina Ferrer, candidata de VOX a la alcaldía de Viladecans, la contactó para unirse a su lista electoral.

El 28 de mayo de 2023, Vox logró un resultado histórico en Viladecans: tres concejales y el 9,78% de los votos (2.513 sufragios), entrando por primera vez en el consistorio. Montilva figuraba como número dos en las listas municipales de la formación de los de Abascal.

‼️¡Basta ya de dejadez y abandono!



Desde VOX Viladecans exigimos al gobierno municipal que actúe de inmediato.



🚧 Mantenimiento real.

💧 Soluciones urgentes.

👵 Respeto a nuestros mayores.



Porque Viladecans merece dignidad, limpieza y seguridad.



#Viladecans #Albarrosa #VOX pic.twitter.com/iy46Z9WV1w — Josling Montilva (@JoslingMontilva) October 20, 2025

En febrero de 2024, la venezolana presentó la moción para convertir Viladecans en "ciudad amigable con el autismo", rechazada por la mayoría de izquierdas. También ha denunciado casos de okupación, se ha opuesto frontalmente a las Zonas de Bajas Emisiones y ha participado activamente en actos del partido por toda Cataluña.

Su discurso mezcla hispanismo tradicionalista, anticomunismo visceral y una crítica feroz no sólo al chavismo, sino también a ciertos sectores de la oposición venezolana demasiado laxos con su lucha contra Maduro.

Su presencia activa en redes sociales –más de 4.100 seguidores en Instagram, cuentas en X, TikTok y YouTube– y su papel en GETTR la han convertido en una figura relevante para la expansión del mensaje de Vox en el mundo hispanoamericano, especialmente entre comunidades de exiliados que comparten su rechazo a los regímenes de izquierda en América Latina.