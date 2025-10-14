Eddie, el vecino "fuera de sí" que mató sin motivo al sintecho que dormía frente a su casa en Santa Coloma: le asestó 7 puñaladas

Imagen de archivo del lugar donde ocurrieron los hechos, en la plaza de Montserrat Roig, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). E. E.

Durante días, Eddie C. P., de 30 años, fue una presencia inquietante en su edificio de Santa Coloma de Gramanet. "Llamamos dos veces a los Mossos ese día. Se escuchaban golpes, portazos, y él se había asomado con un cuchillo en la mano. También se oía a una mujer dentro", relata un residente del bloque a EL ESPAÑOL.

Los agentes del cuerpo autonómico acudieron, pero cuando Eddie, de origen dominicano, se encerró en su vivienda y permaneció en silencio, se marcharon. "Nos dijeron que no podían hacer más". Nadie imaginó que, unas horas después, el vecino "fuera de sí" bajaría a la calle con el mismo cuchillo que había paseado por las escaleras del bloque.

Caminó unos metros hasta la plaza Montserrat Roig, un espacio modesto rodeado de bloques bajos, frente al portal donde vivía. En un banco, J. D. Souza, 42 años, brasileño, dormía como casi todas las noches. Llevaba "al menos muchos meses" en situación de calle. Eddie se plantó frente a él y le asestó seis puñaladas en el cuello. Los gritos rasgaron la quietud de la una de la madrugada.

Intervención policial en Santa Coloma después del suceso Julio César Ruiz Aguilar

Los serenos municipales —civiles que patrullan de noche para notificar pequeñas incidencias— notificaron el ruido como una discusión a la Policía Local, cuya Unidad de Apoyo e Intervención Rápida (USIR) llegó en segundos, hallando a la víctima aún con vida. Intentaron reanimarlo hasta que el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), con hasta tres ambulancias, tomó el relevo.

Pero no hubo manera. Souza murió allí mismo, sobre el suelo de la plaza en la que dormía. El lugar quedó rodeado de sangre; a un lado, su manta quedó sin dueño.

Imagen de archivo de la Plaza de Montserrat Roig.

Huida y arresto

Tras el ataque, Eddie emprendió la huida a pie. Pero los serenos ya habían activado al 112 y varias patrullas de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra cerraron el perímetro. Minutos después, los agentes interceptaron al sospechoso a escasas calles del lugar. No opuso resistencia.

Fuentes próximas a la investigación apuntan a un posible trastorno mental —extremo que deberá acreditarse— y recuerdan episodios previos de alteración del orden en días anteriores. Eddie permanece bajo custodia y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

La plaza se mantuvo acordonada hasta pasadas las cuatro de la madrugada. Tiempo suficiente para que ninguno de los vecinos llegara a contemplar la escena. El juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Cataluña para la autopsia.

El crimen ha desatado indignación en el vecindario y también en los foros del municipio. "Lo advertimos varias veces. Ese hombre estaba fuera de sí. Si lo hubieran sacado de casa, hoy el chico estaría vivo", lamentan fuentes vecinales.

Imagen de archivo de los Mossos en Santa Coloma.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord ha abierto diligencias para reconstruir los movimientos de Eddie. Trabaja para esclarecer si existía algún vínculo previo entre Eddie y Souza —por ahora no consta, pero tampoco se descarta— y para verificar la cronología exacta de los avisos vecinales.

También trata de determinar el estado mental del detenido en las horas previas y si hubo omisión de auxilio posible por parte de algún servicio. El Ayuntamiento de Santa Coloma, por su parte, ha expresado su consternación y subraya la actuación rápida del servicio de serenos y de Policía Local.

Mientras llegan las respuestas, la plaza Montserrat Roig permanece en silencio suspensivo. Cerca del portal de Eddie, el banco en el que dormía Souza ahora es, simplemente, un banco más.