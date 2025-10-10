De los 'ongi etorri' etarras a los inmigrantes: una asociación 'abertzale' celebra 'acogidas' a quien llega a Euskadi 'sin patera'

A través de enormes pancartas desplegadas, calurosos abrazos y gritos de "bienvenidos a casa", los etarras regresaban a sus lugares de origen, una vez salidos de prisión, envueltos en el calor de los suyos. Algo que indigna a miles de personas.

Y ahora, no solo los citados "actos de bienvenida", más conocidos como ongi etorri, que humillaron y todavía humillan a las víctimas del terrorismo, suceden con aquellos exmiembros de la organización terrorista vasca, sino también con los inmigrantes.

El colectivo Ongi etorri Errefuxiatuak, asociación de corte abertzale, realiza actos de "acogida" a "una decena de inmigrantes que llegan sin patera" al Puerto Viejo de Algorta, un barrio de pescadores situado en la localidad de Getxo (Vizcaya).

Captura de un vídeo donde aparecen los inmigrantes recibidos por los miembros de la asociación. Ecuador Etxea

En un vídeo colgado en redes sociales, se puede apreciar cómo este grupo de personas llega al puerto y son recibidos con mantas térmicas ofrecidas por los componentes de la organización independentista vasca.

"Hoy queremos alzar la voz para visibilizar la situación de extrema vulnerabilidad que sufren muchas de las personas que llegan a nuestros pueblos. Demasiadas veces, se ven obligadas a vivir en la calle, a dormir en tiendas de campaña en el mejor de los casos...", recoge uno de los mensajes pronunciados.

Otra asociación de la misma índole, llamada Ecuador Etxea -traducida al castellano La Casa Ecuador- indicó que "Algorta amaneció este domingo con una de esas llegadas que no suelen abrir los informativos nacionales".

Ongi Etorri Errefuxiatuak se define, según su perfil de X, como una "plataforma social en defensa del derecho a migrar y de los derechos de las personas que se desplazan por causas forzadas".

Llevan a cabo "movilizaciones puntuales, actividades de sensibilización y formación, y acciones de comunicación".

Subrayan que estas acciones que llevan a cabo las realizan de "forma continuada o puntual", como fue el día del incendio de Moria, el mayor campamento de refugiados de Europa; o "fechas señaladas", como son el Día Internacional de la Mujer, contra la Trata de Personas o la Erradicación de la Pobreza.

Asimismo, la plataforma se dedica a producir películas relacionadas con el racismo, los derechos humanos o las condiciones laborales.

El colectivo Ongi Etorri Errefuxiatuak mantiene vínculos con una tienda, ubicada en Bilbao, que vendía "artículos de autodefensa feminista", entre los que se incluían puños americanos, como documentó EL ESPAÑOL hace unos meses.

La Guardia Civil intervino este tipo de armas en el citado establecimiento, además de otros artículos de contrabando como trituradores de marihuana, más conocidos como grinders, o anillos que simulaban ser clítoris.

Imagen antigua de la web donde se aprecian los puños americanos incautados por la Guardia Civil a la tienda bilbaína de corte propalestino. E. E.

"Es un simple llavero, un objeto artístico. Un artista los fabrica para empoderar el movimiento feminista frente a las agresiones sexuales. No sé si la Guardia Civil quiere asustar a los movimientos sociales o marcar su arbitrariedad", trasladaron los dueños de la tienda a este periódico.

#OperacionesGC | Incautadas 119 llaves de pugilato que se vendían como “artículos de autodefensa feminista” en Bilbao.



➡️Se han intervenido estas armas prohibidas, así como 194 productos de contrabando.



🔗https://t.co/nmscrbiaSY pic.twitter.com/K956DErbkD — Guardia Civil (@guardiacivil) February 24, 2025

Por su parte, el líder de Frente Obrero, Roberto Vaquero, colgó un tuit en su perfil de X (antiguo Twitter), en referencia al acto de "acogida" de la plataforma vasca.

"Idea de república vasca"

"Separatistas vascos organizan un "ongi etorri" (la misma bienvenida que les daban a los presos etarras) para un grupo de magrebíes recién llegados al País Vasco", reza el mensaje.

Separatistas vascos organizan un "ongi etorri" (la misma bienvenida que les daban a los presos etarras) para un grupo de magrebíes recién llegados al País Vasco.



No son el lapicero más afilado del estuche. En unos años, deberán quitarse de la cabeza la idea de una república… pic.twitter.com/wRtnVBVfwh — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) October 7, 2025

"No son el lapicero más afilado del estuche. En unos años, deberán quitarse de la cabeza la idea de una república vasca. La única posibilidad que tendrán de vivir al margen de España será a través de un califato", continúa la publicación.

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) sostienen a EL ESPAÑOL que estos actos de la asociación abertzale distan mucho de los originales: "Los ongi etorris no tienen nada que ver".

A lo que se refieren con gran exactitud y precisión desde Covite por ongi etorri "actos de homenaje y bienvenida a personas que han cometido delitos gravísimos de terrorismo".