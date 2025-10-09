Una diputada trans de Más Madrid o un bombero expulsado: los 8 españoles de la otra Flotilla detenidos por Israel

Desde Catania (Sicilia) partieron el pasado 27 de septiembre los ocho veleros del colectivo Thousand Madleens en busca del Conscience, un antiguo ferry convertido en barco hospital de 68 metros de eslora, que zarpó el 30 de septiembre de 2025 desde el puerto de Otranto, en la región de Puglia.

En ellos, una tripulación de 140 personas de hasta 30 nacionalidades diferentes ponía rumbo a Gaza para intentar romper con el bloqueo a la ayuda humanitaria, algo que no logró la Global Sumud Flotilla durante su travesía desde Barcelona. Sin embargo, su intento también fue en vano.

En la madrugada del miércoles 8 de octubre, a las 4:34 hora local, el ejército israelí interceptó en aguas internacionales a parte de las nueve embarcaciones de la bautizada como Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens.

Se encontraban a unas 120 millas náuticas (220 kilómetros aproximadamente) de las costas de Gaza y, aunque el resto de veleros consiguió avanzar 10 millas más, finalmente, a las 7:45 de la mañana el total de la tripulación quedó bajo las fuerzas israelíes.

Así, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí califica como "otro intento inútil" por parte de los activistas "de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate" que "resultó en nada", los 140 tripulantes fueron detenidos.

De ellos, ocho eran españoles, entre los que se encuentran la diputada de Más Madrid y activista transgénero, Jimena González Gómez, o uno de los bomberos que fue expulsado del cuerpo de Leganés y estuvo en huelga de hambre durante 29 días el pasado 2024, Charles Rodríguez Dosantos.

El Ejército de Israel asalta en aguas internacionales las embarcaciones de la nueva flotilla

Tal y como ya pasó en su día con los capturados de la Global Sumud Flotilla, y según ha publicado el citado ministerio en su cuenta de X (antigua Twitter) "las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros se encuentran a salvo y en buen estado de salud. Se espera que sean deportados pronto".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó en la mañana del mismo miércoles que el cónsul español en Tel Aviv ya estaba ocupándose personalmente de la situación de los activistas detenidos por Israel.

Los ocho españoles detenidos

A bordo del barco principal Conscience viajaban seis españoles. El primero de ellos era José María Lozano Maneiro, un experimentado periodista, fotógrafo y director de documentales de 62 años que ha recorrido más de 100 países documentando conflictos bélicos.

Lozano, que también participó en la flotilla de 2013, cuenta con una amplia experiencia internacional, habiendo cubierto cinco guerras diferentes, desde Líbano hasta Afganistán. También ha ejercido como profesor universitario en España, Europa, África y América.

José María Lozano Maneiro. Rumbo a Gaza

Junto a él navegaba Julio César Martínez Argent, el más joven del grupo con apenas 21 años y natural de Sevilla.

A pesar de su juventud, Julio César ya sabe "lo que es actuar ante el estrés", tal y como contó él mismo de partir, ya que ha trabajado como chef de cocina en Ucrania preparando diariamente comidas para 300 desplazados, incluyendo personas con problemas de adicción, madres con hijos y jóvenes no acompañados.

Además, ha ejercido como trabajador social en áreas como la música, el dibujo y la escritura, en contextos de guerra.

Julio César Martínez Argent. Rumbo a Gaza

Por otro lado se encontraba Charles Rodríguez Dosantos, bombero especialista de 52 años con más de tres décadas de experiencia. Durante 16 años colaboró con la ONG Bomberos Unidos sin Fronteras, participando en misiones humanitarias en Congo, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.

Anteriormente, fue integrante del cuerpo de bomberos de Leganés y la Comunidad de Madrid, pero fue excluido del traspaso de competencias de la CAM, lo que le llevó a mantener una huelga de hambre de 29 días en 2024 y su plaza como bombero.

Charles Rodríguez Dosantos, durante la huelga de hambre. RRSS

Otro de los activistas arrestados fue Yacine Belkaid Ayari, de padre argelino y madre tunecina y afincado en Madrid desde hace 25 años. Al igual que José María, participó también en la flotilla de 2013.

Su experiencia profesional se localiza sobre todo en el África subsahariana, específicamente en Costa de Marfil, donde trabajó en zonas de conflicto.

Yacine Belkaid Ayari. Rumbo a Gaza

Junto a él viajaba también María Plata Bahamonde, malagueña de nacimiento y psicóloga clínica especializada en terapia infantil y adolescente.

Con consulta en Alcalá de Henares, Plata se dedica profesionalmente al tratamiento de problemas de conducta, hiperactividad y déficit de atención, combinando desde hace más de 10 años su trabajo clínico con el activismo por los derechos humanos.

Ha participado con Cruz Roja en llegadas de pateras y en monitoreo de embarcaciones en la Frontera Sur, y ha acompañado en rutas migratorias al barco de salvamento marítimo Aita Mari.

En Lesbos colaboró con Proem Aid en el Proyecto Agua, ayudando a personas refugiadas a superar el miedo al mar y su experiencia internacional incluye trabajo en la Amazonía peruana con niñas rescatadas de la trata y en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

María Plata Díaz. Rumbo a Gaza

Asunción Estriégana Martín completa la tripulación del Conscience, aunque la información pública sobre ella es limitada, apareciendo principalmente en listas de activistas y firmantes de manifiestos de solidaridad.

Asunción Estriégana Martín. RRSS

Pero en los veleros del colectivo Thousand Madleens navegaban otras dos mujeres españolas. La primera es Jimena González Gómez, una diputada transgénero de Más Madrid de 38 años.

Nacida en Cáceres, doctora en Filología Románica y licenciada en Filología Árabe, Jimena hizo historia como la segunda mujer trans en formar parte de un Parlamento español y fue la primera política trans en postularse con su nombre elegido.

Jimena González Gómez. RRSS

Inició su transición a los 33 años, en plena pandemia, habiendo salido ya del armario en una ocasión anterior como chico homosexual para, después, identificarse como mujer transexual.

María Teresa Arancón Cortés, que es la otra mujer que navegaba en otro de los veleros, concluye el grupo de españoles.

María Teresa Arancón Cortés. RRSS

No hay mucha información pública sobre ella, aunque se ha viralizado su testimonio pregrabado antes de la interceptación, en el que se identifica como ciudadana de "pasaporte español" y solicita presión internacional para su liberación.