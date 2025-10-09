Bomberos de Murcia cortan la megafonía de un colegio por un docente que programó en bucle cumpleaños feliz de Parchís

El hit cumpleañero de Parchís se convirtió en una tortura para los 2.300 vecinos de Javalí Viejo: una pedanía de Murcia que no pudo pegar ojo durante la madrugada del miércoles, hasta que fueron movilizados los mismísimos bomberos y la Policía Local, para poner fin al sonido en bucle y a toda pastilla, de la canción cumpleaños feliz del mítico grupo musical infantil que arrasó durante los años ochenta en España.

En el centro de uno de los servicios más frikis de los bomberos de Murcia está el Colegio Hellín Lasheras de Javalí Viejo. "Es un centro que es un ejemplo de integración de niños con autismo porque tiene varios alumnos en Preescolar e Infantil, de modo que nunca suena la sirena", según explica una fuente de la Junta Municipal de la citada pedanía.

De hecho, en el recinto escolar solo se escucha música para marcar la entrada a clase, la salida al recreo, o el final de la jornada lectiva. "Tienen una aplicación informática que está conectada a la megafonía para hacer sonar las canciones, programándolas a determinadas horas". De forma que se genera un clima más motivante para el alumnado y sin sonidos estridentes que pueden alterar a los escolares con algún trastorno del espectro autista.

"Como por megafonía solo suena música, siempre ponen cumpleaños feliz cuando es el día de algún alumno o docente, para felicitarlos", según prosigue detallando esta fuente de la Junta Municipal de Javalí Viejo. El martes era el cumpleaños de un miembro de la comunidad educativa y pusieron la canción de Parchís, a las once de la mañana, pero el problema es que un docente lo dejó programado, por error, para que volviera a sonar en bucle, cada dos minutos, a partir de las 23 horas de la noche. Y se montó un cacao.

No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!😅



Martes 04:30 h, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía



La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas 🤯



De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños 🎂 pic.twitter.com/IaT8Ly1Lbm — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 8, 2025

El hit cumpleañero dura 2 minutos y 46 segundos, de modo que se escuchó cientos de veces, durante cinco horas y media interminables. "Los vecinos estaban hasta los mismísimos", apunta la citada fuente. Pero lo cierto es que demostraron una paciencia titánica porque la madrugada fue toledana, sobre todo, para aquellos que residen en los alrededores del Colegio Hellín Lasheras.

Tantas llamadas hubo alertando de que Parchís sonaba a todo trapo, que al final se movilizó una patrulla de la Policía Local y un retén de bomberos. Al llegar al centro educativo, a las 4.30 de la madrugada, no eran horas para intentar localizar a la directiva del colegio, de modo que los miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, literalmente, decidieron cortar por lo sano el cableado de la megafonía para poner fin a la 'saeta' de Parchís.

¿Fue el 'profe' de Música?

"Parece ser que el error lo cometió un profesor de Música, programó la canción de cumpleaños feliz a las once de la mañana del martes, y sin querer, la dejó activada para que volviera a sonar pasadas doce horas, a las once de la noche", según indica esta fuente de la Junta Municipal de Javalí Viejo.

"Lo habitual es que ese programa informático de la megafonía, sea manipulado por la Jefatura de Estudios o por los docentes que tienen en clase a algún niño con autismo, pero ese día no fue así y el tema sonó durante la madrugada del martes al miércoles".

Lo que está claro es que este servicio de los bomberos se ha vuelto viral y, al mismo tiempo, también ha puesto el foco en la extraordinaria labor que realiza el Colegio Hellín Lasheras para hacer la vida más sencilla a los alumnos autistas. Todo ello, a raíz de un tuit en X cargado de ironía: "No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas! Martes 4.30 horas, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo, para desconectar el sistema de megafonía. La canción llevaba sonando desde las 23 horas. De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños".