Bienvenido, Mr. Song Hoi See: el aldeano de Malasia y ex de Lehman Brothers que gestiona las salas VIP de Barajas

Song Hoi See, en 1998, dejó su puesto en Lehman Brothers y decidió levantar su propio imperio. Estaba cansado de no encontrar un sitio cómodo para trabajar cuando viajaba en avión y tenía que hacer escalas. Por eso, renunció a todo para montar su propia empresa de gestión de salas VIP de los aeropuertos de medio mundo. Hoy, está presente en 600 aeropuertos —el último, el de Barajas— de 150 países y por sus dependencias pasan 24 millones de pasajeros.

Su compañía, Plaza Premium Lounge Management Limited se ha adjudicado por 147 millones de euros el contrato que le garantiza gestionar durante los próximos tres años las exclusivas salas VIP del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En total, se encargará de seis salas que suman una superficie de 7.500 metros cuadrados tras imponerse a otras cinco empresas. Entre ellas, la actual prestadora del servicio, Sky Management Service, o la suiza Gate Gourmet.

Song Hoi See sigue ampliando así un imperio que comparte con su hija Mei Mei y su hijo Jonathan, ambos situados en puestos de responsabilidad dentro de la compañía. Pero este éxito no es sino el final —o mejor dicho, la continuación— de una historia que bien podría servirle a Hollywood para llevarla a la gran pantalla.

Desde una aldea

Song Hoi See nació en Malaca, un pequeño estado de Malasia de apenas un millón de habitantes. Allí, vivía junto a sus 12 hermanos; y allí, aprendió a leer y a escribir. Claro que, entonces, nadie podía imaginar que aquel chaval fuera a dirigir, años después, una compañía que hoy por hoy está valorada en 1.000 millones de dólares. Probablemente, ni siquiera él mismo.

“Ha sido un honor ver cómo han condecorado a mi padre —escribía su hija Mei Mei en LinkdIn— en Malaca. Él siempre nos ha querido enseñar en nuestros viajes cómo era el humilde pueblo donde creció, la pequeña casa en la que vivió junto a sus hermanos y cómo él tenía que ir andando desde casa hasta la escuela. Siempre hay que recordar nuestras raíces y nuestras tradiciones. Ha sido un honor ver a mis padres construir una compañía desde cero y ver cómo han conseguido que crezca y se expanda”.

Song Hoi See junto a su mujer tras ser condecorado en Malaca.

Pero hasta crear su propia compañía, Song Hoi See pasó muchos años trabajando para Lehman Brothers —donde llegó a ser vicepresidente senior, según su propio LinkedIn—, concretamente desde 1984 hasta 1990. Los dos últimos años, compaginando su labor en la banca de inversión con la puesta en marcha de lo que es hoy Plaza Premium Lounge Management Limited.

Song inauguró sus primeras sala VIP en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en 1998. Y lo hizo con un concepto novedoso: sus zonas no eran exclusivas de una compañía, sino que estaban disponibles para que las utilizara cualquier pasajero —independientemente de la aerolínea con la que viajara—. Él quería hacer algo “para la mayoría”. Y así se empezó a hacer un hueco.

Más de 20 años después, Plaza Premium Lounge Management Limited se ha convertido en la líder de su sector, gestionando las salas VIP de los aeropuertos, hoteles, servicios de bienvenida o cenas en los aeropuertos. Y así lo hará en el Aeropuerto de Barajas, donde además tiene entre manos un ambicioso proyecto de ampliación y remodelación de las infraestructuras.

En concreto, Aena tiene previsto ampliar la superficie de Puerta de Alcalá en la Terminal 2 y la Plaza Mayor (así se llaman estos espacios). A esto hay que sumarle las dos nuevas salas que se construirán en la Terminal 4, con un total de 1.300 metros cuadrados adicionales. Es decir, con todas estas reformas, Plaza Premium acabará gestionando una superficie que podría alcanzar los 12.000 metros cuadrados.

Un negocio que, a priori, parece redondo para Song, que jamás imaginó que desde Malaca llegaría a presidir la que hoy por hoy es, según sus propias palabras, la primera compañía del mundo en gestión de salas VIP independientes —además de ser vicepresidente de la Cámara de Comercio de Malasia y vicepresidente de la Asociación Internacional de la Luz de Buda—.