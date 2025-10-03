Laura y Carlos trabajan en restaurantes en Suiza y ahorran más de 5.000 € mensuales: "Se gana el triple que en España"

Con la intención de empezar una nueva vida y de poder ahorrar, Laura Alcocer se mudó con su pareja, Carlos Sánchez a Suiza en el mes de mayo. A su llegada, estos jóvenes españoles fueron tocando puerta por puerta en todos los restaurantes de la ciudad hasta que la suerte se puso de su lado.

Laura es de Illescas, Toledo, y estudió Relaciones Internacionales en España. Al terminar su carrera universitaria quiso alejarse de los estudios durante un tiempo y, aunque tiene claro que los retomará, la duda también está presente: "Aquí estoy feliz haciendo mi vida con mi pareja".

Ahora viven cómodamente en un piso acogedor en San Galo, a media hora en coche de Zúrich. Laura trabaja como camarera en un restaurante, cobrando 3.500 francos suizos al mes, y su pareja, como ayudante de cocina de otro establecimiento de la zona, donde gana 4.000 francos suizos mensualmente.

Estos sueldos equivalen a un total de 8.000 €, una cifra que permite a la pareja ahorrar con facilidad. "Es una barbaridad, el margen de ahorro es muy grande. A comparación de España hay mucha diferencia", dice la joven.

San Galo, en Suiza. Cedida

En conversación con EL ESPAÑOL, Laura cuenta que pagan 1.200 CHF de alquiler y que tienen unos gastos comunes de aproximadamente 1.300 CHF, lo que les deja unos ahorros mensuales de 5.000 francos suizos, equivalente a 5.340 €.

Sin embargo, la joven asegura que llegar a un país extranjero y encontrar trabajo sin dominar el idioma ni conocer la cultura no es una tarea sencilla. "Nosotros hemos tenido un montón de suerte", cuenta. "Es estar en el momento justo y en el lugar adecuado", certifica.

La experiencia laboral y los idiomas son un punto a favor para quienes quieren emprender esta aventura de ganarse la vida en el extranjero. Y Laura anima a todo aquel que quiera a vivir la experiencia.

"Viven para trabajar"

Laura Alcocer relata que la vida en Suiza es muy diferente de la de España. "Aquí viven para trabajar, son muy cuadriculados", dice. "Es otro extremo, sólo les preocupa el trabajo", añade.

El motivo es que allí todo es más caro, salir a tomar un café se considera un lujo porque el precio no baja de los 5 francos suizos. También se nota la diferencia en los costos del ocio y el transporte público.

"Todo depende de la vida que quieras llevar, aquí es una vida más austera". "Nosotros también salimos, no es que lo estemos pasando mal, salimos a cenar de vez en cuando", relata esta española.

Las jornadas laborales son más largas, normalmente de 42 horas semanales. Laura Alcocer trabaja 45 horas semanales de lunes a sábado, y confirma que llega a casa muy cansada del trabajo.

A pesar de ello, ahorrar dinero se ha convertido en tarea prioritaria de Laura y su pareja, y en Suiza esto es mucho más sencillo. "Se gana el triple que en España, y eso que son trabajos no cualificados".

Las posibilidades de ahorrar en un país extranjero son más altas: "Me atrevería a decir que cobro más de camarera en Suiza que un médico en España", dice la joven.

La toledana lamenta las dificultades que existen en España para desarrollar una vida laboral digna. "Es un bajón pensar que en España difícilmente llegas a cobrar 1.200 € al mes cuando aquí lo ganas prácticamente en una semana", sentencia.

No obstante, Laura añora su estilo de vida en España, junto a sus familiares y amigos. "El ambiente es más triste y en invierno hace mucho frío".

Laura Alcocer y su pareja en Suiza. Cedida

PREGUNTA.– ¿Se ha planteado quedarse a vivir en Suiza?

RESPUESTA.– Si el día de mañana quiero tener hijos, sí, porque la educación que van a tener aquí no la van a tener en España. Los suizos son mucho más disciplinados y están más preparados, saben más de tres idiomas cada uno.

Además, a partir de los 15 años ya empiezan a trabajar de lo que han estudiado. Es una buena oportunidad porque estás a tiempo de rectificar si te equivocas sobre lo que quieres en tu vida. En España no te preparan para la vida laboral, aquí sí.

Los chicos jóvenes de aquí están todos independizados prácticamente desde los 18 años, mientras que en España hay gente con más de 30 años que aún vive en casa de sus padres. Tampoco he visto nunca un mal coche.

Aunque, también, al estar aquí te llama mucho España, tu tierra y tu gente. Estando aquí escuchas a alguien hablando español y ya sientes algo más que estás en casa. Tampoco sé si tengo claro que mis hijos crezcan fuera de casa.

Si trabajas y tienes un buen plan de pensiones puedes vivir muy bien aquí. Pero te tienes que adaptar. Aquí no se adaptan a ti como en España, que somos más abiertos y acogedores. Todo es acostumbrarse, a mí me costó mucho, porque no dominas el idioma, los horarios son diferentes y a partir de las 18:00-19:00 de la tarde ya no hay vida.

Tienes que venir con la mentalidad de que hay que currárselo, porque no te van a dar nada. He tenido muchísimos días malos que no sé ni qué ha sido lo que me ha parado para no coger un vuelo. También te hace madurar mucho y es un privilegio poder arriesgarse.