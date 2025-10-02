Lola, la opositora a la Policía que lucha por su vida en la UCI tras quemarse por las carretillas de unas fiestas de Murcia

Lola iba a opositar a la Policía Nacional el próximo sábado 25 de octubre. Llevaba un año en la Academia Level 112 de Murcia, hincando codos para el examen teórico y entrenando duro para las pruebas físicas, para hacerse con una plaza porque su sueño era ayudar a los demás con su uniforme. Pero durante la madrugada del domingo acabó envuelta en llamas, en el lanzamiento de carretillas de las Fiestas de la Virgen de las Mercedes en la Puebla de Soto.

Desde entonces, los 2.000 vecinos de esta pedanía murciana, ubicada en plena huerta del Segura, viven con el alma en vilo y rezan por la recuperación de María Dolores, de 21 años, ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrixaca. "Tiene quemaduras en más del 55% de su cuerpo", según apunta una fuente sanitaria. "Sigue en la UCI ingresada".

Este grave incidente no ha pasado desapercibido para la Jefatura Superior de Policía. "La Policía Nacional tiene abierta una investigación, para determinar las circunstancias en las que se produjo este hecho y las causas de las lesiones", tal y como confirma un portavoz policial a EL ESPAÑOL. El lanzamiento de carretillas es una tradición en la Puebla de Soto, pero no figuraba como una actividad del programa oficial de las fiestas patronales y hay que ver si se desprenden responsabilidades por lo sucedido.

De hecho, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana de Murcia explican que el sábado era el día grande de las fiestas de esta pedanía, por el desfile de carrozas y la actuación de un DJ, por lo que se estableció un dispositivo especial: "Hubo control por parte de la Policía Local, del cumplimiento de las medidas de seguridad. La Policía Local realizó labores de vigilancia para evitar que se lanzasen carretillas". Pero se tiraron carretillas en plena calle Mayor y el 112 registró tres incidentes, el más grave fue el que sufrió la pobre Lola.

A las 2.45 horas de la madrugada del domingo, se recibió una llamada al Teléfono Único de Emergencias que alertaba de lo siguiente: "Está ardiendo el jardín de una casa, por culpa de las carretillas". Este artefacto pirotécnico es aconsejable manipularlo tomando medidas de seguridad, como ponerse unos guantes y ropa adecuada, ya que desprende gran cantidad de chispas y en cuanto el usuario suelta el cohete, sale disparado, trazando una trayectoria difícil de controlar.

Ese conato de incendio no impidió que prosiguiera el manejo de pólvora en la vía pública, y a las 3.17 horas de esa misma madrugada, un familiar de Lola llamó para reclamar asistencia sanitaria urgente: "Mi sobrina, de 21 años, se ha quemado con una carretilla". Un vecino de Puebla de Soto explica que "la pobre chica iba ardiendo, de cintura para arriba, porque las chispas de una carretilla prendieron las otras que ella llevaba". Prueba de ello es que varias personas auxiliaron a la veinteañera y una de ellas tuvo que usar una toalla para sofocar las llamas que le afectaban.

Lola tuvo que ser atendida por personal médico del 061 en el patio de la casa de una vecina de la calle Mayor, y nada más ser estabilizada, la evacuaron de urgencia a La Arrixaca con pronóstico grave. Este vecino que en otros años ha lanzado este artefacto cargado de pólvora, corrobora su "peligrosidad" y lo explica: "Una carretilla es como un cohete grande, pero sin varilla, por lo que no sube en altura, tienes que coger el cohete, prender la mecha y cuando lo sueltas, va por el suelo".

Después de las terribles quemaduras que sufrió Lola, no se cortó el lanzamiento de carretillas, a la vista de que el 112 recibió otra llamada a las 5.24 horas solicitando la presencia de los bomberos: "La fachada de una vivienda se está quemando". Al día siguiente, cuando esta opositora a la Policía Nacional se debatía entre la vida y la muerte en la UCI, la Comisión de Fiestas y la Junta Municipal de la Puebla de Soto anunció en Facebook que suspendía el castillo de fuegos artificiales, previsto para el domingo tras la procesión de la Virgen de las Mercedes.

Pero la decisión llegaba demasiado tarde. Este diario ha podido hablar con familiares de María Dolores y "agradecen" las muestras de cariño que están recibiendo, a pesar de que esta joven no es vecina de la Puebla de Soto, aunque es una habitual tanto de sus fiestas patronales como de su Semana Santa porque participa en la procesión de San Juan. Tal es su vínculo con esta pedanía donde residen sus tíos, que el cura le dedicó palabras de apoyo en la misa, deseando que salga pronto de la UCI.

Una imagen de archivo de una carretilla usada en las fiestas de Elche.

"No sabemos lo que pasó". "Están diciendo muchas cosas sobre cómo se quemó". "Unos dicen que se puso a echarse una foto con una carretilla y otros que llevaba carretillas en una bolsa". "Pero lo único que nos importa es que se salve", según subrayan los citados familiares de Loles, como llaman con cariño a esta joven, de 21 años. "La noche de las carretillas es una tradición de la Puebla de Soto, pero lo mejor sería quitarla para que esto no le pase a ninguna persona más".

"Todos los años sucede algo, cuando no se ve afectado un coche es una casa o alguien sufre una quemadura", según corrobora otro vecino de esta pedanía regada por el río Segura y surcada por acequias, convertidas en las arterias que llevan la vida a sus bancales de su pintoresca huerta.

"Parece ser que esta chica se quiso hacer un selfie con una carretilla encendida en la mano y como llevaba más carretillas, atadas en la cintura o metidas en una bandolera, una chispa saltó, y prendieron todas las demás. Entonces, la pobre chiquilla empezó a arder".

La versión varia en función de a quien se le pregunte porque otros aseguran que Lola "llevaba carretillas en los bolsillos" y "prendieron por el impacto de una lanzada por alguien". La Policía Nacional tendrá que aclarar si las graves quemaduras que sufre Lola son fruto de una negligencia suya o de un tercero. Además de determinar si se ha cometido alguna ilegalidad, por lanzar artefactos de pirotecnia en la calle Mayor, a pesar de que no figuraba en el programa de las Fiestas de la Virgen de las Mercedes.

La programación oficial no recoge el lanzamiento de carretillas como una actividad de las fiestas.

"Le quedaban unas semanas para opositar", se lamenta uno de los familiares de esta veinteañera, muy creyente y devota, como así lo demuestra que ejercía de costalera en el paso del Cristo Yacente en la Era Alta o en La Amargura de Nonduermas. "Estaba muy fuerte de ir al gimnasio y de entrenar para las pruebas físicas y creemos que eso le está ayudando".

No hablan en vano estos familiares porque María Dolores ha salido victoriosa de dos intervenciones quirúrgicas para ponerle injertos de piel. El personal de La Arrixaca se está volcando con esta paciente de la UCI, para obrar un milagro, como ya lo hizo con Sara: una niña, de 9 años, que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, por una llamarada que recibió de una chimenea portátil de bioetanol que había en su piso de Yecla. Esta vez el reto es mayor y los médicos se están volcando con esta opositora a la Policía Nacional.

"Es un alumna ejemplar y muy constante", tal y como destacan desde la Academia Level 112 de Murcia, a la que se apuntó hace un año para entrar al Cuerpo Superior de Policía y demostrar su vocación de servicio, y sus valores, como la solidaridad que ha demostrando tendiendo la mano a compañeras que han caído exhaustas en los entrenamientos para las pruebas físicas. "Todos sus compañeros de clase y los profesores la quieren mucho".

"Estamos viviendo con preocupación lo que le ha sucedido. Los alumnos, docentes y la dirección de la academia le mandan un abrazo y desean su pronta recuperación". Eso es lo único que quieren los familiares de Lola y todos los vecinos de la Puebla de Soto: volver a ver la sonrisa de esta veinteañera.

Desde el PSOE han deseado "la pronta recuperación" de María Dolores "pòrque es lo más importante de todo". Aunque también han anunciado que solicitarán un informe "para comprobar que se han cumplido las medidas de seguridad y comprobar si el lanzamiento de carreterillas tenía autorización, ya que no figuraba como actividad en el programa de fiestas. En el Levante hay tradición de pirotecnia, pero quizá las carretillas se tendrían que lanzar en un recinto acotado para garantizar la seguridad de la gente".