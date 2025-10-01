Yair, el hijo de Netanyahu que amenaza con aceptar un 'estado catalán' y 'liberar' Ceuta y Melilla por el apoyo español a Palestina

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro de Israel, es una figura que usa su influencia desde fuera de la política para inculcar unas ideas aún más radicales que las de su padre. Pese a no formar parte del Gobierno de su país y residir en Miami, no le tiembla la lengua cada vez que lanza una de sus opiniones ultranacionalistas para defender la operación sobre Palestina, incluso arremetiendo con fuerza contra otros líderes mundiales.

Ya lo hizo con España, por la postura propalestina del Gobierno, cuando en 2019 instó a los países árabes a "liberar Ceuta y Melilla" en lugar de centrarse en el territorio palestino.

En ese mismo hilo, amenazó con que si Madrid "no quiere que Israel apoye a catalanes y vascos, ¡dejen de apoyar a los palestinos!"

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7 — Yair Netanyahu🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 25, 2019

Estos días, el vástago de Benjamin Netanyahu ha vuelto a ocasionar una gran polémica internacional tras apoyar la soberanía argentina de las Islas Malvinas, despertando las viejas tensiones entre Buenos Aires y Londres. Y todo después de que el Reino Unido reconociera al Estado palestino.

Hace solo unos meses hizo lo propio con Francia. Aunque en aquella ocasión, insultó directamente a su presidente, Emmanuel Macron.

A un tweet del dirigente francés en el que instaba a "la búsqueda de una solución política de dos estados", el israelí y el palestino, Netanyahu respondió de forma grosera: "¡Púdrete! ¡Sí a la independencia de Nueva Caledonia, de la Polinesia Francesa, de Córcega, del País Vasco, de la Guinea Francesa! ¡Que pare el neoimperialismo de Francia en África Occidental!"

Como salta a la vista, pese a no tener poder político directamente, sí que utiliza su influencia como hijo del líder del Estado israelí para despertar tensiones internas que fracturen a los países que reprueban el genocidio en Gaza.

Relación con su padre

Yair Netanyahu creció en el centro del poder político israelí. Pasó gran parte de su infancia en la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén, ya que tenía solo cinco años cuando su padre accedió al poder por primera vez, en 1996.

Durante su juventud, Yair estudió teatro en la Escuela de Artes de Jerusalén antes de cumplir su servicio militar obligatorio en la Unidad de Portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), donde no realizó labores de combate.

Yair Netanyahu, junto a su padre. RR.SS

Posteriormente, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, obteniendo una licenciatura, y completó una maestría en Estudios Gubernamentales en el Centro Interdisciplinario de Herzliya.

La relación con su padre ha sido compleja y se rumorea que en ocasiones tensa. De hecho, se rumorea que se marchó a Miami deportado por su padre, antes del inicio de la guerra, en octubre de 2023, tras una fuerte discusión familiar en la que intentó estrangular a su progenitor, según informó el diario kuwaití Al-Jarida, citando a una fuente de seguridad israelí.

Sin embargo, desde aquel incidente todas las publicaciones del joven han ido orientadas a apoyar a las políticas de su padre en relación a la toma de la Franja de Gaza y Cisjordania por la fuerza.

"Te has convertido en el defensor de la civilización occidental, contra el terror islámico iraní tratando de erradicarlo, cuando solo Israel se interpone en su camino hoy", publicó, alabando la gestión de Benjamin Netanyahu.

"Siempre serás recordado como uno de los más grandes líderes del pueblo judío en la historia. A pesar de eso, todavía encuentras tiempo para ser un padre cariñoso. Gracias por todo lo que has hecho por mí y Avner, desde el día en que nacimos y hasta hoy".

Avner es el hermano menor de Yair, quien se mantiene alejado de las controversias políticas. Su medio hermana, Noa Netanyahu-Roth, hija del primer matrimonio de Benjamin Netanyahu con Miriam Haran, también mantiene un perfil más reservado.

Vida en Miami

Desde Miami, el hijo del primer ministro israelí desarrolla actividades como presentador de podcasts y comentarista político. Previamente, trabajó como director de redes sociales para Shurat HaDin, una ONG israelí que proporciona servicios legales a víctimas de ataques terroristas.

Yair Netanyahu durante una recepción Redes sociales

Esa vida alejada de las tensiones de su país natal hace que sus mensajes sean interpretados como una forma de hipocresía hacia sus paisanos que están luchando en el frente.

Un soldado voluntario que sirve en las filas del Ejército de Jerusalén criticó en el diario The Times que "Yair está disfrutando de su vida en Miami Beach mientras yo estoy en el frente. Somos nosotros los que dejamos nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros hijos, para proteger a nuestras familias en casa y al país, no los responsables de esta situación".

Un comentario que viene como protesta por parte de uno de los más de 300.000 reservistas que se desplazaron desde diferentes lugares del mundo para luchar por su país. Justo lo contrario de lo que hizo el hijo del primer ministro, que vive rodeado de comodidades en Estados Unidos.

"Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, todos van al frente, pero Yair sigue sin estar aquí. Eso no ayuda a generar confianza en los dirigentes del país", concluyó este reservista.

Una indignación en la que no solo influye la lejanía del hijo de Benjamin Netanyahu, sino también su falta de experiencia militar, al no haber realizado labores de combate durante el servicio militar obligatorio.

Ideología ultraconservadora

Desde Miami, el israelí sigue con atención el avance del conflicto en su tierra natal. Lo que caracteriza sus opiniones y mensajes es el gran trasfondo antipalestino y ultranacionalista que se desprende de sus palabras.

En sus redes ha publicado fotografías con el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, uno de los más conservadores del Gobierno norteamericano, y con el propio presidente Donald Trump. Aunque también se le vio junto al líder del Gobierno ruso, Vladimir Putin, durante una visita a Israel en 2020.

Y es que Yair no es esconde. En sus declaraciones públicas exhibe un apoyo incondicional a las políticas más duras de su padre, incluso criticando cuando considera que no son suficientemente agresivas.

Una foto de archivo de Yair Netanyahu. RR.SS

Ha calificado al Gobierno del primer ministro que precedió a su padre, Naftali Bennett, como "un gobierno islamista muy peligroso que no goza de legitimidad y apoyo públicos".

Respecto a la guerra en Palestina, asegura que "no habrá paz hasta que todos los judíos se vayan de la Tierra de Israel o todos los musulmanes se vayan de la Tierra de Israel. Yo prefiero la segunda opción", según espetó en su perfil de Facebook.

Este comentario supuso el bloqueo temporal de su cuenta por violar las normas comunitarias, algo que no es la primera vez que le ocurre por sus radicales comentarios en redes sociales.

De manera que mientras el conflicto transcurre sin frenos en Oriente Medio, Yair lo comenta desde la grada, en su segura estancia en Miami, lejos de las bombas que caen sobre los hospitales palestinos.