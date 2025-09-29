Marina, la acróbata aérea de 27 años de Mallorca que murió tras un accidente en trapecio en su circo de Sajonia (Alemania)

Marina, la acróbata aérea de Mallorca, durante una de sus actuaciones. E. E.

Artista de circo, acróbata y bailarina. Dominaba todas las disciplinas circenses. Desde acrobacias por los aires, pasando por el funambulismo y las caminatas en zancos hasta los espectáculos sobre una rueda. "Para mí, cada show es una oportunidad de compartir no solo mi técnica, sino también mi pasión por lo que hago".

La luz de la joven Marina B., natural de Mallorca, se apagó de forma temprana. A los 27 años de edad, la acróbata aérea sufrió un accidente con su trapecio durante una actuación que le costó la vida.

Desde hacía 10 años estaba ligada al mundo del espectáculo. Se movía en el circo como pez en el agua. Ha mostrado su magia desde las alturas por países europeos como Polonia y Alemania, este último donde estaba afincada.

Cursó los estudios de Teatro Musical en el Teatro Musical MAX, situado en Palma de Mallorca. Ya en el terreno profesional, comenzó su carrera artística en el Circ Historic Raluy de Palafrugell, provincia de Gerona.

Posteriormente, se trasladó al país bávaro donde trabajó en, al menos, cuatro circos más, según recogen sus perfiles en redes sociales.

Desde cinco metros

La tragedia se produjo en el circo donde trabajaba desde hace apenas seis meses, llamado Paul Busch, ubicado en la ciudad alemana de Bautzen, del estado de Sajonia, al noroeste del país.

El portavoz de la Policía Local, Stefan Heiduck, aseguró ante los medios de comunicación que la joven mallorquina cayó desde cinco metros, altura desde la que se situaba su herramienta de trabajo, donde pasaba tantas horas subida y colgada, su trapecio.

El público se quedó sin palabras tras el estremecedor suceso. La joven balear sufrió el accidente ante un centenar de espectadores.

El portavoz policial instó a los allí presentes a ponerse en contacto con la línea de atención telefónica "porque, sobre todo en el caso de los niños, es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma".

Marina B., la joven balear fallecida a causa de un accidente en su circo de Sajonia (Alemania). E. E.

Las autoridades indicaron que el circo alemán dio su primera actuación de la semana el viernes, un día antes de la tragedia. En este sentido, comentaron que el circo desmontaría su carpa después del fatal final.

Por su parte, el presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz, ha calificado el suceso de "trágico accidente". "Es una experiencia terrible, un shock, sobre todo para los visitantes y los niños", ha declarado Huppertz, quien no recuerda ningún accidente mortal de una acróbata, aunque sí lesiones graves.

El líder de la asociación bávara de circos mantuvo que la profesión de acróbata conlleva determinados riesgos y que en algunas actuaciones no es factible garantizar el 100% de la seguridad del artista.

"Los acróbatas asumen riesgos que ellos mismos calculan y evalúan. Pero también son conscientes de ello", añadió.

Confesó no saber con exactitud qué pudo haberle ocurrido a Marina B., pero sostuvo que "en realidad, cinco metros no es una altura especial para los acróbatas". Y calificó a los artistas de "bien entrenados y musculosos". "La mujer debió de tener muy mala suerte o caer sobre un obstáculo", consideró Huppertz.

"Accidente laboral"

Hasta el momento, la Policía encasilla la muerte de la joven balear Marina B. como "accidente laboral". El portavoz policial explicó que "no hay indicios de culpa ajena" y que los propios artistas son quienes montan y desmontan sus equipos.

El alcalde de Bautzen, Karsten Vogt, se mostró consternado por la tragedia. "En nombre de la ciudad, expreso mi más sincero pésame a los familiares y allegados. Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados por este grave accidente", reseñó el regidor.

Hace siete años, en Tampa (Florida) ocurrió un accidente similar al de Marina B. El acróbata francés del Circo del Sol Yann Arnaud murió tras caer al vacío desde una altura de seis metros. Pero en este caso no fue desde un trapecio.

El joven galo, de 38 años, perdió los agarres durante una "maniobra complicada" y se precipitó contra el suelo. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, falleció poco después.