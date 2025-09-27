Samuel Durán, terapeuta de parejas: "Eres tú quien se está engañando, porque te están diciendo que no van a cambiar"

Las relaciones de pareja pueden ser, en ocasiones, sumamente complicadas. Especialmente cuando una de las partes no está del todo contenta con la otra y tiene el deseo de que cambie. Esto puede llegar a ser frustrante y por esta razón, Samuel Durán, psicólogo, ha advertido qué factores predicen cuándo una persona no está dispuesta a cambiar.

El terapeuta de parejas ha hablado sobre este tema en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de TikTok (@samuelduranpsicologo), con la siguiente premisa: "¿Cómo saber si va a cambiar una persona?". Pero el psicólogo primero plantea una cuestión primordial: "¿Puede cambiar una persona?".

Y la respuesta es afirmativa. Samuel asegura que todas las personas pueden cambiar, pero eso no significa que tu pareja lo vaya a hacer. Para poder averiguarlo, Durán enumera los factores que pueden predecir que una persona no va a cambiar.

@samuelduranpsicologo Como psicólogo y terapeuta de pareja te cuento favtores que predicen que una persona NO ❌ va a cambiar Veo a muchas parejas que en su relación llegan a un punto de estancamiento demandando cambios que nunca llegan. ¿Cómo podemos saber si esos cambios llegarán a producirse? En el vídeo te cuento algunos factores que ayudan a predecirlo. Si tu pareja y tú (o tú solo) queréis trabajarlo, puedes reservar cita para terapia online con uno de los especialistas del equipo a través del link de mi biografía ❤️ ♬ sonido original - samuelduranpsicologo

En primer lugar, creer que la relación es cosa del destino. El experto explica que cuando una persona tiene creencias de que está con su pareja porque estaban predestinados, se produce un menor crecimiento y menor cambio dentro de la relación. Una frase que suelen decir ese tipo de personas es: "Si tiene que ser será y si hay algo que me molesta tiene que ser que no es la persona". Un pensamiento ridículo para el psicólogo, ya que todas las relaciones requieren de esfuerzo.

El segundo factor es la falta de motivación interna, es decir, cuando una persona cambia porque se lo exiges. "Tú ves que no le gusta escucharte y que cada vez que abres la boca para hablar de algo que te duele, viene con cara de 'ya estamos otra vez'".

Lo mismo sucede si ves que los cambios se realizan desde el miedo para que no salgas de la relación. "En estos casos es más probable que los cambios sean superficiales y que duren solo un tiempo".

En tercer lugar, mucha inestabilidad emocional y poca empatía o sensibilidad. Samuel asegura que estos son los rasgos de personalidad que nos dicen que es más difícil que se produzca un cambio positivo dentro de la pareja. "Pero esto también puede trabajarse", explica el psicólogo.

Llegando casi al final de esta lista, no reconocer su parte del problema. "En este caso, eres tú quien se está engañando porque te están diciendo que no va a cambiar. Y para finalizar se encuentra la repetición de errores: "El mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada". Y por último, el desprecio: "Es uno de los mayores predictores de rupturas y de que no va a haber cambios, sobre todo cuando vemos que no hay disculpas sinceras".