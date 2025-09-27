Estas son las oposiciones más fáciles en 2025 según una experta: "Son las que tienen más plazas y mejores opciones"

Enfrentarse a unas oposiciones es un reto que exige dedicación, constancia y una planificación eficiente. La posibilidad de obtener un empleo estable y bien remunerado atrae a miles de personas en España, lo que hace que la competencia por las plazas en la administración pública sea cada vez mayor. Mientras que algunos opositan por vocación, otros buscan principalmente seguridad laboral.

Además, no todas tienen los mismos requisitos, sueldos o salidas. En algunos casos solo necesitas contar con el título de Secundaria o Bachillerato y en otros resulta más fácil encontrar un puesto de trabajo, ya que el número de plazas es mayor.

Para saber cuáles son las mejores opciones para opositar en este año 2025 una experta en oposiciones ha publicado un vídeo a través de las redes sociales de @superaoposiciones, en el que enumera las oposiciones más fáciles que puedes prepararte en España.

En primer lugar, Auxiliar Administrativo del Estado. Como requisito solo es necesario la ESO, además el temario no es extenso, es uno de los más asequibles y la dificultad es baja. "Es una de las entradas más comunes a la administración pública", asegura la experta.

En segundo puesto se posiciona, Administrativo del Estado. En este caso se necesitaría el título de Bachillerato. En cuanto al temario, es algo más extenso que el anterior pero aun así sigue siendo muy asequible y la dificultad es baja-media.

Siguiendo con Auxilio Judicial, al igual que la primera, como requisito solo es necesario contar con el título de la ESO. Asimismo, cuenta con un temario breve en comparación a otras y la dificultad también es baja-media.

En cuanto a la cuarta posición, es para Tramitación Procesal. Es necesario el título de Bachillerato y el temario es bastante similar que el de Auxilio Judicial pero algo más extenso y la dificultad es media.

Y para finalizar, Gestión de la Administración Civil del Estado. En este caso sí que se requieren estudios universitarios previos. Además, el temario es mucho más denso y técnico, esto hace que la dificultad sea media tirando a alta, pero te asegura "muy buenos sueldos".