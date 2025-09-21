Trabajar en las minas en Australia para ganar 3.000 €: la tendencia a la que se suman los jóvenes españoles como Miriam

Jóvenes cada vez mejor formados, pero con pocas oportunidades laborales y contratos cada vez más precarios. Esta es la situación a la que se enfrentan miles de españoles que se ven obligados a emigrar de sus ciudades natales para ganarse la vida trabajando en el extranjero.

Miriam Villalba (1995), Laura Marchena (1998) y Miguel Martínez (1999) han optado por coger un vuelo a Australia para trabajar limpiando en las minas. Una tendencia que todos los años atrae a cientos de jóvenes españoles con formación académica.

Aun con jornadas laborales de 12 horas al día de lunes a domingo durante dos semanas ininterrumpidamente, Miguel Martínez siente que es "la persona que más suerte tiene del planeta" desde que vive en Queensland, en la costa este australiana.

Durante las temporadas de trabajo, los empleados de las minas viven gratis en campamentos mineros, donde pueden disfrutar de menús 'buffet', gimnasio y piscina también gratuitamente. 77 horas semanales con horarios de 6:00 de la mañana a 18:00 de la tarde sin días libres de descanso.

Ahorrar en Australia

"Un año está bien, pero se hace duro", reconoce Laura Marchena. La joven, nacida en Navarra, está priorizando ahorrar todo lo posible. Por ello, durante su semana libre vive en una caravana: "Mi objetivo es ahorrar lo suficiente para poder dar la entrada a una casa en España", cuenta.

Tras estudiar Pedagogía y Artes, la joven abandonó su puesto de trabajo para alojarse en un 'caravan park' australiano en Perth (Wenster). "En Australia hay mucha cultura de caravanas, aquí está todo muy bien preparado", asegura la castejonera.

Laura Marchena, limpiando en minas de Australia. Cedida

"Aquí hay muchos españoles y latinos, hay de todo. Los jóvenes tenemos visas temporales de trabajo". "Venimos a ahorrar y nos vamos", cuenta Laura en conversación con EL ESPAÑOL.

La joven afirma que gana "unos 3.200 € al mes limpios".

Tras tres años en Australia con un visado de trabajo, asegura que es una opción rápida para ahorrar, así como que es un lugar en el que siempre hay trabajo en hostelería y en el sector hotelero.

"En España trabajaba de lo mío, pero no es comparable con lo que se gana aquí", sostiene Laura.

Vivir aventuras

Por el contrario, Miguel Martínez está priorizando vivir la experiencia: "Prefiero disfrutar y vivir aventuras que ahorrar. Aunque aún así puedo ahorrar mucho, teniendo en cuenta que tengo bastantes gastos y me permito caprichos", asegura.

A pesar de que la vida en Australia sea más cara, lo sueldos en trabajos no cualificados triplican a los de España. "Está equilibrado", sostiene este español. Asimismo, en las nóminas se retiene un 15 % del salario destinado a los impuestos, lo que equivaldría a un 'plan de pensiones'.

Miguel se formó en Sevilla como terapeuta, pero, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo con un sueldo digno en España, decidió emprenderse en esta 'nueva moda' de trabajar en el extranjero que invade las redes sociales. "Venir a Australia es venir un poco a la aventura", reconoce el joven sevillano.

Miguel Martínez, trabajando en una mina en el mar. Cedida

Ahora, en Australia, trabaja en una mina en medio del mar dedicándose a limpiar los barcos y las zonas comunes de los mineros. Cobrando 43 dólares australianos la hora −equivalente a 24 €−, Miguel Martínez asegura que ha tenido mucha suerte: "Es el trabajo más fácil y mejor pagado que he tenido nunca".

Después de un año viviendo en Australia, Miguel tiene claro que no tiene pensado volver a España a corto plazo. Además, este joven es guía de buceo e instructor de surf, dos trabajos que asegura que le permiten viajar mucho.

Miguel Martínez ejerciendo como guía de buceo en Australia. Cedida

También viajar es la pasión de Miriam Villalba, catalana graduada en Administración y Dirección de Empresas que ha abandonado su plaza como interina en La Generalitat de Catalunya para trabajar en las minas de Australia junto a su mejor amiga porque "allí se hace mucho dinero", afirma.

"La semana libre la aprovechamos para viajar. Estamos descubriendo muchos sitios nuevos", cuenta desde Bali.

Pregunta.– ¿Tiene pensado regresar a España?

Respuesta.– Para nada. Igual para jubilarme no lo descarto, pero por el momento no. Solo volvería por la familia, porque el trabajo está muy mal, y la gente no llega a final de mes.

Aquí nunca he escuchado ‘no vamos a tal sitio porque es muy caro o porque voy justo de dinero’, mientras que en España para la gente muchas veces es un esfuerzo económico el salir a comer.

Miriam Villalba junto a su amiga, en Bali durante su semana libre. Cedida

La barcelonesa ha terminado su temporada de trabajo limpiando las minas australias, y próximamente se va a emprender en nueva aventura en Melbourne (Australia) para aprender inglés.

Sin embargo, Miriam está segura de que volverá a las minas para trabajar de asistente de los mineros. Un trabajo en el que "se ganan 10.000 dólares australianos al mes, que equivale a unos 6.000 €".

Y aunque su espíritu aventurero le haya permitido conocer mucho mundo, la joven asegura que ha llegado a sentir Australia como un hogar.