La rutina de Nuria Roca para aguantar 9 horas de directo cada fin de semana: "Acabo contracturada de la tensión"

Nuria Roca ha comenzado con fuerza la nueva temporada de 'La Roca' en La Sexta. Y no es para menos, ya que Atresmedia no solo renovó el formato, sino que le ha dado a la valenciana un día más de emisión, ocupando las tardes del canal los sábados y los domingos.

Esas jornadas en fin de semana, con más de cuatro horas y media de programa en directo, son agotadoras para la presentadora y su equipo, pero también muy satisfactorias, ya que la actualidad les permite completar su tiempo de programa “y más”, afirma.

Además, Roca continúa como colaboradora en 'El Hormiguero' (y sustituta de Pablo Motos cuando el valenciano no puede acudir al programa) en la tertulia de actualidad de los jueves junto a Cristina Pardo, Tamara Falcó y Juan del Val; sin abandonar su sección de magia, con la que sorprende algunos lunes a los espectadores.

La valenciana ha atendido a EL ESPAÑOL mientras camina por la Casa de Campo de Madrid, aprovechando uno de sus pocos huecos de tiempo libre que tiene para hacer deporte, y nos ha contado cómo afronta esta nueva temporada de 'La Roca', cómo logra compaginar trabajo y vida personal, bloqueada todos los fines de semana por el programa, o su rutina deportiva.

Cambio de rutina

Tener un programa de fin de semana supone muchos sacrificios para quien lo presenta, pero Nuria Roca está encantada con el reto, y más cuando este año está haciendo doblete sábados y domingos, acompañada por un nutrido grupo de colaboradores y, por supuesto, por Juan del Val, su marido.

Nuria Roca, presentadora de 'La Roca'. Cedida

PREGUNTA.– ¿Cómo ha cambiado su rutina diaria el tener un programa en directo de cuatro horas los fines de semana?

RESPUESTA.– En la dinámica que teníamos el año pasado, el sábado lo dedicaba en exclusiva a trabajar todo el contenido que me iban mandando para el domingo. Entonces, claro, eso lo he tenido que concentrar todo en el viernes para preparar lo máximo posible los temas del sábado y adelantar lo posible el domingo.

Además, nosotros hacemos reunión miércoles y jueves, mientras que los viernes trabajo desde casa para, así, de alguna manera, me sea más productivo. Como hoy en día todas las cosas te las pueden ir mandando y ya nos hemos reunido los días anteriores… Pero ese día me puedo pasar perfectamente muchas horas en la mesa de la cocina preparando contenido. Ese momento me encanta, el día de preparación es uno de los que más disfruto.

Tras el programa del sábado me vuelvo a casa, como mucho ceno algo con Juan y a la cama, ya que los domingos me levanto a las 5:15 de la mañana para preparar los contenidos de 'La Roca' de ese día.

P.– ¿Pero qué le dicen su familia y sus amigos al no poder contar con usted ningún fin de semana?

R.– Nos hemos organizado familiarmente y hemos quedado en que los domingos, después de 'La Roca', nos vamos todos a cenar. Porque si no, no coincidimos. Entre que mis hijos tienen clase entre semana y yo trabajo los fines de semana, o cenamos ese día o no nos vemos tranquilamente, y la parcela familiar hay que cuidarla muchísimo. Entonces, los domingos cenamos juntos. Y luego, pues intentar los días que estoy en casa aprovechar al máximo el tiempo.

P.– ¿Y qué días descansa?

R.– Los lunes, en los que intento salir a hacer deporte y descansar. Ese día apago el móvil y no estoy para nadie. El día que libro no me gusta ni hablar por teléfono ni hablar prácticamente con nadie. Me gusta estar callada, pensar, hacer de repente lo que me dé la gana.

Si de pronto me entran ganas de tumbarme en un sofá, pues me tumbo. Lo que hace todo el mundo cuando tiene un día libre, ¿no? (risas). Ese día no tienes responsabilidades y descargarse de ellas es muy importante para luego poder retomarlas.

P.– ¿Pero los lunes no tenía su sección de magia en 'El Hormiguero'?

R.– Sí, seguirá siendo los lunes, pero no lo hago todas las semanas así que el día que toque, lo haré sin problema.

P.– Hacer un programa en directo es muy exigente físicamente: ¿Qué tipo de preparación deportiva hace?

R.– Ahora, por primera vez en mi vida, tengo algo de rutina deportiva. Estoy yendo dos días a la semana a hacer pilates, que me está viniendo muy bien, sobre todo para estirar, porque muchas veces, de la tensión acumulada en el programa tenía el cuerpo bastante contracturado.

También salgo a caminar dos o tres días a la semana por la Casa de campo de Madrid a hacer unos 10 kilómetros que me sirven para desconectar.

Nuria Roca, paseando por la Casa de Campo. Cedida

P.– Antes de la pandemia comentó en 'El Hormiguero' que quería hacer el maratón de Nueva York: ¿Retomará ese reto o es más fácil que Juan del Val vuelva a hacer un Ironman?

R.– Que Juan haga el Ironman (risas), no lo descarto en absoluto, está muy fuerte y es muchísimo más disciplinado que yo. Pero yo no, un maratón ya no. En aquel momento igual hubiera sido interesante, porque creo que físicamente podía haberme puesto en forma. Pero ahora ya lo único que pretendo es mantener un poquito la agilidad.

También probé el año pasado el boxeo como hace Pablo (Motos) o Cristina (Pardo) y me encantaba, la verdad. Pero es cierto que, hablando de deporte, no me suelo enganchar a nada, y me encantaría. De momento, este año he empezado a jugar al pádel, el pilates y caminar.

P.– En ocasiones, Juan del Val también ha comentado que es muy cansado compaginar 'La Roca' con 'El Hormiguero' y su labor de juez en 'El Desafío'.

R.– Por eso él no va a estar todos los días en 'La Roca', sería excesivo porque las personas tienen que descansar. Tanto él como otros colaboradores estarán un día u otro, la que está los dos días soy yo (risas).

Una Roca más grande

Esta temporada, Atresmedia sorprendió a la presentadora valenciana al informarla que, tras los buenos resultados de audiencia de años anteriores, 'La Roca' pasaría a emitirse los dos días del fin de semana, cuando el año pasado solo se emitía el domingo.

Eso ha supuesto un gran cambio en la vida personal y profesional de Roca, pero afronta el reto con ilusión y ganas, contenta por la confianza de La Sexta en su formato, que congrega a miles de personas las tardes de sábados y domingos en sus más de cuatro horas de directo informando y opinando.

Nuria Roca, presentadora de 'La Roca'. Cedida

P.– Este año tocan muchas más horas de directo que el año pasado… ¿Cómo se siente?

R.– Muy contenta, feliz, satisfecha y agradecida por la confianza en el formato y en mí por parte de la cadena.

P.– ¿Es complicado llenar esas nueve horas de programa?

R.– Cuanto más tiempo tienes, tienes la libertad de poder distribuir mejor las cosas. Si sólo tienes una hora de programa, por ejemplo, tienes que comprimir mucho. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos como microprogramas dentro de 'La Roca'. Es decir, tenemos el programa segmentado y parcelado por contenidos, con lo cual todo se reduce. Al final lo que necesitas es más tiempo de todo.

P.– ¿Qué novedades, además de aumentar un día más la emisión, tiene 'La Roca'?

R.– Que cualquier cosa que pase el fin de semana la vamos a contar en directo, que me parece que es el valor fundamental de 'La Roca'. En ese sentido, el espectador no se va a perder nada. Todo lo contrario, le vamos a dar información y luego también le vamos a dar análisis.

En los tiempos que corren, el análisis y la reflexión son fundamentales. Y luego, evidentemente, comentamos todo lo que haya ocurrido durante toda la semana y avanzaremos un poco todo lo que podría ocurrir en la semana que entra, poniéndolo sobre la mesa.

En ese sentido, creo que tenemos unas armas estupendas porque vienen dadas de contertulios maravillosos, que se suman al elenco que nosotros hemos tenido en 'La Roca' años anteriores.

P.– ¿Le viene bien estar en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' para preparar algunos temas de 'La Roca' el fin de semana?

R.– Son formas de trabajar muy diferentes, pero es verdad que la actualidad está ahí. Es tan rápida que parpadeas y te la pierdes. Es que del jueves al sábado pueden pasar mil cosas, del sábado al domingo también, y del domingo al jueves ni te cuento… Lo que es bueno es pararse a analizar la actualidad, concretarla y comunicarla.