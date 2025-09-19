Asesinato en el Rincón de Loix de Benidorm: una británica ahoga a su compañera de viaje con el cable de la aspiradora

Precintos policiales en la puerta de la vivienda donde se produjeron los hechos. Miquel Hernandis

En el idílico Rincón de Loix de Benidorm (Alicante) los vecinos se sorprenden al saber la noticia: una mujer británica de 63 años ha estrangulado, presuntamente, a su amiga de 65.

El enorme residencial de la calle Sierra Dorada tiene doce entradas y en él conviven propietarios de muchas nacionalidades. Una de las viviendas de la cuarta planta sería testigo mudo de uno de los crímenes más insólitos que ha azotado la zona.

Tres mujeres procedentes del Reino Unido disfrutaban de unos días en la denominada "zona inglesa" de Benidorm, cuando la supuesta autora de los hechos, perpetrados durante la noche del pasado miércoles, cogió el cable de la aspiradora, se lo enrolló al cuello de su amiga, y acabó con su vida. Fue la tercera quien dio el aviso a las autoridades.

El precinto policial a la entrada de la vivienda confirma el deceso. A los pies de la puerta, se hallan las sillas eléctricas que alquilaron las mujeres para esta visita de tres días y que facilitarían el acceso a la playa de Poniente o los bares de primera línea.

Una de las vecinas que vive en un nivel inferior cuenta la desazón que ha tenido durante todo este día porque en un primer momento se había dicho que la víctima era la propietaria. Horas más tarde le confirmaban que no era así.

Vista exterior del apartamento del Rincón de Loix en el que se produjeron los hechos. Efe

"Esta es una zona muy tranquila, muy pija", sostiene esta otra propietaria a EL ESPAÑOL a escasos metros del lugar de la tragedia. En el enorme residencial, como confirman otros vecinos, no es habitual que los apartamentos se alquilen, por lo que se desconoce qué hacía el trío de británicas que habían llegado para tres días.

El bloque residencial, una enorme urbanización alejado del bullicio de la popular y turística ciudad alicantina, se ubica a escasos dos kilómetros y medio del centro. Los bares y restaurante de la apodada english zone desconocen por completo el estremecedor suceso.

Fuentes policiales confirman a este periódico la muerte producida por una asfixia mecánica. Por el momento, se desconoce el motivo de la discusión que provocaría la muerte de la mujer. Fue la tercera amiga quien avisó al 112, de forma muy asustada, y contó lo sucedido.

El cadáver fue levantado en torno a las tres de la madrugada, ya del jueves, pocas horas después del estrangulamiento. El Juzgado de Instrucción nº2 de Benidorm, actuando en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión de la supuesta autora de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante.

"Zona inglesa"

El barrio alicantino del Rincón de Loix no es de extrañar que sea conocido como la "zona inglesa". Está completamente orientada a un público inglés. Comercios, bares, restaurantes y pubs saludan a los turistas con letreros en su idioma.

La gran presencia de turistas británicos ha hecho que esta zona se gane ese nombre a pulso. En las webs de planes por la zona, destacan la "alta actividad nocturna" del Rincón de Loix.