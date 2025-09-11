Luis 'el Negro', el portero de Mali al servicio de 'Los Marrurro' que torturó a José Antonio cuando perdió un alijo y se dio a la fuga

A finales de agosto torturaron salvajemente a José Antonio, su propio mulero, durante tres días, por unos gramos de droga que vendían al menudeo. Son 8 los detenidos, y uno de ellos está fugado. Se trata de Luis 'El Negro', un fornido hombre de 40 años al servicio de 'Los Marrurro'. Tal y como se le localice y detenga, está prevista su entrada en prisión.

Antonio Jesús, 'El Marrurrito', 27 años, uno de los dos hermanastros líderes del clan, ya está allí. Comparte penitenciaría, en El Puerto de Santa María, con su cuñado: el mismo que hace un año le propinó un martillazo en la cabeza y lo dejó en coma tres meses.

Luego del martillazo que le partió el cráneo en dos, el Marrurrito por poco no lo cuenta. Pero se recuperó, sin secuelas. Lejos de aprender, volvió a las andadas. Sirva esto de ejemplo para ilustrar la historia tras este clan de la droga de Puerto Serrano (Cádiz), que bien daría para un guión firmado por Eloy de la Iglesia, el artífice del subgénero cinematográfico 'quinqui'.

En esta crónica no falta ni siquiera la figura del fugitivo. Luis 'El Negro' es el noveno integrante del la banda de narcos que atormentó a José Antonio 'El Galgo' (43 años). Mientras lo encañonaban, iniciaban tres días de palizas, laxantes y lavativas con detergente a presión, mientras se mofaban de él, a finales de agosto.

Lo de 'El Galgo' le viene por ser flaco y también rápido. Era el mandaero de Los Marrurro. Toxicómano "de toda la vida" y con un amplio historial delictivo, accedió ir a Dos Hermanas para comprar cocaína y heroína para la trama e introducírsela en el recto para expulsarla en el mismo narcopiso en el que desapareció la carga. Luego fue atormentado violentamente.

Y uno de sus torturadores fue Luis 'El Negro'. Es el único miembro de la banda que no es del pueblo y logró darse a la fuga. En Puerto Serrano no se andan con chiquitas, por lo que su apodo no tiene floritura alguna: es natural de Mali. Sus nexos con esta localidad gaditana se inician en Moguer (Huelva), donde Rosario 'La Peque' acudía a la recogida de la fresa.

Rosario O. C. 'La Peque' tiene hoy 52 años. Enviudó el 1 de enero de 2009. Su hijo de 17 mató a su propio padre, de 41 años, tras propinarle varias puñaladas en el corazón a las 7 de la mañana del día 1 de enero de 2009 por una discusión por drogas. Antes el menor había apuñalado en el cuello y el abdomen a un joven del pueblo, de 27 años, que le increpó por sobrepasarse con su novia a la salida de una discoteca un par de horas antes.

El marido de La Peque, Francisco Martínez Pérez, muerto a manos de su hijo, ya había pasado por prisión por asesinato. Cumplió 12 años por matar de varios disparos de escopeta a uno de los dos gemelos propietarios de la Venta 4 Mojones. En 2005 salió de la cárcel, y durante los 4 años que vivió en el pueblo antes de que lo matara su hijo fue condenado al ostracismo por lo que había hecho.

Un letrero despide al visitante al abandonar Puerto Serrano, en una imagen de archivo. Fernando Ruso

A la viuda Rosario, mientras el cuerpo de su marido estaba en la morgue del hospital de Villamartín, porque llegó cadáver, la Guardia Civil le requisó una navaja de grandes dimensiones, según recogió la prensa de la época. Luego medio recompuso su vida y se fue a trabajar de temporera a Huelva, donde conoció a Luis 'El Negro'.

Fue en una de las discotecas para migrantes y trabajadores de frutos rojos de Moguer y Palos de la Frontera (Huelva). El maliense, con la cabeza llena de rastas, era portero de seguridad. La Peque le echó el ojo y acabó llevándoselo a Puerto Serrano.

Y por último, los Marrurro.

-¿De dónde sale el apodo?

-El menor de los hermanos es hijo de un drogadicto de Bornos al que llamaban así. Un histórico de la Sierra.

J.A.R.F., el mayor de los dos, es conocido como 'El Marrurro'. Tiene 30 años. El menor, A.J.C.G., el que recibió hace un año un martillazo en la cabeza, tiene 27 y es 'El Marrurrito'. "Son hermanos de madre. Ella es conocida en el pueblo por semi ejercer la prostitución con los mayores del pueblo. No se sabe quién es el padre de El Marrurro".

Fuentes consultadas de la Guardia Civil y de vecinos del pueblo coinciden en afirmar a EL ESPAÑOL en que "la única vida social que hacen en Puerto Serrano es vender droga. Viven en la parte baja, y cuando suben es solo para liarla".

"Son de una familia muy, muy desestructurada. Carne de cañón", explica otra fuente del pueblo que pide anonimato por temor a represalias. "Empezaron con la marihuana, y en cuanto tuvieron dinero se pasaron a vender rebujito". De ahí que 'El Galgo' fuese a Dos Hermanas a por heroína y cocaína, recalara en el narcopiso de Los Marrurro y tras expulsarla, la carga se esfumase. Y de ahí, a ser torturado.

Un hombre camina por delante de la señal de salida de Puerto Serrano (Cádiz), en una imagen de archivo. Marcos Moreno

"Este hombre tiene los días contados", precisa la misma fuente a El ESPAÑOL. Porque "con este historial de Los Marrurro, no va a llegar a juicio. Porque se les imputan delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Ellos entienden que es todo por su culpa. Pon que el juicio llega en dos años. Antes le van a arrancar la piel".