Adriana Carvajal, experta en empleo: "Si te preguntan por expectativas salariales no des un número cualquiera"

Encontrar trabajo hoy en día supone un reto para muchas personas. En numerosos sectores la demanda es superior a la oferta, por esta razón es de suma importancia no solo intentar tener la mejor formación y experiencia, también hay que prestar mucha atención a la primera impresión que damos a las empresas y saber cómo contestar a cada pregunta.

Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn y Google, ha compartido a través de sus redes sociales (@adri.zip) qué se debe responder en una entrevista de trabajo si te preguntan, ¿cuáles son tus expectativas salariales?

Asimismo, con sus vídeos pretende ayudar a aquellos que lo necesiten a encontrar empleo y entrar en las mejores empresas del mundo.

"No entres en pánico y des un número cualquiera", es el primer consejo que da la experta a todos aquellos a los que se les presenta esta cuestión en sus entrevistas de trabajo. En cambio Adriana recomienda lo siguiente:

Asegura que un error muy común es pensar que las negociaciones salariales comienzan al final del proceso de selección cuando te hacen la primera oferta, pero realmente empiezan "en el primer momento en que abres la boca para hablar de números".

Para explicarlo pone el siguiente ejemplo: "Imagínate que tú dices que estás buscando 50.000 euros porque ahora mismo sería el salario de tu vida". Sin embargo, desconoces si el presupuesto que la empresa tenía aprobado para esta posición era de 60.000 a 90.000 euros. Por tanto, si dices un número por debajo tendrás que aguantarte y si dices un número por encima "corres el riesgo de que te descarten".

Adriana dice que no hay una respuesta correcta para esta pregunta pero si alternativas mejores:

1. La que te da más información: "Gracias por sacar este tema, de hecho yo también quería preguntarte sobre esto. ¿Tendrías ya una horquilla salarial aprobada para este puesto?".

2. Para seguir sin mojarte: "Todavía necesito entender un poquito más los requerimientos de este puesto antes de poder darte un número concreto".

3. Si insisten: "Ahora mismo estoy postulando ofertas que van desde unos 50.000 a unos 70.000 euros, pero para serte un poquito más concreta necesitaría ver la totalidad de beneficios que estuvieran incluidos en la oferta final".