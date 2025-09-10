Este es el restaurante de estrella Michelin más barato del País Vasco: menú por menos de 50 euros

Si hay algo por lo que destaca este país es por su exquisita gastronomía. De norte a sur, la variedad que ofrece España no envidia a ningún país. Y si debemos destacar una zona en concreto, el País Vasco, uno de los núcleos gastronómicos más importantes de la península ibérica. Un lugar que destaca por su gran materia prima, talentosos chefs y paisajes que han conquistado a todo el mundo.

La calidad culinaria de esta región no solo la confirman las opiniones de cualquiera que se haya deleitado con alguno de sus platos, también las grandes guías como la Michelin con 22 restaurantes vascos premiados.

Precisamente uno de ellos se encuentra a tan solo 30 minutos de Bilbao, en la pequeña localidad de Dima, un lugar perfecto que da acceso a dos de los parques naturales más importantes de Bizkaia, el Parque Natural de Gorbeia y el de Urkiola.

Se trata de Garena, un establecimiento en manos del chef Julen Baz inaugurado hace más de cinco años y que desde 2022 cuenta con el galardón en la entrada. Ubicado en el interior de un baserri –una vivienda rural tradicional de la zona–, construida en el siglo XVII.

La propuesta gastronómica del joven chef Baz se nutre de las bases de cocina vasca: buen producto, brasas, caldos y guisos para transformar su tradición gastronómica en platos innovadores, llenos de frescura e identidad. Además, Garena cuenta con dos espacios que ofrecen dos conceptos gastronómicos diferenciados, para disfrutar en distintos ambientes y ocasiones.

Por un lado, se encuentra el restaurante y por otro la taberna. En el primero, los clientes podrán disfrutar de dos menús de alta cocina diferentes: el Garena (158 €) y el Gurea (128 €). Y en la parte de la taberna ofrecen una experiencia gastronómica en la que disfrutar del mejor producto del día.

Este menú de taberna consta de 2 aperitivos, 4 entrantes y un postre, que gracias a la colaboración con productores locales lo adaptan todas las temporadas y la carta cambia todas las semanas. Pero sin lugar a dudas, lo que más destaca es su precio de tan solo 48 euros por persona.