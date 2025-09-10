El colegio privado donde Pablo Iglesias e Irene Montero llevan a sus hijos: 500 € al mes por niño, 24 alumnos por clase y laico

Los tres hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero también han vuelto al cole. Pero no han sido matriculados en colegio público, sino que el exvicepresidente del Gobierno y la eurodiputada de Unidas Podemos han optado por la educación privada.

Han matriculado a sus mellizos de siete años y a su hija de cinco en un exclusivo colegio del noroeste de Madrid. Situado en el municipio de Las Rozas, el colegio cuesta por alumno unos 500 euros mensuales de media. Es decir, cada mes Iglesias y Montero desembolsarán unos 1.500 euros por la educación de sus hijos.

Estos dos líderes de la izquierda española, de este modo, han dado la espalda a la educación pública pese a haber sido sus grandes defensores. Pablo Iglesias, de hecho, ha llegado a definir a la educación privada como “un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto”.

El exvicepresidente y exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias, en una imagen de abril de 2025. E.P.

Eso sí, el colegio privado donde los hijos de Montero e Iglesias han iniciado este lunes el curso 2025-2026 propugna una educación laica. Creado hace más de 40 años y gestionado por una cooperativa de profesores, el centro educativo se autodefine como “pequeño, cercano y centrado en el bienestar del alumno, donde la comunidad educativa (profesores, familias y alumnos) participa activamente”.

Enseñanza personalizada

El colegio tiene unos 30 profesores y las clases albergan alrededor de 24 alumnos. De esa manera, el centro privado puede cumplir con otra de sus máximas: “El aprendizaje significativo adaptado a cada alumno”. Es más, en Infantil, la etapa en la que se encuentra la menor de los Iglesias Montero, la enseñanza es por proyectos.

“En Infantil trabajamos con ratios reducidos para poder atender todas y cada una de las necesidades de la etapa en un ambiente relajado. Aquí, el niño es el protagonista, le acompañamos de manera respetuosa en el descubrimiento de sí mismo, en sus conquistas, en la elaboración de su pensamiento propio y divergente, para alcanzar el despliegue de todo su potencial”, explica el colegio.

En Primaria, la etapa en la que se encuentran los mellizos, el objetivo principal es acompañar al alumno en el crecimiento “de forma global”. El centro busca que cada niño sea protagonista de su aprendizaje y “para ello se utilizan metodologías activas e innovadoras y así, de forma progresiva, se introducen nuevas herramientas creando un bagaje de estrategias, las cuales se irán adaptando a la etapa evolutiva del alumnado”.

Si no hay cambios de colegio, los pequeños podrían estudiar ahí todas las etapas educativas, provocando que el gasto en educación por curso que deben pagar Iglesias y Montero ascienda hasta los 13.500 euros. No obstante, el colegio privado promete un 100 % de tasa de graduación.

Hasta llegar a ese momento, los niños deberán pasar por muchos cursos, pero de momento los harán en un colegio privado. Un colegio, cuya educación privada, en palabras de Pablo Iglesias, “no está pensada para que vaya todo el mundo, está pensada para una minoría que se lo puede permitir”.