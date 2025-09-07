Un padre y su hijo, de 16 años, detenidos por apuñalar a otro chico de 16 en Murcia: "Los dos menores mantenían rencillas"

El gran desfile de carrozas de las Fiestas de El Raal acabó teñido de sangre este sábado por la noche. Un padre y su hijo, de 16 años, fueron detenidos por el apuñalamiento de otro menor de edad, de 16 años y nacionalidad marroquí, que ingresó de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Murcia.

EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes policiales que la víctima recibió "dos puñaladas en la espalda" y que la Guardia Civil ha detenido a un menor de edad y a su padre, "por un delito de lesiones". Además, al progenitor, de unos 40 años, conocido por los vecinos como 'El Gorrión', también se le investiga por un atentado a agente de la autoridad.

El ataque se produjo tras concluir el desfile de carrozas y disfraces, uno de los días más importantes de las fiestas de esta pedanía murciana. El menor marroquí terminó tendido en la acera mientras sus amigos hacían presión sobre las heridas para evitar que se desangrara allí mismo.

"¡Si llega a ser español, la ambulancia está aquí en dos minutos!", según clama un allegado de la víctima, visiblemente afectado porque la vida de su amigo se le escapa entre las manos, en un vídeo filmado por un testigo y que obra en poder de la Guardia Civil.

La víctima del doble apuñalamiento, asistida por unos amigos, a la espera de la llegada de una ambulancia.

El doble apuñalamiento tuvo lugar a las 22.52 horas de este sábado, frente a la fachada de un kebab de la calle Mayor de El Raal que en ese momento estaba lleno de clientes. La Guardia Civil baraja como una de las hipótesis que este ataque con arma blanca, se produjo por supuestas "rencillas entre los menores".

Parece ser que ambos son compañeros en el mismo instituto de Alquerías y ahora se intenta esclarecer el motivo de las citadas desavenencias: desde temas relacionados con su convivencia en el centro educativo, a económicos, incluso sentimentales o de cualquier otro tipo. "Los dos menores mantenían rencillas", según insisten las citadas fuentes policiales.

Lo que está claro es que ambos adolescentes, de 16 años, se vieron las caras en El Raal y "discutieron por sus rencillas personales.". De las palabras pasaron a la violencia, a pesar de que el supuesto autor de la agresión con arma blanca estaba acompañado de su progenitor. "Apuñala el menor, dos veces, y el padre lo coge", tal y como detallan las citadas fuentes policiales.

La Policía Local de Murcia desplegó varios coches patrulla en El Raal, este sábado, tras el apuñalamiento de un menor.

"El padre y su hijo empezaron a discutir con el menor marroquí en la calle. En un momento dado, el padre sujetó al chico marroquí y su hijo lo pinchó por detrás con una navajilla. Posiblemente, los dos chicos se conocían del instituto y fue un ajuste de cuentas por alguna cuestión".

La principal arteria de esta pedanía que se levanta en la huerta del Segura, se llenó de coches patrulla de la Policía Local y de la Guardia Civil. Los minutos se hicieron eternos hasta que llegó la ambulancia del 061 para atender a la víctima que presentaba dos heridas sangrantes, una en la espalda, cerca del hombro, y otra, en la zona lumbar. De hecho, un par de amigos del menor le taponaban las heridas con un montón de servilletas que les dio un hostelero.

Este domingo, padre e hijo fueron puestos a disposición judicial. Este diario ha podido saber que el menor de 16 años, supuesto autor de las dos puñaladas, quedó bajo la tutela de su madre tras prestar declaración ante la Fiscalía de Menores.

La instrucción judicial deberá esclarecer cuáles son las rencillas que ambos adolescentes mantenían y cuál es el papel que jugó 'El Gorrión', el padre del presunto autor del ataque con un arma blanca. También deberá aclarar de quién es la navaja usada en la agresión, si del agresor o de la víctima, ya que las versiones son contradictorias entre los testigos que estaban en la calle Mayor este sábado por la noche.

"El cuchillo lo llevaba la víctima, el padre lo agarró y su hijo le quitó el cuchillo al chico marroquí y lo apuñaló para defender a su padre", tal y como explica un testigo a este diario. "El chiquillo marroquí discutió con el padre y el hijo de este apuñaló al otro zagal por la espalda", sostiene otro testigo.